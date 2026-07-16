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cm grafica de rossi genoa 2025 26 tattica 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Genoa, daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan telah diumumkan secara resmi

Genoa
Serie A

Tim asuhan De Rossi mempersiapkan musim ini di Trentino

Hari ini, Genoa memulai pemusatan latihan musim panas di Moena, Trentino. Seperti yang dilaporkan oleh klub Rossoblù melalui saluran resminya. Latihan pertama dijadwalkan berlangsung pada pukul 18.00 di Campo Sportivo Benatti, Moena: setelah sesi awal di gym, tim akan berpindah ke lapangan.


  • Daniele De Rossi juga telah mengumumkan daftar 31 pemain yang dipanggil. Setelah tampil impresif di Piala Dunia bersama Norwegia dan Meksiko, bek tengah Ostigard dan Vásquez akan bergabung dengan rombongan dalam beberapa hari ke depan, menyusul sisa anggota tim.


    Berikut adalah daftar pemain yang dipanggil: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (mulai 22 Juli).




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