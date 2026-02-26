Gavi Segera Merumput! Gelandang Barcelona Siap Comeback Setelah Enam Bulan Absen

Marca melaporkan bahwa keputusan Flick untuk tidak terburu-buru memainkan Gavi didasari oleh jadwal padat yang akan dihadapi Barcelona di depan mata. Memasukkan pemain yang baru sembuh ke padatnya jadwal semacam itu dianggap sebagai perjudian yang terlalu berisiko, mengingat Gavi adalah tipe pemain yang sangat mengandalkan kontak fisik dan duel-duel bertenaga di lini tengah.

Filosofi Flick sangat jelas: memprioritaskan kesehatan jangka panjang dibandingkan keuntungan instan di satu atau dua pertandingan. Gavi kemungkinan besar hanya akan mendapatkan peran kecil sebagai pemain pengganti di sisa musim ini untuk mengembalikan sentuhan bolanya secara bertahap. Hal ini krusial karena Barcelona masih bersaing di berbagai kompetisi, dan kehadiran Gavi di ruang ganti - meski belum bermain - telah memberikan dorongan psikologis yang signifikan bagi rekan-rekannya.

Absennya Gavi selama enam bulan terakhir memang terasa, namun keberhasilan Barcelona menjaga posisi di klasemen memungkinkan Flick untuk terus bersikap hati-hati. Jika tidak ada hambatan dalam sesi latihan intensitas tinggi sepuluh hari ke depan, sang pemain diproyeksikan akan menandai kembalinya ke lapangan saat laga kontra Sevilla pada pertengahan Maret mendatang.