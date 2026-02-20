Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gavi mengambil langkah besar menuju kembalinya ke Barcelona, memberikan dorongan besar bagi Hansi Flick saat persaingan gelar La Liga dengan Real Madrid semakin memanas
Mesin tengah kembali bergabung.
Barcelona mendapat dorongan besar dalam upaya mereka meraih trofi setelah gelandang andalan Gavi akhirnya kembali berlatih bersama tim setelah lama absen. Menurut Marca, pemain berusia 21 tahun itu disambut dengan tradisi "tunnel of slaps" oleh rekan-rekannya pada Jumat pagi, menandai tonggak emosional dan fisik yang signifikan dalam proses pemulihannya yang telah menguji keteguhannya. Setelah berbulan-bulan menjalani latihan individu yang melelahkan di balik pintu tertutup, kembalinya pemain internasional Spanyol ini ke skuad utama memberikan dorongan yang tepat waktu bagi pelatih kepala Flick.
Perkembangan ini menandakan bahwa Gavi telah memasuki tahap akhir dari perjalanan yang dimulai dengan kekecewaan. Meskipun sebelumnya dia terlihat melakukan latihan ringan dan kerja bola individu, sesi pada Jumat merupakan kali pertama dia terlibat dalam latihan taktis kolektif sejak operasi. Bagi Flick, memiliki aset yang agresif dan berbakat seperti Gavi yang mendekati kesiapan bertanding bagaikan "rekrutan baru" kelas dunia untuk mendukung ambisi domestik dan Eropa Barcelona.
Pendekatan yang hati-hati menuju pemulihan penuh
Meskipun ada antusiasme seputar kembalinya Gavi ke lapangan latihan, Barcelona tetap menerapkan kebijakan kehati-hatian yang ekstrem. Setelah menjalani prosedur medis sebesar ini, tim medis dan staf pelatih enggan menetapkan tanggal pasti untuk kembalinya Gavi ke kompetisi. Flick dilaporkan sangat tegas bahwa gelandang tersebut tidak boleh dipaksa untuk kembali terlalu cepat, karena prioritas utama tetap pada kesehatannya dalam jangka panjang, bukan dampak jangka pendek yang segera.
Klub menyadari bahwa intensitas La Liga dan Liga Champions mengharuskan Gavi berada dalam kondisi 100 persen sebelum kembali menghadapi tekanan pertandingan. Ada upaya kolektif di jajaran manajemen untuk melindungi pemain dari tekanan yang tidak perlu. Mengingat ia pernah mengalami hambatan signifikan di masa lalu, aspek psikologis kembalinya ia dikelola dengan sama hati-hati seperti aspek fisiologisnya.
Konsensus di antara staf adalah bahwa perkembangan Gavi dalam beberapa hari ke depan akan menentukan langkah selanjutnya, dengan fokus pada pencegahan kemungkinan kambuh.
Flick dan stafnya menekankan pentingnya kesabaran.
Flick telah secara terbuka menekankan pentingnya Gavi bagi proyeknya, namun tetap teguh dalam penolakannya untuk mengambil risiko terkait kebugaran sang pemain muda. Pelatih asal Jerman ini meyakini bahwa meskipun semangat pemain tersebut sudah siap, protokol medis harus diikuti secara ketat untuk memastikan ia tetap menjadi pilar tim dalam jangka panjang.
Staf teknis mencatat bahwa transisi dari latihan kelompok ke kebugaran pertandingan 90 menit merupakan hambatan yang jelas dan membutuhkan waktu serta kesabaran. Mereka memantau bagaimana lututnya merespons perubahan tempo, kontak, dan gerakan multidirectional yang inherent dalam sesi kompetitif sebelum mengambil keputusan akhir mengenai penempatannya dalam skuad.
Selain itu, tim medis klub menyoroti bahwa Gavi saat ini tepat sesuai jadwal berdasarkan prognosis awal setelah operasi pada September. Pekan depan menandai peringatan lima bulan sejak operasi, sebuah timeline yang awalnya diperkirakan oleh para ahli untuk kembalinya dia ke latihan penuh.
Fokus kini beralih ke pengembangan kapasitas aerobik dan ketajaman fisiknya bersama rekan-rekan yang telah memimpin tim selama ia absen. Staf senang dengan kemajuannya, namun menekankan bahwa lampu hijau untuk masuk skuad pertandingan hanya akan diberikan ketika ia dapat menyelesaikan sesi latihan penuh dengan intensitas tinggi tanpa reaksi negatif.
- (C)Getty Images
Pelatihan terpadu dan masa persiapan menuju gelar
Waktu kembalinya Gavi tak bisa lebih tepat bagi Barcelona saat mereka tengah bersaing sengit dalam perebutan gelar juara melawan rival abadi mereka, Real Madrid. Ketangguhan dan kemampuannya dalam merebut bola memberikan Flick profil yang unik di skuad saat ini. Di luar dampak langsung di lapangan, kembalinya Gavi sejalan dengan periode stabilitas bagi inti tim muda Barcelona. Dengan laporan yang menyebutkan klub juga sedang mengupayakan perpanjangan kontrak untuk rekan muda Marc Bernal, pesan dari Barcelona jelas: masa depan sedang dibangun di sekitar permata-permata terbaik La Masia. Mengintegrasikan Gavi kembali ke dalam sistem taktis akan menjadi prioritas dalam bulan-bulan mendatang.
Gavi kemungkinan besar tidak akan tampil saat Barcelona menghadapi Levante di La Liga pada Minggu. Namun, ia mungkin tersedia untuk leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada pertengahan Maret.
Iklan