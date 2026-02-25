Instagram (@kairooney.10) / Getty Images
Generasi baru Manchester United! Wayne Rooney hadir saat putranya, Kai, masuk sebagai pemain pengganti untuk tim U18 Manchester United, namun seorang wonderkid lain mencuri perhatian
Wayne menyaksikan putranya, Kai, tampil untuk tim U18 Manchester United.
Wayne berada di tribun saat tim U-18 Manchester United dengan mudah mengalahkan Derby pada Rabu, dengan para pemain muda Red Devils tampil dominan dalam kemenangan 6-1. Mantan kapten Inggris itu tampak bangga sebagai ayah saat putranya, Kai, masuk sebagai pemain pengganti, sementara manajer senior saat ini Michael Carrick dan mantan rekan setimnya John O'Shea juga hadir untuk menyaksikan tim Darren Fletcher.
Louie Bradbury memberikan keunggulan awal bagi United pada menit keenam, namun Sean Corry menyamakan kedudukan untuk Derby menjelang menit ke-30. Namun, JJ Gabriel membawa timnya kembali unggul dari titik penalti sebelum Noah Ajayi membuat skor menjadi 3-1 menjelang akhir babak pertama.
Bradbury mencetak gol keduanya pada menit ke-67, sementara Gabriel dan Ayaji juga menyelesaikan brace mereka di babak kedua. Kemenangan ini membawa United hanya selisih satu poin dari pemuncak klasemen Manchester City di Liga Premier U-18, meskipun mereka telah memainkan tiga pertandingan lebih banyak daripada rival lokal mereka.
Anak dari legenda Inggris tergeser oleh wonderkid Manchester United.
Meskipun Kai tampil apik dalam penampilannya yang singkat, membantu United mencetak dua gol lagi dan memberikan assist untuk gol keenam, bintang muda lainlah yang menjadi pembicaraan semua orang saat Gabriel kembali mencuri perhatian.
Gol pertamanya relatif mudah, mencetak gol dari titik penalti, tetapi gol keduanya pada sore itu adalah sebuah keindahan. Pemain berusia 15 tahun itu melangkah menuju kotak penalti Derby dan melepaskan tendangan yang tak terhentikan, yang membuat kiper lawan Cristiano Dzialuk hanya bisa menonton bola melesat melewati sarung tangannya dan masuk ke sudut gawang.
Gabriel diprediksi akan menjadi bintang setelah berlatih bersama tim senior.
Gabriel telah diberi julukan menakutkan 'Kid Messi', namun remaja ini sangat dihargai oleh pihak Old Trafford, yang percaya bahwa ia memiliki peluang nyata untuk mengubah potensi besarnya menjadi karier senior yang sukses.
Ada laporan tentang minat dari rival Premier League Arsenal pada Oktober lalu, meskipun diklaim bahwa kekaguman The Gunners terhadap Gabriel masih berada pada tahap 'awal' dan bahwa tidak ada transfer yang akan segera terjadi.
Dia terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, memecahkan rekor klub saat menjadi pencetak gol termuda United dalam FA Youth Cup pada Desember lalu, dalam penampilan kompetitif pertamanya di Old Trafford.
Pembicaraan tentang debut potensial dengan tim senior bahkan muncul saat Gabriel berlatih bersama Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, dan Casemiro dalam skuad tim utama. Masih terlalu dini untuk memasukkan remaja ini ke dalam kancah sepak bola Premier League, pandangan yang juga dianut oleh manajer tim U-18 Fletcher, tetapi ada kemungkinan besar Gabriel akan bermain di level tertinggi di masa depan.
Kai ditawari kontrak besar oleh Manchester United.
Gabriel sedang menjadi perbincangan hangat berkat penampilannya yang mencetak enam gol dalam empat pertandingan terakhirnya, namun Rooney junior juga memiliki banyak penggemar. Kai baru-baru ini mencetak empat gol dalam satu pertandingan untuk tim U-16 United, mengingatkan pada kemampuan finishing yang tajam dari ayahnya untuk tim utama.
Kai tetap rendah hati, mengatakan pada saat itu: "Saya adalah diri saya sendiri. Saya ingin melihat bagaimana karier saya berjalan, tentu saja berusaha sebaik mungkin dan berusaha mencapai panggung terbesar.
"Saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan berusaha tidak terpengaruh oleh tekanan, serta terus bekerja keras setiap hari, setiap bulan."
United sangat ingin mempertahankannya dan dikabarkan telah menawarkan kontrak senilai £50.000 per tahun, setelah terkesan dengan penampilannya di level pemuda.
