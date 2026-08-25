Gelandang USWNT dan Gotham FC, Rose Lavelle, mengalami cedera kepala

Sulit untuk mengatakannya tanpa pembaruan apa pun sejauh ini, tetapi jika Lavelle absen karena cedera kepala untuk laga-laga mendatang, Gotham FC harus kreatif dalam menentukan personel. Ini bukan pukulan pertama bagi susunan pemain inti Gotham, begitu juga bagi USWNT. Bek USWNT dan Gotham FC, Emily Sonnett, masuk ke daftar cedera yang membuatnya harus mengakhiri musim bulan lalu karena ruptur tendon patela di lutut kirinya.

Gotham masih berada di posisi No. 1 klasemen liga, unggul tujuh poin dari Washington Spirit dan Portland Thorns yang membuntuti.



