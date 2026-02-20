Gavi mengambil langkah besar menuju kembalinya ke Barcelona, memberikan dorongan besar bagi Hansi Flick saat persaingan gelar La Liga dengan Real Madrid semakin memanas

Flick telah secara terbuka menekankan pentingnya Gavi bagi proyeknya, namun tetap teguh dalam penolakannya untuk mengambil risiko terkait kebugaran sang pemain muda. Pelatih asal Jerman ini meyakini bahwa meskipun semangat pemain tersebut sudah siap, protokol medis harus diikuti secara ketat untuk memastikan ia tetap menjadi pilar tim dalam jangka panjang.

Staf teknis mencatat bahwa transisi dari latihan kelompok ke kebugaran pertandingan 90 menit merupakan hambatan yang jelas dan membutuhkan waktu serta kesabaran. Mereka memantau bagaimana lututnya merespons perubahan tempo, kontak, dan gerakan multidirectional yang inherent dalam sesi kompetitif sebelum mengambil keputusan akhir mengenai penempatannya dalam skuad.

Selain itu, tim medis klub menyoroti bahwa Gavi saat ini tepat sesuai jadwal berdasarkan prognosis awal setelah operasi pada September. Pekan depan menandai peringatan lima bulan sejak operasi, sebuah timeline yang awalnya diperkirakan oleh para ahli untuk kembalinya dia ke latihan penuh.

Fokus kini beralih ke pengembangan kapasitas aerobik dan ketajaman fisiknya bersama rekan-rekan yang telah memimpin tim selama ia absen. Staf senang dengan kemajuannya, namun menekankan bahwa lampu hijau untuk masuk skuad pertandingan hanya akan diberikan ketika ia dapat menyelesaikan sesi latihan penuh dengan intensitas tinggi tanpa reaksi negatif.