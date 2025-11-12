GOAL/Getty
Manusia £116 Juta Florian Wirtz Didukung Untuk Teladani Luka Modric: Diolok-olok Di Awal Lalu Memenangkan Ballon D'Or
Awal perjalanan Wirtz di Anfield yang kurang memuaskan
Liverpool menghabiskan £116 juta ($154 juta) untuk mendatangkan Wirtz dari Bayer Leverkusen selama jendela transfer musim panas. Gelandang berbakat asal Jerman ini juga menarik minat dari juara Bundesliga Bayern Munich dan Manchester City, tetapi dia memilih untuk bergabung dengan juara Premier League.
Penggemar Anfield sangat bersemangat pada saat kedatangan Wirtz karena mereka mengharapkan aksi spektakuler di lapangan dari bakat kelas dunia, tetapi pemain berusia 22 tahun ini gagal memenuhi potensinya dan menjadi kekecewaan di awal kampanye 2025-26. Pemain internasional Jerman ini menghadapi kritik keras di Inggris, tetapi hal itu tidak mempengaruhi gelandang tersebut atau keluarganya, seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh ayahnya Hanz kepada BILD: "Pikiran saya sejak awal adalah menunggu dan melihat bagaimana sepuluh pertandingan liga pertama berlangsung," katanya. "Kami dan Florian sangat senang dengan itu. Kecepatan luar biasa, bolak-balik, itu sangat mengesankan untuk beberapa pertandingan pertama. Jarak yang ditempuh dan kecepatan jauh lebih besar. Gaya permainan terkadang sangat berbeda karena tampaknya tidak begitu terorganisir, melainkan lebih berfokus pada kecepatan."
Wirtz dibandingkan dengan Modric
Di tengah semua pembicaraan negatif tentang penampilan Wirtz, mantan bintang Premier League David Bentley membela gelandang tersebut sambil membandingkannya dengan legenda Real Madrid dan Kroasia, Luka Modric. Ketika Modric awalnya tiba di Tottenham Hotspur, ia awalnya dikritik oleh para kritikus, namun, pemain Kroasia tersebut akhirnya berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pesepakbola terhebat sepanjang masa, memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2018.
Berbicara kepada Sky Sports, mantan pemain sayap Spurs Bentley berkata: "Dia adalah pemain yang luar biasa, sangat berbakat, penggemar dan pandit harus mendukungnya. Ya, dia persis sama [seperti Modric]. Ketika Modric datang, dia persis sama dalam cara menerima bola, mendalami situasi, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia adalah pemain yang sangat berbakat secara teknis, dan keduanya dapat menentukan nada dan tempo pertandingan sepak bola, jadi Anda harus mendukungnya."
Nagelsmann membela bintang The Reds
Pelatih kepala Jerman Julian Nagelsmann juga mendukung Wirtz selama periode sulit dalam kariernya. Dia bahkan mengkritik para penyerang Liverpool karena gagal mengonversi peluang yang diciptakan Wirtz. Berbicara kepada wartawan, pelatih Jerman itu mengatakan: "Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak beberapa peluang yang dia ciptakan. Entah bagaimana mereka tidak suka menendang bola masuk. Sejujurnya, situasi keseluruhan tidak memudahkan Flo. Seluruh klub tidak sekuat tahun lalu. Sekarang jauh lebih sulit untuk masuk ke tim. Jika Anda melihat pertandingan melawan [Manchester] City, mereka sebenarnya tim yang lebih buruk selama 90 menit. Jadi sulit juga bagi Flo untuk memberikan dampak besar. Pada akhirnya, situasi keseluruhan adalah bahwa dia hanya butuh sedikit lebih banyak waktu, yang normal; Anda melihat itu pada pemain lain yang pindah ke Liga Premier juga.
"Kita semua tahu apa yang dia mampu, dan sangat normal bagi pemain seusianya untuk mengalami sedikit penurunan performa. Kita tidak bisa mengharapkan dia tampil di level yang sama selama tiga tahun berturut-turut. Sebaliknya, kita semua perlu mendukungnya sedikit agar dia bisa menjernihkan pikirannya di sini, dan mungkin Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak beberapa peluang yang dia ciptakan. Itu bisa menjadi salah satu ide, karena dia tidak sedikit menciptakan peluang, hanya saja... mereka entah bagaimana tidak suka menendang bola masuk, itu juga bagian dari kebenarannya."
Wirtz ingin kembali bermain bersama Jerman
Wirtz telah masuk dalam skuad Jerman untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang meskipun performanya yang buruk di klub. Mantan bintang Leverkusen ini berharap dapat memanfaatkan peluang yang dia dapatkan selama jeda internasional untuk membantu Jerman mendapatkan tempat di Piala Dunia dan memulihkan performanya sebelum kembali ke Anfield akhir bulan ini. Jerman dijadwalkan menghadapi Luksemburg pada 14 November, sebelum melawan Slovakia tiga hari kemudian.
