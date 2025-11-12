Manusia £116 Juta Florian Wirtz Didukung Untuk Teladani Luka Modric: Diolok-olok Di Awal Lalu Memenangkan Ballon D'Or

Pelatih kepala Jerman Julian Nagelsmann juga mendukung Wirtz selama periode sulit dalam kariernya. Dia bahkan mengkritik para penyerang Liverpool karena gagal mengonversi peluang yang diciptakan Wirtz. Berbicara kepada wartawan, pelatih Jerman itu mengatakan: "Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak beberapa peluang yang dia ciptakan. Entah bagaimana mereka tidak suka menendang bola masuk. Sejujurnya, situasi keseluruhan tidak memudahkan Flo. Seluruh klub tidak sekuat tahun lalu. Sekarang jauh lebih sulit untuk masuk ke tim. Jika Anda melihat pertandingan melawan [Manchester] City, mereka sebenarnya tim yang lebih buruk selama 90 menit. Jadi sulit juga bagi Flo untuk memberikan dampak besar. Pada akhirnya, situasi keseluruhan adalah bahwa dia hanya butuh sedikit lebih banyak waktu, yang normal; Anda melihat itu pada pemain lain yang pindah ke Liga Premier juga.

"Kita semua tahu apa yang dia mampu, dan sangat normal bagi pemain seusianya untuk mengalami sedikit penurunan performa. Kita tidak bisa mengharapkan dia tampil di level yang sama selama tiga tahun berturut-turut. Sebaliknya, kita semua perlu mendukungnya sedikit agar dia bisa menjernihkan pikirannya di sini, dan mungkin Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak beberapa peluang yang dia ciptakan. Itu bisa menjadi salah satu ide, karena dia tidak sedikit menciptakan peluang, hanya saja... mereka entah bagaimana tidak suka menendang bola masuk, itu juga bagian dari kebenarannya."