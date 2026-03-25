Inter sudah mencoba merekrutnya musim panas lalu, namun gagal memboyongnya, dan sejujurnya mereka tak pernah berhenti berharap bisa kembali mencoba merekrut Manu Koné, gelandang Prancis kelahiran 2001, yang terikat kontrak dengan Roma hingga 2029 dan dihargai 50 juta euro oleh Giallorossi.
Gazzetta - Inter membidik Manu Koné, rincian tawaran Nerazzurri
GAGASAN TENTANG INTER
Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter akan berusaha menambah kekuatan dalam skuadnya pada bursa transfer mendatang, yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas permainan di lapangan, bahkan jika harus mengeluarkan dana yang sudah lama tidak dikeluarkan di Viale della Liberazione. Dan pertimbangan yang sedang berlangsung, menurut harian tersebut, mengarah langsung ke Koné, di mana Nerazzurri siap untuk benar-benar berinvestasi. Angka 40 juta euro bisa terlampaui dan mendekati 50 juta untuk menyelesaikan transfer yang musim panas lalu hanya nyaris terwujud, demikian tertulis di Gazzetta.
PERUBAHAN ARAH
Koné adalah pemain yang, menurut Cristian Chivu, diharapkan dapat mengubah lini tengah secara mendasar dan, dengan demikian, jiwa tim itu sendiri. Di klub, demikian kesimpulan La Rosea, terdapat kesepakatan bersama mengenai perubahan arah ini: klub Nerazzurri, faktanya, tidak lagi menginvestasikan lebih dari 40 juta euro—tepatnya 43 juta—sejak tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 belum melemahkan ekspansi kepemilikan Tiongkok dan Inter membeli Achraf Hakimi.