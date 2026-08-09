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Gavi dan Pedri Tak Tersentuh: Empat Pemain Barcelona Jadi Tumbal Transfer Rodri

FEATURES
LaLiga
Barcelona
Rodri
Gavi
Pedri
M. Bernal
M. Casado
T. Marques
Spanyol

Rodri Ubah Peta Barcelona dan Ancam 4 Pemain

Klub Barcelona sedang bernegosiasi dengan Manchester City untuk mencoba merampungkan transfer bintang Spanyol, Rodri.

Apabila kedatangan Rodri benar-benar terwujud, maka proyek pelatih Hansi Flick tidak hanya akan diperkuat oleh salah satu pemain terbaik dunia di posisinya, jika bukan yang terbaik sepanjang masa, tetapi juga akan mendapatkan seorang kapten sekaligus salah satu pemain yang memiliki peran struktural yang mampu mengangkat batas kompetitif tim mana pun.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kedatangan pemain dengan spesifikasi seperti ini pasti akan menimbulkan sejumlah dampak sampingan terhadap beberapa pemain dalam skuad Barcelona.

Rodri memiliki banyak kedudukan dan pengaruh, sehingga merekrutnya secara logis akan menyebabkan perubahan dalam proses rotasi.

  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong dan Casado Jadi Korban Pertama

    Sport menyoroti bahwa pihak pertama yang akan dirugikan adalah Frenkie de Jong, yang telah berusaha keras bersama timnas Belanda demi bisa tampil di Piala Dunia, dan baru saja memulai proses pemulihan dari cedera serius di lututnya.

    Namun, ketika De Jong mendapatkan izin medis beberapa bulan mendatang, ia akan mendapati bahwa tempatnya di skuad inti yang sebelumnya nyaris terjamin, kini menjadi lebih sulit untuk diraih.

    Marc Casado juga akan menjadi salah satu yang paling dirugikan oleh kedatangan Rodri. Flick sudah sangat jelas dengannya di akhir musim lalu, dan memberitahunya bahwa hal terbaik yang bisa ia lakukan adalah mencari klub lain.

    Namun, Casado tetap bermimpi, sebagaimana ia jelaskan sendiri kepada surat kabar Sport, untuk sukses di Spotify Camp Nou.

    Gagasan klub adalah menjual Casado secara permanen, dan saat ini semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan menuju Liga Roshn Arab Saudi.

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  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Tommy Marquez dan Marc Bernal

    Ada pula pemain lain dari akademi La Masia yang memiliki peluang besar untuk meninggalkan klub sebelum bursa transfer musim panas ditutup, jika tidak ada yang berubah, yaitu Tommy Marques.

    Marques, gelandang berusia 19 tahun itu, membutuhkan menit bermain, dan pada prinsipnya ia akan menjadi bagian dari strategi baru direktur olahraga Deco, di mana klub akan mencari kesepakatan transfer yang mencakup opsi pembelian kembali, guna meraih keuntungan finansial, dan pada saat yang sama tidak kehilangan kendali atas masa depan sang pemain.

    Meskipun Marc Bernal mungkin terlihat seperti salah satu pihak lain yang dirugikan oleh kedatangan Rodri ke Barcelona, ada sejumlah alasan yang membuat kita percaya justru sebaliknya.

    Ya, kedatangan Rodri mungkin akan memperlambat perkembangan Marc Bernal dalam jangka pendek, tetapi pada saat yang sama, ia akan menjadi "guru terbaik yang mungkin ada" bagi pemain yang baru berusia 19 tahun dan masih memiliki masa depan yang panjang di hadapannya.

    Terlebih lagi, Marc Bernal telah membuktikan, sepanjang perjalanannya di La Masia, dan juga musim lalu bersama tim utama, kemampuan mencetak golnya, sehingga ia bisa berbagi lapangan dengan pemain terbaik di Piala Dunia, dan maju ke posisi yang lebih menyerang.

  • PEDRI BARCELONA Getty Images

    Pemain lain yang mungkin diuntungkan

    Adapun dua pemain seperti Pedri dan Gavi, keduanya merupakan elemen yang tak bisa diganggu gugat bagi pelatih Hansi Flick.

    Meski kehadiran Rodri akan memengaruhi dengan satu atau lain cara peran Gavi dan Rodri dalam sistem permainan, skenario yang paling mungkin terjadi adalah keduanya juga akan diuntungkan dengan keberadaannya di dalam tim.

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