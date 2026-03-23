Gennaro Gattuso, pelatih timnas Italia, dalam konferensi pers menjelaskan mengapa ia tidak memanggil Nicolò Zaniolo dan Riccardo Orsolini: "Kami tidak datang ke pertemuan itu dengan papan tulis dan spidol untuk membahas taktik. Saya berusaha membangun hubungan dengan para pemain, dan bagi saya hal itu yang membuat perbedaan. Ada banyak pemain yang bisa saja dipanggil, mulai dari Zaniolo hingga Bernardeschi, dari Orsolini hingga Fagioli, tapi saya memilih opsi lain."
Gattuso: "Mengapa saya tidak memanggil Zaniolo dan Orsolini"
STRATEGI PERTAHANAN GATTUSO
Kemudian ia melanjutkan: "Saya ingin membentuk sebuah tim, tim yang telah menunjukkan kesetiaan kepada saya; kita semua pantas merasakan kebahagiaan ini. Kini saya ingin menghadapi pertandingan-pertandingan ini dengan keyakinan dan kepercayaan diri saya. Saya sadar bahwa ada pemain lain yang telah tampil bagus, namun keputusan saya diambil dengan itikad baik. Saya sangat percaya pada para pemain yang saya panggil."