Gempa Bumi Sempat Bikin Nyali Bek Asing PSIM Yogyakarta Ciut

Chungbuk Cheongju FC tidak memperpanjang kontrak Van der Avert yang selesai pada November 2025 sampai akhirnya tiba tawaran dari PSIM. Van der Avert mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi, karena klub tersebut juga ditangani pelatih asal Belanda, Jean-Paul van Gastel, yang secara kebetulan juga berasal dari Brabant, dan memiliki sejarah dengan NAC dan Willem II.

“Saat itu sudah liburan musim dingin. Saya sudah terbiasa bermain dengan intensitas penuh di bulan Desember, jadi setelah dua minggu liburan, saya mulai berlatih sendiri untuk menjaga kebugaran,” kata Van der Avert.

“Tidak ada yang membuat saya berpikir, 'Ini dia.' Sampai Indonesia menjadi pilihan. Anda mencari informasi tentang klub tersebut, dan Anda langsung melihat ada manajer asal Belanda.”

“Kami tidak saling mengenal. Saya hanya pernah bermain melawannya sekali dengan FC Dordrecht (dan menang) ketika dia menjadi pelatih NAC. Apa yang saya lihat darinya sekarang: orang yang sangat baik dan pelatih yang bagus. Sangat bagus jika seorang pelatih memiliki taktik yang kuat, tetapi saya juga berpikir bagaimana seseorang berinteraksi dengan Anda itu penting. Van Gastel sangat santai dan mudah bergaul.”