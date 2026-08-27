Gazzetta - Jonathan David menginginkan pesangon untuk meninggalkan Juventus

Jonathan David dan Juventus terus bekerja untuk mencari solusi yang bisa mengarah pada perpisahan. Striker Kanada kelahiran 2000 itu kini sudah di luar proyek teknis Luciano Spalletti dan keberadaannya di Continassa berisiko menjadi hambatan besar dalam strategi transfer Juventus. Didatangkan setahun lalu dari Lille dengan status bebas transfer, tetapi dengan biaya tambahan 12,5 juta euro dan gaji 6 juta euro bersih per musim, David memberi beban signifikan pada total gaji Juventus. Keberadaannya, pada kenyataannya, akan mempersulit — jika bukan membuat mustahil — kedatangan striker lain dengan karakteristik yang diminta Spalletti.





Lima hari sebelum penutupan bursa transfer, menurut laporan Gazzetta.it, posisi sang penyerang Kanada tetap jelas: David bersedia berganti klub hanya untuk bergabung dengan klub top, dan dengan pesangon dari Juventus. Ambisi yang, setidaknya untuk saat ini, belum mendapat tindak lanjut konkret. Satu-satunya kemungkinan yang bisa memenuhi harapannya mungkin adalah Atletico Madrid, yang telah melakukan penjajakan untuk memahami apakah David bisa menjadi pengganti Julian Alvarez, yang semakin tertarik oleh godaan Barcelona.



