Goal.com
Live
Garudayaksa - Final Championship 2026PSSI Pers
GOAL

Garudayaksa FC Juara Championship, PSSI Sebut Tiga Tim Promosi Bakal Bikin Super League Musim Depan Makin Menarik

Super League
PSKC Kota Cimahi
PSS Sleman

Garudayaksa FC berhasil keluar sebagai juara Pegadaian Championship 2025/26, setelah menaklukkan PSS Sleman melalui drama adu penalti (4-3), dalam laga final di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Sabtu (9/5) malam WIB.

Sejatinya Garudayaksa berhasil unggul 2-0 lebih dulu di babak pertama, melalui gol Alfin Kelilauw dan Everton Nascimento. Namun PSS bangkit di paruh kedua lewat dwigol Gustavo Tocantins, sehingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Tak ada gol yang tercipta hingga extra time berakhir. Hal itu membuat pemenang ditentukan melalui adu penalti. Di babak inilah, Garudayaksa sukses mengunci gelar juara berkat kemenangan dengan skor 4-3.

  • PSS Sleman - Final Championship 2026PSSI Pers

    Apa Yang Dikatakan?

    Pelatih Garudayaksa Widodo Cahyono Putro mengaku gembira dengan hasil ini, dan berharap bisa semakin menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kedua kubu.

    "Sangat gembira bagi kami, tapi ini kami juga buat PSS juga, kita juara bersama. Karena yang utama di dalam sepakbola itu bukan kalah menangnya, tapi kita jadi saudara. Karena dimana kita membangun sepakbola, disitu ada persaudaraan, mudah-mudahan Garudayaksa dan PSS Sleman bisa berkembang lebih baik," beber Widodo.

    • Iklan
  • Garudayaksa - Final Championship 2026PSSI Pers

    Super League Makin Semarak

    Sementara itu Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap musim depan, hadirnya Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Adhyaksa FC bisa membuat kompetisi Super League menjadi atmosfer kompetisi semakin semarak.

    Kendati demikian, ia juga menyayangkan adanya kejadian penyalaan suar dan petasan selepas pertandingan, sehingga membuat acara seremoni penghargaan mengalami penundaan.

    "Kami mengucapkan selamat kepada Garudayaksa, (PSS) Sleman, dan Adhyaksa FC, selamat datang di Liga 1. Semoga ini bisa menambah gairah dan atmosfer sepak bola Indonesia di I League. Tentu kita juga berterima kasih kepada masyarakat Jogja, khususnya rekan-rekan suporter Sleman, yang telah memberikan dukungan sportivitas yang bagus kepada timnya," kata Yunus selepas laga.

    "Dan, Anda lihat, setelah pertandingan, dan kita berharap semoga ini tidak terulang lagi. Dan, tentu juga kita berharap kawan-kawan suporter selalu dewasa menerima kemenangan, kekalahan, dan kemudian meluapkan kemenangan atau kekalahannya. Tentunya kita masih dalam pengawasan FIFA. Kita berharap semoga ke depan bisa berjalan dengan baik," sambungnya.

  • Garudayaksa - Final Championship 2026PSSI Pers

    Daftar Penghargaan Championship 2025/26

    Selain Garudayaksa yang menyabet posisi juara pertama dan PSS yang menjadi runner-up, berikut adalah daftar lengkap penghargaan Pegadaian Championship 2025/26.

    Juara: Garudayaksa

    Runner Up: PSS Sleman

    Peringkat Tiga: Adhyaksa

    Peringkat Empat: Persipura Jayapura

    Top Skor: Adilson Silva (Adhyaksa FC)

    Pemain Terbaik: Gustavo Tocantis (PSS Sleman)

    Pemain Muda Terbaik: Ikram Al Ghifari (Bekasi City)

    Pelatih Terbaik: Ade Suhendra (Adhyaksa FC)

    Fairplay Team: Persipura Jayapura