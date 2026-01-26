Menang Comeback Atas PSMS Medan, Pelatih Garudayaksa FC Apresiasi Kerja Keras Pemain

Memasuki momen jendela transfer ini, Garudayaksa tengah menyusun kekuatan baru, demi menjaga posisi di papan atas. Setelah meresmikan pemain lokal seperti Arapenta Poerba, Sidik Saimima, hingga Feby Eka Putra, Khamid menyebut pihaknya akan segera mengumumkan pemain asing baru.
Hal itu sejalan dengan keputusan manajemen yang melepas Vicente Concha (Chile) dan Ryu Seung Woo (Korea Selatan), sehingga masih ada slot tersisa untuk pemain asing. Khamid menjelaskan, pemain yang didaftarkan merupakan wajah baru di sepakbola Indonesia.
"Yang jelas kita masih ada kuota dua pemain asing dan Alhamdulillah sudah kita dapat. Satu sudah sampai di sini dan yang satu sampai besok. Untuk nama kita akan segera umumkan, namun mereka wajah baru dalam sepakbola Indonesia," pungkasnya.