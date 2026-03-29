Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Gazzetta - Roma, ide gila soal Salah: gaji dan persaingan, apa yang terungkap

Sebuah kabar burung yang menyebutkan kemungkinan untuk membawa kembali pemain sayap penyerang asal Mesir itu ke ibu kota.

Beredar kabar mengejutkan mengenai kemungkinan kembalinya seorang pemain ke Serie A: menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ada gagasan gila untuk membawa kembali Mohamed Salah bermain bersama Roma pada musim depan.

Pemain sayap asal Mesir ini telah mengumumkan secara resmi kepergiannya dari Liverpool pada akhir musim ini dan sedang mempertimbangkan semua tawaran yang ada terkait petualangan profesionalnya selanjutnya dalam kariernya yang sukses dan telah berlangsung lebih dari satu dekade di level tertinggi.

Di antara ide-ide tersebut, ada juga usulan yang akan membawanya kembali ke ibu kota, meskipun mengingat biaya dan kelayakan operasinya, tampaknya ini merupakan langkah yang setidaknya rumit untuk direalisasikan.

  • IDE

    Menurut laporan La Rosea, di Inggris mereka yakin bahwa di antara klub-klub yang mempertimbangkan Salah untuk masa depan, ada Roma. Jelas ini akan menjadi transfer yang, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, secara finansial akan rumit, mengingat ia menghasilkan 12 juta euro per musim (bruto, menjadi 20 juta) dan Giallorossi ingin tidak melebihi batas gaji bersih 4 juta euro untuk setiap pemain dalam skuad.

    Namun, selain aspek finansial, ada persaingan yang sangat ketat dari dunia sepak bola Arab Saudi: pemain asal Mesir ini telah didekati oleh klub-klub seperti Al Ittihad dan Al Qadsiah, yang siap menjamin gaji yang sama dengan yang ia terima di Inggris. Selain itu, klub-klub dari Major League Soccer juga perlu dipertimbangkan, dengan San Diego sangat tertarik pada sang pemain.

    Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, di benak Salah ada rencana untuk bermain satu musim di Roma dan kemudian melihat apa yang akan terjadi di masa depan.

    • Iklan

  • INI AKAN MENJADI KEMBALI

    Namun, ini bukanlah profil tipikal yang ingin diinvestasikan oleh keluarga Friedkin, yang selalu mencari pemain muda berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Salah akan bergabung secara gratis, mengingat kontraknya dengan Liverpool telah berakhir dan kepergiannya dari The Reds sudah diumumkan.

    Pemain asal Mesir ini bisa menjadi sosok yang cocok dengan konsep taktik Gasperini. Saat ini, hal ini hanya dianggap sebagai ide gila, tapi siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan.

  • Semua PEMBARUAN secara LANGSUNG! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini

