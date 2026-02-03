Gegara Lempar Flare Ke Emil Audero, Inter Milan Tanpa Fans Lawan Klub Jay Idzes

Pelarangan itu tidak hanya ditujukan kepada fans Inter saja, tapi warga di kawasan Lombardy, Italia bagian utara. Mereka dilarang membeli tiket di tiga pertandingan tersebut.

“Menyusul kerusuhan serius, menteri dalam negeri telah memerintahkan larangan perjalanan bagi fans Inter hingga 23 Maret 2026, serta larangan penjualan tiket untuk pertandingan yang sama kepada penduduk Lombardy,” demikian pernyataan Kemendagri seperti diwartakan La Gazzetta dello Sport.

“Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik, serta mencegah terulangnya insiden yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan acara olahraga.”