Gebrakan Transfer Juventus: Bidik Bernardo Silva & Leon Goretzka Di Bursa Musim Panas Ini

Manajemen Juventus dilaporkan tengah menyusun daftar prioritas pemain yang bisa didatangkan secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Fokus utama manajemen Si Nyonya Tua adalah memperkuat lini tengah dan pertahanan, dengan nama Leon Goretzka dari Bayern Munich muncul sebagai target teratas untuk menambah kekuatan fisik dan kecerdasan taktis dalam skema Spalletti, menurut Gazzetta.

Goretzka sendiri telah mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan memperbarui kontrak di Allianz Arena, yang memicu persaingan ketat di antara klub-klub elit Eropa. Juventus dikabarkan memimpin perburuan ini, memanfaatkan hubungan baik dengan agen sang pemain yang juga mewakili target pertahanan mereka, Marcos Senesi dari Bournemouth.

Selain sektor gelandang, Bianconeri juga membidik kreativitas murni dalam sosok Bernardo Silva. Pemain Manchester City tersebut berada dalam radar Juventus sejak Januari lalu, dan pihak klub optimis bahwa daya tarik proyek baru di Turin mampu meyakinkan pemain internasional Portugal itu untuk menjajal atmosfer Serie A.