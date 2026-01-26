Garudayaksa FC
Menang Comeback Atas PSMS Medan, Pelatih Garudayaksa FC Apresiasi Kerja Keras Pemain

Garudayaksa FC berhasil menjauh dari kejauhan para pasangan setelah meraih kemenangan comeback 2-1 atas PSMS Medan, dalam lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Pakansari, Minggu (25/1) sore WIB.

Sejatinya laga berjalan seimbang di babak pertama, sampai akhirnya PSMS memecahkan kebuntuan melalui gol Felipe Cadenazzi (71'). Namun tuan rumah secara dramatis sukses membalikkan keadaan berkat gol Everton (79') dan Taufik Hidayat (90+4').

Hasil ini membuat Garudayaksa FC kokoh di puncak klasemen dengan 33 poin, berjarak tiga angka dari Adhyaksa dan Sumsel United.

  • Apa Yang Dikatakan?

    Pelatih Khamid Mulyono memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras para penggawa Spirit of Garuda yang berupaya mengejar defisit gol saat tertinggal.

    "Syukur alhamdulillah hari ini akhirnya setelah kita puasa tiga poin, kali ini kita berhasil meraih tiga poin. Saya apresiasi untuk semua pemain yang sudah bekerja keras maksimal terutama di babak kedua," bebernya.

    Sementara itu Arapenta Poerba mengatakan: "Alhamdulillah kita bisa dapat tiga poin lagi kita bisa di jalur kemenangan lagi, semoga kedepannya kita bisa terus menang dan berada terus di peringkat satu. Ini berkat kerja keras semua elemen, pelatih, ofisial dan staf," imbuh sang juru taktik.

  • Garudayaksa vs PSMS Medan

    Kunci Kemenangan

    Perihal kunci kemanangan di laga ini, Khamid menguraikan adanya perubahan di posisi lini tengah membuat aliran bola menjadi lebih lancar, sehingga bisa menciptakan beberapa peluang yang berujung gol balasan.

    "Memang kita sempat kesulitan di babak pertama keluar dari tekanan PSMS medan. Tapi di babak kedua kita ada perubahan, terutama di posisi gelandang dan Alhamdulillah pemain tersebut bisa menjalankan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan kita menciptakan beberapa peluang dan terciptanya gol. Lalu motivasi pemain di hari ini yang memang tidak mau kalah," jelas Khamid.

  • Legiun Asing Baru

    Memasuki momen jendela transfer ini, Garudayaksa tengah menyusun kekuatan baru, demi menjaga posisi di papan atas. Setelah meresmikan pemain lokal seperti Arapenta Poerba, Sidik Saimima, hingga Feby Eka Putra, Khamid menyebut pihaknya akan segera mengumumkan pemain asing baru.

    Hal itu sejalan dengan keputusan manajemen yang melepas Vicente Concha (Chile) dan Ryu Seung Woo (Korea Selatan), sehingga masih ada slot tersisa untuk pemain asing. Khamid menjelaskan, pemain yang didaftarkan merupakan wajah baru di sepakbola Indonesia.

    "Yang jelas kita masih ada kuota dua pemain asing dan Alhamdulillah sudah kita dapat. Satu sudah sampai di sini dan yang satu sampai besok. Untuk nama kita akan segera umumkan, namun mereka wajah baru dalam sepakbola Indonesia," pungkasnya.

