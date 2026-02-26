Gavi Segera Merumput! Gelandang Barcelona Siap Comeback Setelah Enam Bulan Absen

Article continues below
Gavi menunjukkan kemajuan positif dalam proses pemulihannya dan diperkirakan akan segera masuk kembali ke skuad pertandingan dalam dua pekan ke depan. Pemain berusia 21 tahun tersebut telah absen sejak September lalu dan baru-baru ini mulai mengintegrasikan dirinya ke dalam sesi latihan grup secara penuh. Kembalinya Gavi menjadi angin segar bagi publik Catalan setelah sang pemain melewati masa-masa sulit pasca-operasi meniskus.
Staf medis klub menyimpulkan bahwa tindakan artroskopi diperlukan tahun lalu untuk menyelesaikan masalah lututnya yang persisten. Meskipun Gavi memiliki rekam jejak cedera ACL musim sebelumnya, pemulihan kali ini dianggap lebih stabil, meski durasi absennya yang mencapai enam bulan membuat tim pelatih tidak ingin gegabah. Flick sejauh ini menunjukkan kesabaran luar biasa terhadap proses rehabilitasi pemain mudanya, berkaca pada penanganan Marc Bernal yang juga dilakukan secara perlahan.
Marca melaporkan bahwa keputusan Flick untuk tidak terburu-buru memainkan Gavi didasari oleh jadwal padat yang akan dihadapi Barcelona di depan mata. Memasukkan pemain yang baru sembuh ke padatnya jadwal semacam itu dianggap sebagai perjudian yang terlalu berisiko, mengingat Gavi adalah tipe pemain yang sangat mengandalkan kontak fisik dan duel-duel bertenaga di lini tengah.
Filosofi Flick sangat jelas: memprioritaskan kesehatan jangka panjang dibandingkan keuntungan instan di satu atau dua pertandingan. Gavi kemungkinan besar hanya akan mendapatkan peran kecil sebagai pemain pengganti di sisa musim ini untuk mengembalikan sentuhan bolanya secara bertahap. Hal ini krusial karena Barcelona masih bersaing di berbagai kompetisi, dan kehadiran Gavi di ruang ganti - meski belum bermain - telah memberikan dorongan psikologis yang signifikan bagi rekan-rekannya.
Absennya Gavi selama enam bulan terakhir memang terasa, namun keberhasilan Barcelona menjaga posisi di klasemen memungkinkan Flick untuk terus bersikap hati-hati. Jika tidak ada hambatan dalam sesi latihan intensitas tinggi sepuluh hari ke depan, sang pemain diproyeksikan akan menandai kembalinya ke lapangan saat laga kontra Sevilla pada pertengahan Maret mendatang.
Manajemen Barcelona menyadari sepenuhnya bahwa Gavi adalah fondasi masa depan klub bersama talenta-talenta La Masia lainnya seperti Pedri. Pengalaman pahit di masa lalu terkait badai cedera telah mengajarkan klub nilai penting dari proses reintegrasi yang lambat. Strategi konservatif ini dirancang untuk memastikan Gavi kembali pada level 100 persen, bukan sekadar 90 persen yang berpotensi memicu cedera sekunder di masa depan.
Staf medis bekerja sangat erat dengan tim pelatih untuk memantau respons lutut Gavi terhadap beban kerja yang meningkat. Setiap tanda ketidaknyamanan sekecil apa pun akan membuat garis waktu kembalinya sang pemain diundur tanpa keraguan. Fokus utama klub adalah memiliki Gavi yang bugar sepenuhnya untuk momen-momen terakhir musim ini dan, yang lebih penting, untuk tahun-tahun sukses yang diharapkan di bawah kepemimpinan Flick.
Kembalinya Gavi juga memberikan fleksibilitas taktis yang luar biasa bagi skema permainan Flick. Ia dapat beroperasi sebagai gelandang bertahan dan dalam peran yang lebih maju dalam skema pressing agresif yang diterapkan pelatih asal Jerman tersebut.
Gavi diperkirakan tidak akan dilibatkan dalam laga krusial melawan Atletico atau Villarreal untuk menghindari risiko fisik yang ekstrem. Sasaran paling realistis untuk debut kembalinya musim ini adalah pertandingan kandang melawan Sevilla pada 15 Maret mendatang. Laga tersebut dianggap sebagai panggung yang paling ideal sebelum tim memasuki jeda internasional, memberikan kesempatan bagi Gavi untuk merasakan atmosfer pertandingan dalam situasi yang lebih terkontrol.