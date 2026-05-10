Garudayaksa FC Juara Championship, PSSI Sebut Tiga Tim Promosi Bakal Bikin Super League Musim Depan Makin Menarik

Sementara itu Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap musim depan, hadirnya Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Adhyaksa FC bisa membuat kompetisi Super League menjadi atmosfer kompetisi semakin semarak.

Kendati demikian, ia juga menyayangkan adanya kejadian penyalaan suar dan petasan selepas pertandingan, sehingga membuat acara seremoni penghargaan mengalami penundaan.

"Kami mengucapkan selamat kepada Garudayaksa, (PSS) Sleman, dan Adhyaksa FC, selamat datang di Liga 1. Semoga ini bisa menambah gairah dan atmosfer sepak bola Indonesia di I League. Tentu kita juga berterima kasih kepada masyarakat Jogja, khususnya rekan-rekan suporter Sleman, yang telah memberikan dukungan sportivitas yang bagus kepada timnya," kata Yunus selepas laga.

"Dan, Anda lihat, setelah pertandingan, dan kita berharap semoga ini tidak terulang lagi. Dan, tentu juga kita berharap kawan-kawan suporter selalu dewasa menerima kemenangan, kekalahan, dan kemudian meluapkan kemenangan atau kekalahannya. Tentunya kita masih dalam pengawasan FIFA. Kita berharap semoga ke depan bisa berjalan dengan baik," sambungnya.