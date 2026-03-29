Gazzetta - Roma, ide gila soal Salah: gaji dan persaingan, apa yang terungkap

Beredar kabar mengejutkan mengenai kemungkinan kembalinya seorang pemain ke Serie A: menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ada gagasan gila untuk membawa kembali Mohamed Salah bermain bersama Roma pada musim depan.

Pemain sayap asal Mesir ini telah mengumumkan secara resmi kepergiannya dari Liverpool pada akhir musim ini dan sedang mempertimbangkan semua tawaran yang ada terkait petualangan profesionalnya selanjutnya dalam kariernya yang sukses dan telah berlangsung lebih dari satu dekade di level tertinggi.

Di antara ide-ide tersebut, ada juga usulan yang akan membawanya kembali ke ibu kota, meskipun mengingat biaya dan kelayakan operasinya, tampaknya ini merupakan langkah yang setidaknya rumit untuk direalisasikan.