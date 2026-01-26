Menang Comeback Atas PSMS Medan, Pelatih Garudayaksa FC Apresiasi Kerja Keras Pemain

Pelatih Khamid Mulyono memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras para penggawa Spirit of Garuda yang berupaya mengejar defisit gol saat tertinggal.

"Syukur alhamdulillah hari ini akhirnya setelah kita puasa tiga poin, kali ini kita berhasil meraih tiga poin. Saya apresiasi untuk semua pemain yang sudah bekerja keras maksimal terutama di babak kedua," bebernya.

Sementara itu Arapenta Poerba mengatakan: "Alhamdulillah kita bisa dapat tiga poin lagi kita bisa di jalur kemenangan lagi, semoga kedepannya kita bisa terus menang dan berada terus di peringkat satu. Ini berkat kerja keras semua elemen, pelatih, ofisial dan staf," imbuh sang juru taktik.