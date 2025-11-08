Getty Images Sport
Gemilang Di Awal Musim, Liverpool Siapkan 'Hadiah Besar' Buat Dominik Szoboszlai
Liverpool siap mengamankan masa depan Szoboszlai
Menurut Fabrizio Romano, Liverpool sedang bersiap untuk membuka negosiasi formal dengan Szoboszlai mengenai kontrak jangka panjang baru. Meskipun inkonsistensi Liverpool baru-baru ini, Szoboszlai telah mempertahankan tingkat performanya dan menjadi tolok ukur kualitas dan tekad. Sementara pemain baru Florian Wirtz terus berjuang, Szoboszlai telah memulai setiap pertandingan Liga Primer dan Liga Champions musim ini untuk memantapkan dirinya sebagai bagian penting dalam sistem lini tengah Slot yang berkembang.
Pembaruan kontrak Szoboszlai
Romano mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa Liverpool telah memulai pembicaraan awal mengenai kontrak baru. Menulis di X, ia berkata: "Liverpool telah memulai pembicaraan mengenai kontrak baru dengan Dominik Szoboszlai, setelah berita eksklusif dua pekan lalu. Rencananya jelas: Szobo dan Gravenberch akan segera membahas kontrak baru, karena pembicaraan dengan pemain Hungaria itu sudah dimulai. Klub sangat senang + performanya luar biasa."
Szoboszlai dan Gravenberch saat ini diyakini mendapatkan gaji sekitar £270 ribu per pekan, dengan kedua kontrak tersebut berlaku hingga 2028. Kontrak baru ini diperkirakan akan memperpanjang masa kontrak mereka beberapa tahun lagi dan juga memberikan kenaikan gaji yang signifikan bagi keduanya.
Kebangkitan Gravenberch dari tidak diinginkan menjadi tak terbantahkan
Perkembangan Gravenberch juga sangat mengesankan. Pemain asal Belanda itu tiba dari Bayern Munich dengan nilai transfer £40 juta ($53 juta) dan, setelah awal yang lambat, ia diam-diam telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain paling andal di tim. Pemain berusia 22 tahun itu telah menyumbang tiga gol dan dua assist dalam 11 penampilan, dan dia dianggap sebagai salah satu pemain yang paling berkembang di bawah bimbingan Slot.
Sementara itu, performa Szoboszlai dalam kemenangan 1-0 Liverpool di Liga Champions melawan Real Madrid baru-baru ini dipuji oleh para penggemar. Dia tampil cemerlang saat beroperasi sebagai mesin di tim, dan rekan setimnya Virgil van Dijk memberikan pujian tinggi saat dia menunjukkan penampilan terbaiknya melawan salah satu lawan terkuat di Eropa.
"Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan dari Dom," kata Van Dijk kepada wartawan. "Dia sangat penting. Energi yang dibawanya di lapangan sangat luar biasa dan kualitas yang dia miliki sangat mengesankan. Seperti yang dikatakan, dia belajar di setiap pertandingan dan dia berkembang menjadi pemain seperti yang kita semua harapkan. Dia sudah menunjukkan itu untuk negara yang dia bela dan ini tentang terus melakukannya sepanjang musim. Sejauh ini dia memulai musim dengan sangat baik dan dia harus terus berlanjut. Tetap rendah hati dan terus tampil baik."
Beberapa keputusan kontrak menunggu di Liverpool
Lini tengah baru Slot sedang dalam proses, tetapi trio Szoboszlai, Gravenberch dan Alexis Mac Allister telah memberikan fondasi yang dinamis. Ketiganya diharapkan akan mendapatkan kontrak baru untuk mencegah para peminat, dengan pemain Argentina tersebut sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Pendekatan ini adalah bagian dari pembaruan strategis yang lebih luas di Anfield karena mereka memprioritaskan mengamankan talenta kunci lebih awal daripada mempertaruhkan perselisihan kontrak di masa depan; sebuah pelajaran yang mereka pelajari dengan cara pahit dengan kehilangan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid hanya dengan harga £10 juta sebelum Piala Dunia Antarklub.
Di luar lini tengah, Liverpool memiliki masalah kontrak mendesak lainnya untuk diselesaikan. Ibrahima Konate dan Andy Robertson keduanya memasuki tahun terakhir dari kontrak mereka saat ini. Diskusi dengan Konate dipahami sedang berlangsung, sementara masa depan Robertson tetap tidak pasti karena klub menimbang opsi jangka panjang mereka.
Setelah periode singkat dan penuh gejolak di bawah Slot, mereka mulai menemukan ritme mereka lagi. Liverpool saat ini berada di posisi ketiga di klasemen LIga Primer dengan 18 poin dari sepuluh pertandingan. Mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Arsenal, tetapi berada dalam jarak yang wajar karena musim memasuki fase krusial sebelum periode liburan. Selanjutnya adalah pertandingan besar melawan Manchester City di Etihad Stadium. Szoboszlai dipastikan akan tampil, dan kehadirannya yang tak kenal lelah ditambah dengan kekuatan kreatifnya, sekali lagi akan menjadi kunci harapan Liverpool.
