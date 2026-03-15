Gazzetta dello Sport – Kecurigaan Inter: “Mereka ingin membalas dendam setelah Juventus”

Pada babak kedua yang penuh ketegangan antara Inter dan Atalanta, singkatnya, terjadi berbagai hal, hingga La Rosea harus merangkum kembali berbagai peristiwa tersebut. Semuanya bermula dari gol penyama kedudukan yang dicetak Krstovic, yang terjadi setelah terjadi kontak antara Sulemana dan Dumfries, yang dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak Inter. Di sinilah tuan rumah mulai memprotes dengan keras. Di antara yang paling emosional adalah Barella yang, saat gol tersebut disahkan, berkata: "Aku tidak percaya, dia memberikannya." Chivu juga marah besar; meski sudah mendapat kartu kuning karena protes, dia diusir dari lapangan sambil terus berteriak: "Itu pelanggaran, itu pelanggaran." Protes semakin memanas setelah dugaan penalti yang tidak diberikan akibat pelanggaran Scalvini terhadap Frattesi dan saat peluit akhir dibunyikan ketika para pemain Inter mengelilingi Manganiello. Di antara banyak kutipan yang dilaporkan oleh Gazzetta, ada juga "Mereka ingin membalas dendam...", sebuah referensi jelas terhadap apa yang terjadi di Derby d’Italia dan yang, menurut pihak Nerazzurri, masih berperan aktif dalam apa yang terjadi beberapa minggu kemudian.

Setelah pertandingan, para petinggi Nerazzurri mengadakan pertemuan dengan tim wasit di mana keluhan merekadidengar, terutama terkait penalti Frattesi. Meskipun demikian dan setelah menghabiskan waktu lama di ruang ganti Meazza, tim asuhan Chivu memutuskan untuk berdiam diri dan tidak mengizinkan siapa pun dari jajaran pemainnya untuk berbicara kepada media.