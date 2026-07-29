Hal tersebut diutarakan CEO Nine Sport, Arif Putra Wicaksono, yang mengungkapkan bahwa kedua kubu akan turun dengan kekuatan terbaiknya di Tanah Air. Selain itu, istimewanya laga ini juga tak hanya disiarkan di Indonesia, tetapi juga akan dinikmati oleh para suporter di negara lain.
Bintang Dunia Siap Menghentak GBK, Chelsea Tantang AC Milan Di Indonesia Super Cup 2026
- Getty Images Sport
Rebranding Indonesia
Arief mengutarakan rasa bangganya usai memastikan kehadiran dua raksasa Eropa itu untuk bermain di Indonesia. Menurutnya, sudah lama suporter Indonesia tidak diberikan suguhan pertandingan klub top Eropa.
"Kami Nine Sport merasa bangga karena bisa kembali mendatangkan klub Eropa, setelah lebih dari satu dekade ke Jakarta. Dan terlebih pertandingan kali ini kita berhasil, setelah sekian lama kita selalu memimpikan bisa melihat pertandingan kelas Eropa di GBK," ujarnya
"Pertandingan ini juga disiarkan di 70 negara, dan memberi bagian promosi kepada Indonesia. Pertandingan ini juga merupakan rebranding dari Indonesia setelah sekian lama cukup kosong dari kunjungan klub-klub Eropa."
"Banyak bintang yang akan datang ke Jakarta, kita tahu ada Cole Palmer, João Pedro, Luka Modric, dan banyak yang lainnya. Saya berharap acara ini bisa me-repositioning Indonesia setelah sekian lama belum banyak dihadiri klub-klub papan Eropa," beber Arief.
- Getty Images Sport
Dukungan Penuh Pemerintah
Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Teuku Arlan Perkasa Lukman menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan semaksimal mungkin dari segala aspek, agar pertandingan ini bisa berjalan dengan lancar.
"Kami dari Kemenpora atas arahan Bapak Presiden berkomitmen memberi dukungan terhadap penyelenggaraan event olahraga berskala nasional dan internasional," ucapnya.
"Dalam hal ini dalam penyelenggaraan pertandingan Chelsea melawan AC Milan, pemerintah pusat memberikan beberapa dukungan tapi tidak terbatas hanya di list yang akan saya sebutkan: mengenai fasilitas di bandara, fasilitas perizinan pendaratan pesawat, dan juga dukungan terhadap beberapa kebutuhan perizinan di area GBK ini, termasuk penggunaan lapangan untuk latihan dan fasilitas pendukung lainnya.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga memastikan penyelenggaraan ini berjalan lancar," jelasnya.
Apresiasi PSSI
Di sisi lain Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan apresiasi tinggi terhadap event bertajuk Indonesia Super Cup 2026 ini. Dukungan akan diberikan PSSI, diantara penunjukan wasit terbaik yang dipilih untuk memimpin laga tersebut.
"Pertama, PSSI tentu memberikan dukungan dan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan event-event internasional yang hari ini kita diskusikan tentang pertandingan antara Chelsea dan AC Milan. PSSI tentu memberikan ruang yang besar bagi event seperti ini karena kami yakin event seperti ini juga akan memberikan gairah sepak bola di tanah air," ungkap Yunus.
"Dan seiring dengan itu, tentu juga secara teknis PSSI akan memberikan support-nya, baik mengenai perwasitan dan tentu dokumen-dokumen yang menyangkut pertandingan ini, karena kita tahu bahwa Chelsea dan AC Milan adalah tim besar yang dihuni oleh pemain-pemain top dunia," tambahnya.
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