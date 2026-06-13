Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) asal Swiss, menghadapi gelombang kemarahan yang meluas di Italia setelah ia mengejek kegagalan timnas Italia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Para politisi dan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) menanggapi dengan keras pernyataan tersebut, yang dianggap menyinggung dan merendahkan timnas.
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Gelombang kemarahan yang meluas terhadap ejekan Infantino terhadap Italia
Lelucon yang tidak pantas
Infantino memicu kemarahan besar di Italia setelah ia mengklaim bahwa FIFA mungkin akan berupaya memperluas turnamen Piala Dunia mendatang untuk mencakup "208 tim" demi memastikan Azzurri lolos ke edisi Piala Dunia berikutnya.
Timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina di final babak play-off pada akhir Maret lalu, yang berarti Italia absen dari putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.
Kegagalan Italia ini menyebabkan pemecatan langsung pelatih kepala Gennaro Gattuso, manajer tim Gianluigi Buffon, serta Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina, sementara pengganti untuk ketiganya belum ditunjuk hingga saat ini.
Tanggapan Parlemen
Anggota Parlemen Gaetano Amato menanggapi komentar yang dilontarkan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan mengatakan: "Apakah Gianni Infantino mengira dia sedang melontarkan lelucon lucu mengenai kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia? Kita harus ingat bahwa dia tidak berbicara sebagai seorang penggemar di kafe, melainkan sebagai Presiden FIFA. Posisi yang dia jabat juga berkat dukungan Federasi Sepak Bola Italia, sebuah peran yang seharusnya membawa keseimbangan dan rasa hormat."
Anggota parlemen Italia itu melanjutkan dalam pernyataannya secara langsung: "Tidak ada yang lebih malu daripada kami atas kemunduran tim nasional dan bencana yang sedang dialami sepak bola Italia saat ini. Kami tidak membutuhkan lelucon murahan darinya untuk mengakui hal itu."
Amato melanjutkan serangannya, dengan mengatakan: "Mengejek Italia adalah tindakan merendahkan, terutama dari seseorang yang seharusnya mewakili sepak bola di seluruh dunia, termasuk Italia. Rasa malu yang menyelimuti Azzurri adalah hal yang serius, dan pernyataan Presiden FIFA lebih serius lagi."
Federasi Sepak Bola Italia Menuntut Rasa Hormat
Dalam konteks yang sama, pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino, yang bernada sinis terhadap Italia, memicu reaksi langsung dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), yang langsung menanggapi pimpinan tertinggi FIFA tersebut dengan menuntut rasa hormat atas komentar yang digambarkan sebagai "kesalahan yang tidak pantas".
Tanggapan Federasi Sepak Bola Italia pun tegas dan langsung, di mana dalam pernyataannya disebutkan: "Itu adalah kesalahan yang tidak pantas, sebuah kelalaian dalam gaya bicara yang telah melukai perasaan seluruh komunitas olahraga Italia. Sepak bola mengajarkan nilai-nilai, dan semuanya dimulai dengan rasa hormat."