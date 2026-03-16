Gazzetta - Juventus mengincar Pellegrini: kontak awal, ide ini berasal dari Spalletti

Di antara target bursa transfer Juventus terdapat nama Lorenzo Pellegrini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, klub Bianconeri dilaporkan sedang memantau dengan cermat situasi kapten Roma tersebut, yang kontraknya akan segera berakhir.
Di Continassa, perkembangan hubungan antara gelandang tersebut dan klub Giallorossi diikuti dengan penuh minat. Saat ini, tampaknya peluang perpanjangan kontrak dengan Roma sangatkecil. Situasi ini berpotensi membuka skenario transfer yang menarik bagi Juventus, terutama mengingat penghargaan yang diberikan Luciano Spalletti kepada sang pemain.