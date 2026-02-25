Generasi baru Manchester United! Wayne Rooney hadir saat putranya, Kai, masuk sebagai pemain pengganti untuk tim U18 Manchester United, namun seorang wonderkid lain mencuri perhatian

Wayne berada di tribun saat tim U-18 Manchester United dengan mudah mengalahkan Derby pada Rabu, dengan para pemain muda Red Devils tampil dominan dalam kemenangan 6-1. Mantan kapten Inggris itu tampak bangga sebagai ayah saat putranya, Kai, masuk sebagai pemain pengganti, sementara manajer senior saat ini Michael Carrick dan mantan rekan setimnya John O'Shea juga hadir untuk menyaksikan tim Darren Fletcher.

Louie Bradbury memberikan keunggulan awal bagi United pada menit keenam, namun Sean Corry menyamakan kedudukan untuk Derby menjelang menit ke-30. Namun, JJ Gabriel membawa timnya kembali unggul dari titik penalti sebelum Noah Ajayi membuat skor menjadi 3-1 menjelang akhir babak pertama.

Bradbury mencetak gol keduanya pada menit ke-67, sementara Gabriel dan Ayaji juga menyelesaikan brace mereka di babak kedua. Kemenangan ini membawa United hanya selisih satu poin dari pemuncak klasemen Manchester City di Liga Premier U-18, meskipun mereka telah memainkan tiga pertandingan lebih banyak daripada rival lokal mereka.