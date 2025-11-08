Rekor Positif Terhenti, Pelatih Garudayaksa FC Akui Sumsel United Tampil Disiplin

Oleh Rizkaart Cendradiputra
Tren apik Garudayaksa FC harus terhenti usai menerima kekalahan perdana musim ini dari Sumsel United dengan skor tipis 0-1 pada laga pekan kesembilan Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (7/10) sore WIB.
Sejatinya Garudayaksa FC mendapatkan keuntungan di awal laga, ketika pemain Sumsel United Agim Fariansyah diganjar kartu merah pada menit ke-6. Namun justru Kahar Muzakkar sukses membawa Sumsel United unggul 1-0 pada menit ke-20.
Tertinggal satu gol dalam kondisi unggul jumlah pemain membuat Garudayaksa tampil menyerang di sisa laga. Akan tetapi semua upaya untuk menyamakan skor tampak sia-sia, sehingga skor 0-1 bertahan hingga usai.