Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa Gigi Buffon mungkin akan kembali menjabat posisi penting dalam proyek federasi yang baru. Setelah mengundurkan diri dari jabatan ketua delegasi akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia, Buffon kini dilaporkan kembali dilibatkan oleh jajaran kepemimpinan baru yang dipimpin oleh Giovanni Malagò dan Maldini sendiri. Jabatan tradisional sebagai ketua delegasi tampaknya tidak akan ada lagi, namun Club Italia yang baru diperkirakan akan memperkenalkan posisi-posisi kepemimpinan baru, di mana Buffon berpotensi memegang tanggung jawab yang signifikan.







