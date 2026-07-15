Menurut La Gazzetta dello Sport, FIGC sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran terhadap Club Italia, yang akan sejalan dengan penunjukan pelatih kepala baru untuk empat tahun ke depan. Di antara perubahan yang direncanakan adalah pembukaan kantor operasional di markas Lega Serie A di Milan, guna memperkuat dialog dengan klub-klub, dengan peran sentral yang dipercayakan kepada Paolo Maldini, direktur teknis, dan Leonardo, penasihat.
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Gazzetta - Italia, Pirlo semakin menonjol. Dan Buffon bisa kembali!
APAKAH BUFFON AKAN KEMBALI?
Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa Gigi Buffon mungkin akan kembali menjabat posisi penting dalam proyek federasi yang baru. Setelah mengundurkan diri dari jabatan ketua delegasi akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia, Buffon kini dilaporkan kembali dilibatkan oleh jajaran kepemimpinan baru yang dipimpin oleh Giovanni Malagò dan Maldini sendiri. Jabatan tradisional sebagai ketua delegasi tampaknya tidak akan ada lagi, namun Club Italia yang baru diperkirakan akan memperkenalkan posisi-posisi kepemimpinan baru, di mana Buffon berpotensi memegang tanggung jawab yang signifikan.
PIRLO, KANDIDAT KUAT
Untuk posisi pelatih Tim Nasional,La Gazzetta dello Sportmenyebut Andrea Pirlo sebagai kandidat terkuat. Gagasan dari kepemimpinan baru ini adalah untuk membangkitkan kembali Italia dengan mengandalkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah timnas Italia: Maldini, Pirlo, dan Buffon, yang merupakan simbol pengalaman dan kredibilitas, akan dipanggil untuk memimpin revolusi organisasi dan teknis yang bertujuan membangkitkan kembali timnas Italia yang baru saja mengalami hasil-hasil mengecewakan dan tergelincir ke peringkat ke-15 dalam peringkat FIFA.
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