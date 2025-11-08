Gemilang Di Awal Musim, Liverpool Siapkan 'Hadiah Besar' Buat Dominik Szoboszlai

Perkembangan Gravenberch juga sangat mengesankan. Pemain asal Belanda itu tiba dari Bayern Munich dengan nilai transfer £40 juta ($53 juta) dan, setelah awal yang lambat, ia diam-diam telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain paling andal di tim. Pemain berusia 22 tahun itu telah menyumbang tiga gol dan dua assist dalam 11 penampilan, dan dia dianggap sebagai salah satu pemain yang paling berkembang di bawah bimbingan Slot.

Sementara itu, performa Szoboszlai dalam kemenangan 1-0 Liverpool di Liga Champions melawan Real Madrid baru-baru ini dipuji oleh para penggemar. Dia tampil cemerlang saat beroperasi sebagai mesin di tim, dan rekan setimnya Virgil van Dijk memberikan pujian tinggi saat dia menunjukkan penampilan terbaiknya melawan salah satu lawan terkuat di Eropa.

"Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan dari Dom," kata Van Dijk kepada wartawan. "Dia sangat penting. Energi yang dibawanya di lapangan sangat luar biasa dan kualitas yang dia miliki sangat mengesankan. Seperti yang dikatakan, dia belajar di setiap pertandingan dan dia berkembang menjadi pemain seperti yang kita semua harapkan. Dia sudah menunjukkan itu untuk negara yang dia bela dan ini tentang terus melakukannya sepanjang musim. Sejauh ini dia memulai musim dengan sangat baik dan dia harus terus berlanjut. Tetap rendah hati dan terus tampil baik."