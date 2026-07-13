Pada malam hari, di sela-sela Pertandingan Amal, Presiden FIGC, Giovanni Malagò, angkat bicara mengenai topik pelatih kepala baru Tim Nasional: "Setelah Maldini dipilih, giliran Leonardo yang dipilih. Dan kini pelatihnya, yang akan datang secepat mungkin, namun tanpa melakukan hal-hal yang salah. Selain itu, ada juga beberapa hal yang perlu dibahas bersama Maldini dan Leonardo, dengan siapa kami akan mengadakan pertemuan yang lebih mendetail dalam dua hari ke depan. Saat menyusun kontrak, ada harapan dan ada juga kenyataan. Sejujurnya, mulai besok kami benar-benar akan memasuki tahap pencarian nama yang tepat. Guardiola? Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Pep bukanlah pilihan yang sangat penting; namun, masih harus dilihat apakah dia orang yang tepat atau profil yang sesuai, serta perlu diverifikasi apakah akan ada kecocokan...".