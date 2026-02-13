Gary Lineker mengungkap pesan berbau porno yang seharusnya disampaikan para pemain Nottingham Forest kepada Evangelos Marinakis setelah pemecatan Sean Dyche

Shearer menambahkan bahwa tanggung jawab atas kegagalan manajer pada akhirnya ada pada Marinakis, karena dia adalah orang yang menyetujui penunjukan manajer: “Dia harus bertanggung jawab atas perekrutan manajernya, maksudku, ayolah! Jika Anda melihat Ange, Nuno, Sean Dyche, dan sekarang mencari manajer keempat dalam satu musim. Terkadang Anda harus bertanya pada diri sendiri: 'Apakah saya melakukan pekerjaan saya dengan benar?' Dan jelas dia tidak. Jadi dia harus menanggung sebagian kesalahan.”

Lineker mengatakan tentang ketidakstabilan dan ketidakberlanjutan Forest dalam pendekatan mereka, dengan para pemain yang mendapat kesempatan bertemu pemilik klub didorong untuk berbicara jujur: “Juga cara dia berganti-ganti gaya.

“Jelas Nuno bermain dengan gaya serangan balik, Ange bermain sangat agresif di lini depan; lalu dia kembali ke gaya Sean Dyche - para pemain akan berpikir 'Apa? Siapa yang akan datang selanjutnya?!' Vitor Pereira kadang-kadang bermain dengan tekanan tinggi untuk Wolves, jadi maksud saya, apakah mereka akan berubah lagi?

“Dan kemudian Anda akan menyalahkan para pemain - menurut saya, jika para pemain memiliki keberanian dalam rapat komite dan mengatakan kepadanya 'tunggu sebentar, kawan, Anda perlu memutuskan gaya sepak bola apa yang sebenarnya ingin Anda mainkan' daripada terus berubah dan bolak-balik 14 kali - saya tidak tahu, saya berlebihan.”