Gazzetta - Juventus mengincar Pellegrini: kontak awal, ide ini berasal dari Spalletti

Juventus mengincar kapten Roma, yang akan hengkang dari klub legendarisnya.

Di antara target bursa transfer Juventus terdapat nama Lorenzo Pellegrini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, klub Bianconeri dilaporkan sedang memantau dengan cermat situasi kapten Roma tersebut, yang kontraknya akan segera berakhir.

Di Continassa, perkembangan hubungan antara gelandang tersebut dan klub Giallorossi diikuti dengan penuh minat. Saat ini, tampaknya peluang perpanjangan kontrak dengan Roma sangatkecil. Situasi ini berpotensi membuka skenario transfer yang menarik bagi Juventus, terutama mengingat penghargaan yang diberikan Luciano Spalletti kepada sang pemain.

    Juventus sedang mencari pemain baru berkualitas untuk lini tengah, namun tetap dalam batas anggaran yang terjangkau. Dalam hal ini, profil Pellegrini bisa menjadi solusi yang ideal.

    Gelandang ini saat ini menerima gaji sekitar 4 juta euro per musim dan, untuk saat ini, tampaknya tidak banyak klub yang siap bersaing untuk mendapatkannya. Namun, sang pemain, yang sangat terikat dengan Roma, dilaporkan sedang mencari proyek ambisius yang memungkinkan dirinya tetap menjadi pemain kunci dalam perburuan trofi.

    Oleh karena itu, tawaran dari Juventus mungkin akan sangat menarik, terutama mengingat kehadiran pelatih seperti Spalletti, yang menghargainya dan sangat memahami karakteristiknya. Di lini tengah Bianconeri yang dipenuhi pemain dengan karakteristik serupa, Pellegrini dapat memberikan kualitas yang lebih baik dan solusi serangan yang lebih beragam.

    Hal lain yang membuat transfer ini sangat menarik adalah soal biayanya. Jika kontraknya dengan Roma tidak diperpanjang, Pellegrini bisa didatangkan secara gratis, sehingga Juventus hanya perlu menanggung beban gajinya dalam neraca keuangan.

    Menurut kabar yang beredar, telah terjadi kontak informal melalui perantara untuk menguji ketersediaan sang pemain. Jika Spalletti memutuskan untuk turun tangan secara langsung guna meyakinkan Pellegrini, negosiasi ini bisa berkembang dengan cepat.

    Untuk saat ini, ini masih dalam tahapevaluasi, namun nama kapten Roma tersebut tetap menjadi salah satu yang dipantau dengan cermat oleh Juventus menjelang bursa transfer mendatang.

