Bintang Dunia Siap Menghentak GBK, Chelsea Tantang AC Milan Di Indonesia Super Cup 2026

Arief mengutarakan rasa bangganya usai memastikan kehadiran dua raksasa Eropa itu untuk bermain di Indonesia. Menurutnya, sudah lama suporter Indonesia tidak diberikan suguhan pertandingan klub top Eropa.

"Kami Nine Sport merasa bangga karena bisa kembali mendatangkan klub Eropa, setelah lebih dari satu dekade ke Jakarta. Dan terlebih pertandingan kali ini kita berhasil, setelah sekian lama kita selalu memimpikan bisa melihat pertandingan kelas Eropa di GBK," ujarnya

"Pertandingan ini juga disiarkan di 70 negara, dan memberi bagian promosi kepada Indonesia. Pertandingan ini juga merupakan rebranding dari Indonesia setelah sekian lama cukup kosong dari kunjungan klub-klub Eropa."

"Banyak bintang yang akan datang ke Jakarta, kita tahu ada Cole Palmer, João Pedro, Luka Modric, dan banyak yang lainnya. Saya berharap acara ini bisa me-repositioning Indonesia setelah sekian lama belum banyak dihadiri klub-klub papan Eropa," beber Arief.



