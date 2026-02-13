Getty/GOAL
Gary Lineker mengungkap pesan berbau porno yang seharusnya disampaikan para pemain Nottingham Forest kepada Evangelos Marinakis setelah pemecatan Sean Dyche
Manajer hutan: Dari Nuno ke Dyche melalui Postecoglou
Forest memulai musim 2025-26 dengan Nuno Espirito Santo sebagai pelatih, setelah ia membawa tim tersebut finis di posisi ketujuh dan lolos ke kompetisi Eropa musim lalu. Ia diberhentikan dari jabatannya pada 9 September.
Tongkat estafet langsung diserahkan kepada mantan manajer Tottenham, Ange Postecoglou, namun sejarah yang tidak diinginkan tercipta saat manajer asal Australia itu hanya mampu bertahan delapan pertandingan tanpa kemenangan dalam 39 hari di kursi kepelatihan. Dyche menjawab panggilan darurat lainnya dari Trentside.
Dia dianggap sebagai pilihan aman untuk menyelamatkan Forest dari bahaya degradasi, namun hanya meraih 10 kemenangan dalam 25 pertandingan selama masa jabatannya dan menjadi yang terbaru dipecat setelah sorakan protes dari tribun menyusul hasil imbang 0-0 melawan Wolves yang berada di dasar klasemen.
Marinakis bertemu dengan para pemain sebelum memutuskan untuk memecat mereka.
Dikabarkan bahwa pemilik Liverpool yang misterius, Marinakis, bertemu dengan para pemain senior sebelum mengambil keputusan untuk berpisah dengan Dyche - dengan pengumuman resmi disampaikan pada tengah malam tanggal 12 Februari. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul mengenai apa yang terjadi di balik layar di Nottingham.
Legenda Premier League Alan Shearer mengatakan dalam podcast The Rest Is Football: “Ada laporan, dan sepertinya cukup kuat, bahwa dia mengumpulkan komite pemain dan berbicara dengan para pemain untuk mengetahui perasaan mereka, dan menurut semua laporan, itulah yang dia lakukan setelah pertandingan.”
Mantan pemain internasional Inggris dan pembawa acara Match of the Day, Lineker, menambahkan: “Setelah pertandingan, dia mengumpulkan para pemain, mungkin beberapa di antaranya yang tidak masuk dalam starting line-up, dan Anda tahu bagaimana para pemain sepak bola: jika Anda berada dalam tim, Anda umumnya senang dengan manajer; jika tidak, Anda tidak. Dalam skema besar, para pemain juga akan mencari alasan, mereka mungkin menyalahkan manajer.”
Bintang-bintang hutan didorong untuk bersuara dalam kampanye bersejarah.
Shearer menambahkan bahwa tanggung jawab atas kegagalan manajer pada akhirnya ada pada Marinakis, karena dia adalah orang yang menyetujui penunjukan manajer: “Dia harus bertanggung jawab atas perekrutan manajernya, maksudku, ayolah! Jika Anda melihat Ange, Nuno, Sean Dyche, dan sekarang mencari manajer keempat dalam satu musim. Terkadang Anda harus bertanya pada diri sendiri: 'Apakah saya melakukan pekerjaan saya dengan benar?' Dan jelas dia tidak. Jadi dia harus menanggung sebagian kesalahan.”
Lineker mengatakan tentang ketidakstabilan dan ketidakberlanjutan Forest dalam pendekatan mereka, dengan para pemain yang mendapat kesempatan bertemu pemilik klub didorong untuk berbicara jujur: “Juga cara dia berganti-ganti gaya.
“Jelas Nuno bermain dengan gaya serangan balik, Ange bermain sangat agresif di lini depan; lalu dia kembali ke gaya Sean Dyche - para pemain akan berpikir 'Apa? Siapa yang akan datang selanjutnya?!' Vitor Pereira kadang-kadang bermain dengan tekanan tinggi untuk Wolves, jadi maksud saya, apakah mereka akan berubah lagi?
“Dan kemudian Anda akan menyalahkan para pemain - menurut saya, jika para pemain memiliki keberanian dalam rapat komite dan mengatakan kepadanya 'tunggu sebentar, kawan, Anda perlu memutuskan gaya sepak bola apa yang sebenarnya ingin Anda mainkan' daripada terus berubah dan bolak-balik 14 kali - saya tidak tahu, saya berlebihan.”
Manajer Hutan Berikutnya: Pereira Siap Memimpin
Hutan dilaporkan hampir menunjuk mantan manajer Wolves, Pereira, sebagai pelatih kepala baru mereka, dengan pelatih asal Portugal tersebut akan ditugaskan untuk mengarahkan tim menuju keselamatan di Premier League dan mengawasi sisa musim Liga Europa.
Dia pernah bekerja sama dengan Marinakis sebelumnya, di klub raksasa Yunani Olympiacos, jadi dia tahu apa yang dia hadapi. Juga diklaim bahwa "tokoh-tokoh" seperti Marinakis penting dalam sepak bola modern, dengan miliarder pengusaha pelayaran ini mengharapkan semua orang di klub sepak bolanya untuk berbagi passion dan pengejaran tanpa henti akan kesempurnaan.
