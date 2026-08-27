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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Gazzetta - Jonathan David menginginkan pesangon untuk meninggalkan Juventus

Juventus
Transfers
J. David

Kontak terus berlanjut antara Juventus dan penyerang Kanada itu untuk mencari solusi bagi transfer keluarnya.

Jonathan David dan Juventus terus bekerja untuk mencari solusi yang bisa mengarah pada perpisahan. Striker Kanada kelahiran 2000 itu kini sudah di luar proyek teknis Luciano Spalletti dan keberadaannya di Continassa berisiko menjadi hambatan besar dalam strategi transfer Juventus. Didatangkan setahun lalu dari Lille dengan status bebas transfer, tetapi dengan biaya tambahan 12,5 juta euro dan gaji 6 juta euro bersih per musim, David memberi beban signifikan pada total gaji Juventus. Keberadaannya, pada kenyataannya, akan mempersulit — jika bukan membuat mustahil — kedatangan striker lain dengan karakteristik yang diminta Spalletti.


Lima hari sebelum penutupan bursa transfer, menurut laporan Gazzetta.it, posisi sang penyerang Kanada tetap jelas: David bersedia berganti klub hanya untuk bergabung dengan klub top, dan dengan pesangon dari Juventus. Ambisi yang, setidaknya untuk saat ini, belum mendapat tindak lanjut konkret. Satu-satunya kemungkinan yang bisa memenuhi harapannya mungkin adalah Atletico Madrid, yang telah melakukan penjajakan untuk memahami apakah David bisa menjadi pengganti Julian Alvarez, yang semakin tertarik oleh godaan Barcelona.


  • Pesangon

    Jika tidak ada tujuan transfer papan atas, David terus menolak opsi peminjaman. Dan menurut surat kabar tersebut, rombongannya juga disebut membuat penjualan permanen menjadi lebih rumit, dengan meminta pesangon besar sebagai insentif untuk pergi. Ini bukan persoalan kecil bagi Juventus: penyerang Kanada itu masih memiliki sisa kontrak empat tahun dengan gaji bersih €6 juta per musim. Untuk mencapai pemutusan perjanjian, karena itu, klub Turin tersebut harus menaruh angka yang besar di atas meja, meski sang pemain tidak bisa merujuk pada klausul kontrak spesifik untuk mengajukan permintaan itu.



    • Iklan

  • Peminjaman

    Jalan paling mudah untuk memecahkan situasi ini tetaplah lewat skema pinjaman. Dan dibandingkan beberapa pekan lalu, David juga kini tampak lebih bersedia mendengarkan proposal ke arah ini. Paris FC, yang sejauh ini sudah menerima beberapa penolakan, terus memantau situasi, tetapi tidak terlalu menarik bagi sang pemain.


    Karena itu, opsi yang paling menarik tetap Atletico Madrid, satu-satunya yang bisa menyelaraskan ambisi David dengan kebutuhan Juventus. Namun, waktu terus menipis. Klub asal Turin itu membutuhkan kepastian dan berbagai solusi yang masih disiapkan berisiko saling berkaitan tepat pada hari-hari terakhir bursa transfer. Bahaya nyatanya adalah mencapai garis akhir dan harus memusatkan semua operasi pada jam-jam terakhir, dengan ruang gerak yang semakin terbatas.



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