Rekor Positif Terhenti, Pelatih Garudayaksa FC Akui Sumsel United Tampil Disiplin

Terlepas dari kekalahan pertama musim ini, Garudayaksa FC masih bertengger di puncak klasemen sementara Championship Grup 1.

Oleh Rizkaart Cendradiputra

Tren apik Garudayaksa FC harus terhenti usai menerima kekalahan perdana musim ini dari Sumsel United dengan skor tipis 0-1 pada laga pekan kesembilan Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (7/10) sore WIB.

Sejatinya Garudayaksa FC mendapatkan keuntungan di awal laga, ketika pemain Sumsel United Agim Fariansyah diganjar kartu merah pada menit ke-6. Namun justru Kahar Muzakkar sukses membawa Sumsel United unggul 1-0 pada menit ke-20.

Tertinggal satu gol dalam kondisi unggul jumlah pemain membuat Garudayaksa tampil menyerang di sisa laga. Akan tetapi semua upaya untuk menyamakan skor tampak sia-sia, sehingga skor 0-1 bertahan hingga usai.

  • Khamid Mulyono (Garudayaksa)Media Garudayaksa FC

    Apa Yang Dikatakan?

    Pelatih Garudayaksa Khamid Mulyono menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter. Ia menilai para pemain sudah tampil maksimal dan terhalang oleh lini belakang lawan yang tampil disiplin.

    "Pertama-tama, mohon maaf karena hari ini kami belum bisa memberikan tiga poin untuk para suporter. Di awal pertandingan, kami cukup kebingungan, dan di babak pertama maupun kedua, apa yang kami coba lakukan belum berjalan maksimal," tuturnya.

    "Kami tetap mencoba bertahan dan menyerang lewat dua striker. Kami melakukan perubahan taktik di situ, tapi peluang yang ada belum bisa dimanfaatkan dengan baik."

    "Namun lawan juga bermain disiplin dan mampu mempertahankan tekanan dengan baik. Hari ini para pemain sudah berjuang luar biasa, meski hasilnya belum sesuai harapan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami menjelang putaran kedua nanti," tambah sang pelatih.

  • Nilmaizar (Sumsel United)Media Garudayaksa FC

    Permintaan Nilmaizar

    Sementara itu juru latih Sumsel United, Nilmaizar meminta anak asuhnya untuk tetap rendah hati dan fokus menatap laga berikutnya, meski sukses mencuri poin penuh dari markas Garudayaksa.

    "Saya sebagai head coach mengucapkan banyak terimakasih kepada para pemain yang sudah berjuang pada hari ini dan di mana dari menit kelima kami bermain dengan 10 pemain, karena mendapat kartu merah," ucap Nilmaizar.

    "Terima kasih manajemen, presiden klub, hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan kemenangan ini membuat kita lebih menyadari bahwa sepakbola itu susah diprediksi. Kita beruntung saja karena Garudayaksa bermain bagus malam ini. Semoga kita tetap rendah diri dan membumi dan langkah ke depan lebih baik."

  • Garudayaksa vs Sumsel UnitedMedia Garudayaksa FC

    Tetap Di Puncak

    Meski kalah, namun Andik Vermansah dan kolega tetap memimpin klasemen Grup 1 dengan 20 poin dari dari sembilan laga. Sementara Sumsel naik ke urutan ketiga dengan koleksi 14 angka.

    Selanjutnya Garudayaksa FC akan menjamu Sriwijaya FC di Stadion Pakansari, Selasa (11/11). Sedangkan Sumsel melawan Persikad Depok di Gelora Sriwijaya Palembang, Kamis (13/11).