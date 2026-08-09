Gavi dan Pedri Tak Tersentuh: Empat Pemain Barcelona Jadi Tumbal Transfer Rodri

Klub Barcelona sedang bernegosiasi dengan Manchester City untuk mencoba merampungkan transfer bintang Spanyol, Rodri.

Apabila kedatangan Rodri benar-benar terwujud, maka proyek pelatih Hansi Flick tidak hanya akan diperkuat oleh salah satu pemain terbaik dunia di posisinya, jika bukan yang terbaik sepanjang masa, tetapi juga akan mendapatkan seorang kapten sekaligus salah satu pemain yang memiliki peran struktural yang mampu mengangkat batas kompetitif tim mana pun.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kedatangan pemain dengan spesifikasi seperti ini pasti akan menimbulkan sejumlah dampak sampingan terhadap beberapa pemain dalam skuad Barcelona.

Rodri memiliki banyak kedudukan dan pengaruh, sehingga merekrutnya secara logis akan menyebabkan perubahan dalam proses rotasi.