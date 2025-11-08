Rekor Positif Terhenti, Pelatih Garudayaksa FC Akui Sumsel United Tampil Disiplin

Pelatih Garudayaksa Khamid Mulyono menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter. Ia menilai para pemain sudah tampil maksimal dan terhalang oleh lini belakang lawan yang tampil disiplin.

"Pertama-tama, mohon maaf karena hari ini kami belum bisa memberikan tiga poin untuk para suporter. Di awal pertandingan, kami cukup kebingungan, dan di babak pertama maupun kedua, apa yang kami coba lakukan belum berjalan maksimal," tuturnya.

"Kami tetap mencoba bertahan dan menyerang lewat dua striker. Kami melakukan perubahan taktik di situ, tapi peluang yang ada belum bisa dimanfaatkan dengan baik."

"Namun lawan juga bermain disiplin dan mampu mempertahankan tekanan dengan baik. Hari ini para pemain sudah berjuang luar biasa, meski hasilnya belum sesuai harapan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami menjelang putaran kedua nanti," tambah sang pelatih.