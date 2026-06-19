Dalam rangka negosiasi antara Roma dan Paulo Dybala terkait perpanjangan kontrak pemain asal Argentina tersebut—yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni—terungkap sebuah kabar mengejutkan: keterlibatan Juventus. Dalam podcast 'Il Blitz' dari La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle mengatakan: "Dybala menginginkan Roma dan menunggu Roma, tetapi sementara itu ia juga melihat-lihat peluang lain dan beberapa tim telah mengajukan tawaran. Salah satunya cukup mengejutkan, karena tim tersebut adalah Juventus. Juve memang telah menghubungi agen Dybala, Carlos Novel, untuk mengetahui angka-angka yang diajukan dan situasi dengan Roma".
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Gazzetta - Kabar Mengejutkan dari Juventus: Sudah Ada Kontak dengan Dybala!
Negosiasi antara Roma dan Dybala untuk saat ini terhenti pada tawaran Roma sebesar 2,5 juta euro dan permintaan sebesar 3 juta euro ditambah bonus dari sang pemain dan tim manajemennya. Dybala sedang menunggu perpanjangan kontrak dan akan senang jika bisa tetap di Roma, di mana Gian Piero pun ingin dia tetap berada di tim. Kita akan lihat apakah Juventus akan menindaklanjuti kontak awal ini dan bagaimana reaksi pemain Argentina kelahiran 1993 tersebut terhadap minat ini, yang telah bermain bersama Juve dari 2015 hingga 2022, dengan catatan 293 pertandingan, 115 gol, 5 gelar Scudetto, 4 Piala Italia, dan 3 Piala Super Italia. Kembalinya minat Juventus terhadap Dybala yang mengejutkan ini tampaknya berakar pada kebutuhan untuk menambah kualitas di lini tengah-depan, setelah berakhirnya harapan terhadap Bernardo Silva dan kesulitan yang dihadapi terkait Brahim Diaz.