Pukulan terkuat murni bersifat politis; Uni Sepakbola Eropa "UEFA" mengumumkan bahwa kepemimpinan FIFA saat ini "telah kehilangan kepercayaan" dari Uni Eropa serta kepercayaan banyak anggota keluarga sepakbola.

UEFA bahkan melangkah lebih jauh ketika mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia, jika proyek tersebut tetap berlanjut. Sikap ini turut didukung oleh konfederasi-konfederasi benua berpengaruh lainnya, terutama Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF" yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, serta Konfederasi Sepakbola Asia, sehingga penolakan hampir mencakup lebih dari separuh federasi anggota.

Adapun secara internal, pengunduran diri dan kritik datang dari lingkaran terdekat, di mana Carlos Cordeiro, penasihat senior Infantino sekaligus mantan Presiden Federasi Sepakbola Amerika Serikat, mengundurkan diri dengan menyatakan penolakan tegasnya terhadap rencana tersebut dan menggambarkannya sebagai "kesepakatan buruk bagi federasi anggota dan kesepakatan buruk bagi sepakbola serta masa depannya dalam jangka panjang".

Pada saat yang sama, Kevin Lamour, Kepala Operasi FIFA, menuduh bahwa para staf "telah ditipu", dan menyebut proyek tersebut sebagai "proyek satu orang".

Perkembangan-perkembangan ini menempatkan masa depan Infantino di ujung tanduk, terutama dengan semakin dekatnya pemilihan presiden pada tahun 2027. Pria yang tadinya tampak nyaris pasti terpilih kembali kini berubah menjadi sosok yang terisolasi dan menghadapi tuntutan untuk meninjau ulang tata kelola secara menyeluruh.

Sejumlah laporan media selama dua hari terakhir menunjukkan bahwa lingkaran-lingkaran dekat telah memperingatkannya sebelumnya, namun gaya pengambilan keputusannya yang sepihak membuatnya tampak seperti "orang mati yang berjalan di atas bumi" menurut ungkapan sejumlah pengamat.

Kekalahan di sini bukan sekadar mundurnya sebuah proyek, melainkan tergerusnya legitimasi politik yang menjadi landasan Infantino membangun kekuasaannya selama hampir satu dekade. Ia kini dituntut untuk membangun kembali jembatan dengan benua-benua besar, di tengah suasana penuh kecurigaan dan seruan untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang bertanggung jawab atas "rencana-rencana rahasia" tersebut.