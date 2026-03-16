Gazzetta - Juventus mengincar Pellegrini: kontak awal, ide ini berasal dari Spalletti

Juventus sedang mencari pemain baru berkualitas untuk lini tengah, namun tetap dalam batas anggaran yang terjangkau. Dalam hal ini, profil Pellegrini bisa menjadi solusi yang ideal.

Gelandang ini saat ini menerima gaji sekitar 4 juta euro per musim dan, untuk saat ini, tampaknya tidak banyak klub yang siap bersaing untuk mendapatkannya. Namun, sang pemain, yang sangat terikat dengan Roma, dilaporkan sedang mencari proyek ambisius yang memungkinkan dirinya tetap menjadi pemain kunci dalam perburuan trofi.

Oleh karena itu, tawaran dari Juventus mungkin akan sangat menarik, terutama mengingat kehadiran pelatih seperti Spalletti, yang menghargainya dan sangat memahami karakteristiknya. Di lini tengah Bianconeri yang dipenuhi pemain dengan karakteristik serupa, Pellegrini dapat memberikan kualitas yang lebih baik dan solusi serangan yang lebih beragam.