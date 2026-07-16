Genoa, daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan telah diumumkan secara resmi

Daniele De Rossi juga telah mengumumkan daftar 31 pemain yang dipanggil. Setelah tampil impresif di Piala Dunia bersama Norwegia dan Meksiko, bek tengah Ostigard dan Vásquez akan bergabung dengan rombongan dalam beberapa hari ke depan, menyusul sisa anggota tim.





Berikut adalah daftar pemain yang dipanggil: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (mulai 22 Juli).











