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Rose LavelleScoreplay

Diterjemahkan oleh

Gelandang USWNT dan Gotham FC, Rose Lavelle, mengalami cedera kepala

NWSL
R. Lavelle
Gotham FC
USA

Gelandang tim nasional wanita Amerika Serikat dan Gotham FC, Rose Lavelle, ditarik keluar pada babak pertama setelah mengalami cedera kepala. Lavelle membenturkan kepalanya ke tanah dalam duel dengan seorang pemain Angel City pada pertandingan NWSL hari Minggu. Lavelle dibawa keluar dari lapangan setelah insiden tersebut, dan hingga saat ini belum ada pembaruan mengenai kondisinya.

  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    Lavelle mengalami cedera kepala

    Insiden itu terjadi sekitar menit ke-30, ketika Lavelle terjatuh setelah kontak dengan seorang pemain Angel City dan kepalanya membentur lapangan. Staf medis memeriksanya selama beberapa menit sebelum dia berjalan keluar dengan tenaganya sendiri dan langsung menuju ruang ganti.

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  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    'Tidak ada kabar terbaru soal Rose'

    Setelah pertandingan, seorang juru bicara klub mengatakan bahwa ia sedang dievaluasi karena cedera kepala. Tingkat keparahan dan detailnya belum diungkapkan. Seusai pertandingan, pelatih kepala interim Gotham FC Shaun Harris mengatakan bahwa ia "tidak punya kabar terbaru tentang Rose."


  • Gotham FC fansImagn

    Apa arti ini bagi Lavelle

    Sulit untuk mengatakannya tanpa pembaruan apa pun sejauh ini, tetapi jika Lavelle absen karena cedera kepala untuk laga-laga mendatang, Gotham FC harus kreatif dalam menentukan personel. Ini bukan pukulan pertama bagi susunan pemain inti Gotham, begitu juga bagi USWNT. Bek USWNT dan Gotham FC, Emily Sonnett, masuk ke daftar cedera yang membuatnya harus mengakhiri musim bulan lalu karena ruptur tendon patela di lutut kirinya.

    Gotham masih berada di posisi No. 1 klasemen liga, unggul tujuh poin dari Washington Spirit dan Portland Thorns yang membuntuti.


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  • Rose LavelleScoreplay

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Gotham selanjutnya menghadapi Portland pada Jumat, 28 Agustus dan Lavelle serta USWNT baru akan kembali beraksi saat laga persahabatan melawan Spanyol pada Oktober.

NWSL
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Gotham FC
GOT
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Portland Thorns
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