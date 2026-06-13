Gelombang kemarahan yang meluas terhadap ejekan Infantino terhadap Italia

Infantino memicu kemarahan besar di Italia setelah ia mengklaim bahwa FIFA mungkin akan berupaya memperluas turnamen Piala Dunia mendatang untuk mencakup "208 tim" demi memastikan Azzurri lolos ke edisi Piala Dunia berikutnya.

Timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina di final babak play-off pada akhir Maret lalu, yang berarti Italia absen dari putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Kegagalan Italia ini menyebabkan pemecatan langsung pelatih kepala Gennaro Gattuso, manajer tim Gianluigi Buffon, serta Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina, sementara pengganti untuk ketiganya belum ditunjuk hingga saat ini.