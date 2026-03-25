Gazzetta - Inter membidik Manu Koné, rincian tawaran Nerazzurri

Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter akan berusaha menambah kekuatan dalam skuadnya pada bursa transfer mendatang, yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas permainan di lapangan, bahkan jika harus mengeluarkan dana yang sudah lama tidak dikeluarkan di Viale della Liberazione. Dan pertimbangan yang sedang berlangsung, menurut harian tersebut, mengarah langsung ke Koné, di mana Nerazzurri siap untuk benar-benar berinvestasi. Angka 40 juta euro bisa terlampaui dan mendekati 50 juta untuk menyelesaikan transfer yang musim panas lalu hanya nyaris terwujud, demikian tertulis di Gazzetta.