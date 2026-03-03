Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gelandang Manchester United dikabarkan akan mengikuti jejak Casemiro untuk hengkang dari klub tersebut di tengah minat transfer dari Serie A
Masa depan Ugarte di United mungkin akan berakhir.
Meskipun baru bergabung dari Paris Saint-Germain dalam kesepakatan senilai £50,7 juta dua tahun lalu, Ugarte berisiko menjadi korban terbaru dari era baru yang kejam di bawah hierarki olahraga INEOS.
Meskipun pemain berusia 24 tahun ini awalnya didatangkan untuk memberikan kekuatan dan ketangguhan, ia kesulitan untuk secara konsisten menampilkan performa terbaiknya di Premier League, memicu spekulasi bahwa masa depannya mungkin berada di luar kasta tertinggi sepak bola Inggris. Dengan minat yang semakin meningkat dari luar negeri, tampaknya mantan pemain Sporting CP ini tidak akan kekurangan peminat jika United memberikan lampu hijau untuk penjualan musim panas.
Ahli transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi di saluran YouTube-nya bahwa proses untuk potensi perpindahan sudah dimulai, dengan Italia muncul sebagai tujuan utama bagi Ugarte.
- Getty Images Sport
Hierarki United memprioritaskan keseimbangan skuad.
Potensi kepergian Ugarte hanyalah salah satu bagian dari puzzle yang jauh lebih besar, karena United berencana melepas lima bintang utama untuk mengumpulkan dana dan mengurangi beban gaji. Klub dilaporkan telah memutuskan untuk menjajaki peluang penjualan Andre Onana setelah masa pinjamannya di Trabzonspor berakhir, sementara Rasmus Hojlund siap menuntaskan transfer permanen senilai €44 juta ke Napoli. Dengan Casemiro dan Jadon Sancho juga diperkirakan akan hengkang melalui status bebas transfer, nilai total talenta yang meninggalkan Old Trafford mencapai level yang fantastis, menandakan pergeseran besar dalam strategi klub di bawah kepemimpinan baru.
Skala eksodus ini menyoroti pergeseran filosofi di klub, di mana pemain-pemain yang sebelumnya dianggap "tak tersentuh" kini dievaluasi berdasarkan kesesuaian jangka panjang mereka dengan proyek klub. Dengan melepas Ugarte dan Casemiro secara bersamaan, United dapat membuka jalan untuk formasi lini tengah yang sepenuhnya baru.
Dengan kepergian pemain Brasil berpengalaman dan pemain Uruguay yang energik, tim perekrutan di Carrington telah menyusun daftar pendek calon pengganti untuk memperkuat lini tengah. United dilaporkan akan mengeluarkan dana besar untuk beberapa rekrutan baru, dengan Carlos Baleba, Adam Wharton, dan Elliot Anderson diidentifikasi sebagai tiga target potensial.
Minat tim-tim Italia
Romano mengatakan: "Casemiro akan hengkang secara gratis, tetapi seputar Ugarte, sudah ada beberapa pergerakan terkait klub-klub yang tertarik. Ada klub-klub di Italia yang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut Ugarte, jadi ada minat dari Italia. Pada jendela transfer Januari, Galatasaray tertarik, tetapi kemudian tidak ada hal yang konkret, tidak ada yang benar-benar maju, dan akhirnya semua pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan."
Jurnalis tersebut menyimpulkan dengan menegaskan bahwa pemain itu sendiri kini terbuka terhadap ide untuk memulai babak baru setelah periode sulit di Manchester. "Ugarte pada musim panas bisa mengevaluasi opsi dan akhirnya meninggalkan Manchester United," katanya.
- Getty Images Sport
Membangun kembali inti tim Red Devils
Pengejaran target baru tidak akan berjalan tanpa persaingan, terutama dengan Manchester City yang juga memburu Anderson, namun United tetap bertekad untuk mendapatkan pemain yang dibutuhkan guna menerapkan gaya bermain yang lebih terpadu. Musim panas mendatang diprediksi akan menjadi salah satu periode paling transformatif dalam sejarah klub baru-baru ini, saat mereka berusaha untuk akhirnya memperbaiki rekrutmen gelandang mereka.
Sebelum langkah-langkah apa pun disetujui, Ugarte tetap menjadi bagian dari skuad utama dan kemungkinan besar akan dipanggil saat United melewati fase akhir musim. Pertandingan Premier League berikutnya United adalah melawan Newcastle di St. James Park, dengan Ugarte sekali lagi berharap mendapatkan waktu bermain.
Iklan