Gempa bumi berkekuatan 5,6 pada skala Richter mengguncang sebagian besar provinsi di Mesir pada dini hari Senin ini.

Institut Nasional untuk Penelitian Astronomi dan Geofisika menyebutkan bahwa pusat guncangan tersebut berada 38 kilometer di sebelah utara Suez.

Kementerian Kesehatan, melalui akun Facebook-nya, menyatakan bahwa pemantauan di lapangan hanya mencatat sejumlah kecil luka ringan yang telah ditangani tanpa adanya korban jiwa.

Banyak orang di media sosial memberikan tanggapan terhadap kekuatan gempa yang terjadi pada pukul tiga dini hari waktu Mesir tersebut.

Para seniman menjadi yang terdepan dalam menanggapi gempa ini, sementara dari kalangan tokoh olahraga tidak ada yang menanggapi kecuali Ahmed Sayed Zizo, bintang Al Ahly.