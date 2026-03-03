Gelandang Manchester United dikabarkan akan mengikuti jejak Casemiro untuk hengkang dari klub tersebut di tengah minat transfer dari Serie A

Meskipun baru bergabung dari Paris Saint-Germain dalam kesepakatan senilai £50,7 juta dua tahun lalu, Ugarte berisiko menjadi korban terbaru dari era baru yang kejam di bawah hierarki olahraga INEOS.

Meskipun pemain berusia 24 tahun ini awalnya didatangkan untuk memberikan kekuatan dan ketangguhan, ia kesulitan untuk secara konsisten menampilkan performa terbaiknya di Premier League, memicu spekulasi bahwa masa depannya mungkin berada di luar kasta tertinggi sepak bola Inggris. Dengan minat yang semakin meningkat dari luar negeri, tampaknya mantan pemain Sporting CP ini tidak akan kekurangan peminat jika United memberikan lampu hijau untuk penjualan musim panas.

Ahli transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi di saluran YouTube-nya bahwa proses untuk potensi perpindahan sudah dimulai, dengan Italia muncul sebagai tujuan utama bagi Ugarte.