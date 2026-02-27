Gebrakan Transfer Juventus: Bidik Bernardo Silva & Leon Goretzka Di Bursa Musim Panas Ini

Article continues below
Article continues below
Article continues belo
Manajemen Juventus dilaporkan tengah menyusun daftar prioritas pemain yang bisa didatangkan secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Fokus utama manajemen Si Nyonya Tua adalah memperkuat lini tengah dan pertahanan, dengan nama Leon Goretzka dari Bayern Munich muncul sebagai target teratas untuk menambah kekuatan fisik dan kecerdasan taktis dalam skema Spalletti, menurut Gazzetta.
Goretzka sendiri telah mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan memperbarui kontrak di Allianz Arena, yang memicu persaingan ketat di antara klub-klub elit Eropa. Juventus dikabarkan memimpin perburuan ini, memanfaatkan hubungan baik dengan agen sang pemain yang juga mewakili target pertahanan mereka, Marcos Senesi dari Bournemouth.
Selain sektor gelandang, Bianconeri juga membidik kreativitas murni dalam sosok Bernardo Silva. Pemain Manchester City tersebut berada dalam radar Juventus sejak Januari lalu, dan pihak klub optimis bahwa daya tarik proyek baru di Turin mampu meyakinkan pemain internasional Portugal itu untuk menjajal atmosfer Serie A.
Langkah Juventus mengejar para pemain berstatus bebas transfer merupakan bagian dari strategi restrukturisasi finansial tanpa mengorbankan kualitas teknis di lapangan. Selain Goretzka dan Silva, bek Roma Zeki Celik juga masuk dalam pertimbangan sebagai opsi ekonomis untuk memperkuat sisi kanan pertahanan, mengingat pengalamannya yang sudah teruji di kompetisi Italia.
Namun, fokus manajemen tidak hanya tertuju pada pemain masuk; mempertahankan pilar yang ada seperti Dusan Vlahovic menjadi misi yang tak kalah krusial. Klub sedang berupaya menegosiasikan kontrak baru dengan angka yang lebih "manusiawi" bagi penyerang Serbia tersebut demi menjaga stabilitas ruang ganti dan kesinambungan taktik untuk musim 2026/27.
Kehadiran pemain berpengalaman seperti Silva diharapkan menjadi katalisator bagi transisi gaya main Juventus menuju sepakbola yang lebih berbasis penguasaan bola. Dengan kombinasi pemain senior yang didapat secara gratis dan talenta muda yang sudah ada, Spalletti diharapkan mampu membawa kembali trofi Scudetto ke Allianz Stadium.
Meskipun spekulasi transfer terus memanas, Spalletti tetap fokus menjaga mentalitas anak asuhnya di sisa musim ini. Sang manajer ingin memastikan bahwa standar tinggi yang telah ditunjukkan tetap terjaga hingga akhir musim demi mengamankan tiket zona Liga Champions, dengan Bianconeri kini berada di urutan kelima klasemen dengan selisih empat poin dari tiga besar.
Manajemen klub sepenuhnya mendukung visi Spalletti dengan berjanji akan menghadirkan profil pemain yang sesuai dengan kebutuhan taktisnya. Kesuksesan mendaratkan pemain sekaliber Goretzka dan Silva tanpa biaya transfer akan menjadi pernyataan tegas bahwa Juventus masih menjadi magnet bagi pemain-pemain terbaik dunia.
Agenda terdekat bagi Juventus adalah pertandingan krusial melawan AS Roma di Serie A, Senin (2/3) dini hari WIB. Kemenangan dalam laga ini sangat vital untuk mengukuhkan posisi mereka di empat besar klasemen guna menjamin partisipasi di Liga Champions musim depan.
Sembari tim bertarung di lapangan, manajemen akan terus mengintensifkan pembicaraan dengan agen Goretzka dan Silva untuk mencapai kesepakatan pra-kontrak. Negosiasi perpanjangan kontrak Vlahovic juga diprediksi akan menemui titik terang sebelum bursa transfer musim panas resmi dibuka.