Paolo Maldini dan Leonardo, direktur teknis dan penasihat baru Tim Nasional serta Club Italia, dilaporkan sedang mempertimbangkan Andrea Pirlo untuk posisi pelatih kepala baru Tim Nasional. Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, yang menyebutkan bahwa Maldini sempat ingin membawanya ke bangku cadangan Milan pada musim panas 2023, sementara Leonardo ingin menjadikannya pemainnya di Paris pada musim 2011-2012. Pirlo, 47 tahun, saat ini melatih di Dubai setelah sebelumnya memimpin Juventus (selama satu musim, meraih Coppa Italia dan Supercoppa Italia), klub Turki Karagumruk, serta Sampdoria. Menurut surat kabar tersebut, di mata direktur teknis timnas Italia Maldini dan Leonardo,Pirlo mewakili "apa yang harus diwujudkan oleh pemimpin timnas yang menargetkan untuk kembali ke puncak dunia pada tahun 2030: pengetahuan mendalam tentang Italia, keberanian, ide-ide, dan semangat".
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Gazzetta - Tim Nasional, Maldini dan Leonardo mempertimbangkan Pirlo. Malagò: "Guardiola? Ide yang sangat penting"
PIRLO DI BARIS TERDEPAN
Dalam pembicaraan dan pertimbangan beberapa hari terakhir ini, menurut Gazzetta.it, Pirlo menempati posisi terdepan. Di latar belakang, masih ada impian yang terkait dengan nama Pep Guardiola (pembahasan mengenai bagaimana cara merealisasikan kedatangan Pep terus berlanjut), begitu pula dengan pencalonan Antonio Conte dan Roberto Mancini. Sebelum akhir pekan ini, Maldini dan Leonardo akan mengevaluasi situasi, untuk mengajukan satu nama kepada Presiden FIGC Giovanni Malagò, yang kemudian akan bertanggung jawab atas bagian kontrak dari proses ini.
MALAGO' TIDAK MENUTUP PINTU BAGI GUARDIOLA
Pada malam hari, di sela-sela Pertandingan Amal, Presiden FIGC, Giovanni Malagò, angkat bicara mengenai topik pelatih kepala baru Tim Nasional: "Setelah Maldini dipilih, giliran Leonardo yang dipilih. Dan kini pelatihnya, yang akan datang secepat mungkin, namun tanpa melakukan hal-hal yang salah. Selain itu, ada juga beberapa hal yang perlu dibahas bersama Maldini dan Leonardo, dengan siapa kami akan mengadakan pertemuan yang lebih mendetail dalam dua hari ke depan. Saat menyusun kontrak, ada harapan dan ada juga kenyataan. Sejujurnya, mulai besok kami benar-benar akan memasuki tahap pencarian nama yang tepat. Guardiola? Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Pep bukanlah pilihan yang sangat penting; namun, masih harus dilihat apakah dia orang yang tepat atau profil yang sesuai, serta perlu diverifikasi apakah akan ada kecocokan...".
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