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Gempa Besar Mengguncang Mesir, Para Atlet dalam Bahaya

FEATURES
Premier League
Zizo
Al Ahly SC
Zamalek SC
Mesir

Gempa bumi berkekuatan 5,6 pada skala Richter mengguncang sebagian besar provinsi di Mesir pada dini hari Senin ini.

Institut Nasional untuk Penelitian Astronomi dan Geofisika menyebutkan bahwa pusat guncangan tersebut berada 38 kilometer di sebelah utara Suez.

Kementerian Kesehatan, melalui akun Facebook-nya, menyatakan bahwa pemantauan di lapangan hanya mencatat sejumlah kecil luka ringan yang telah ditangani tanpa adanya korban jiwa.

Banyak orang di media sosial memberikan tanggapan terhadap kekuatan gempa yang terjadi pada pukul tiga dini hari waktu Mesir tersebut.

Para seniman menjadi yang terdepan dalam menanggapi gempa ini, sementara dari kalangan tokoh olahraga tidak ada yang menanggapi kecuali Ahmed Sayed Zizo, bintang Al Ahly.

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    Pesan Ahmed Sayed Zizo

    Zizo menulis melalui akun Instagram-nya, "Beberapa detik ketakutan sudah cukup untuk membuat dunia dengan segala isinya terasa kecil di mata manusia, dan membuat setiap orang menyadari bahwa pada akhirnya tidak ada tempat berlindung selain kepada Tuhan kita."

    Ia melanjutkan, "Hidup ini terlalu singkat untuk kita jalani dalam permusuhan, kezaliman, dan amarah, dan terlalu singkat untuk membiarkan dunia menyibukkan kita dari hari yang pasti akan kita tuju semua."

    Ia menambahkan, "Bekerjalah, berusahalah, dan bermimpilah, tetapi jangan lupa, saat kamu membangun duniamu, untuk membangun pula akhiratmu, jangan menunda tobat, jangan menunda amal baik yang bisa kamu lakukan, dan jangan menunda mengembalikan hak yang bisa kamu kembalikan."

    Ia menegaskan, "Mungkin Tuhan mengirimkan kepada kita momen-momen seperti ini, bukan hanya agar kita takut, tetapi agar kita sadar dan mengoreksi diri, serta memahami bahwa adanya kesempatan kedua itu sendiri merupakan sebuah nikmat."

    Ia mengakhiri, "Ya Allah, jagalah kami dengan rahmat-Mu, ampunilah kami, baguskanlah akhir hidup kami, dan janganlah Engkau mencabut nyawa kami kecuali dalam keadaan Engkau meridai kami."

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  • Reaksi para artis terhadap gempa bumi

    Banyak seniman turut merespons melalui media sosial, di antaranya aktor Mohamed Ramadan, yang menulis "Alhamdulillah semua selamat".

    Sementara itu, aktor Ahmed El Awady menulis "Gempa bumi, tapi kok bikin kerusakan begini".

    Seniman sekaligus anggota Dewan Senat, Yasser Galal, mengunggah sebuah video yang berisi ucapan "Teman-teman, ada yang merasakan gempa ini? Saya tadi sedang tidur lalu terbangun karena guncangannya.. semoga Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita".

    Seniman Essam El Sakka menulis "Beberapa detik saja dan seluruh dunia berbalik.. Ada orang yang terbangun dari tidurnya dengan panik, ada yang berlari mencari anak-anak dan keluarganya, dan banyak hati yang berhenti karena ketakutan".

    Ia menegaskan "Dalam sekejap, kita teringat bahwa kekuatan hanya milik Tuhan semata, dan bahwa segala yang kita rencanakan bisa berubah dalam satu detik. Alhamdulillah semuanya berlalu dengan selamat, tapi ini adalah pesan yang mengingatkan kita bahwa dunia tidak dijamin, dan bahwa nikmat rasa aman tidak ternilai harganya".

    Bassem Samra menulis "Ini gempa biasa kok, sayang.. Lanjutkan tidurmu, besok pagi ada syuting", namun ia segera menghapus unggahan tersebut.

    Seniman Amir Karara menulis "Begitu bangun tidur, kamu dapati seluruh Mesir sedang membicarakan gempa".

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