Hari ini, Genoa memulai pemusatan latihan musim panas di Moena, Trentino. Seperti yang dilaporkan oleh klub Rossoblù melalui saluran resminya. Latihan pertama dijadwalkan berlangsung pada pukul 18.00 di Campo Sportivo Benatti, Moena: setelah sesi awal di gym, tim akan berpindah ke lapangan.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Genoa, daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan telah diumumkan secara resmi
Daniele De Rossi juga telah mengumumkan daftar 31 pemain yang dipanggil. Setelah tampil impresif di Piala Dunia bersama Norwegia dan Meksiko, bek tengah Ostigard dan Vásquez akan bergabung dengan rombongan dalam beberapa hari ke depan, menyusul sisa anggota tim.
Berikut adalah daftar pemain yang dipanggil: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (mulai 22 Juli).
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami