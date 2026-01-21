Getty/GOAL
Gareth Bale Ungkap Faktor Kegagalan Xabi Alonso Di Real Madrid
Perbedaan antara pelatih dan manajer
Alonso, yang diberhentikan dari jabatannya lebih dari seminggu yang lalu, datang dengan reputasi yang cemerlang setelah kesuksesan bersejarahnya di Bayer Leverkusen. Namun, meskipun memenangkan 13 dari 14 pertandingan pertama mereka di bawah pelatih tersebut, petualangannya di bangku cadangan Madrid dengan cepat berantakan, yang menyebabkan pemecatannya setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol melawan Barcelona dan badai pertanyaan tentang apa yang salah.
Berbicara di TNT Sports, Bale memberikan penilaian yang jujur. Pemain asal Wales ini, yang menghabiskan satu dekade penuh trofi namun seringkali penuh gejolak di klub tersebut, berpendapat bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di Real Madrid pada dasarnya berbeda dari hampir semua klub lain di dunia sepakbola.
"Dia adalah pelatih yang luar biasa," kata Bale. "Dia telah memenangkan apa yang telah dia menangkan di Bayer Leverkusen, dia telah memenangkan trofi, dia telah melatih tim dengan sangat baik. Tetapi ketika Anda sampai di Real Madrid, Anda tidak perlu menjadi pelatih, Anda perlu menjadi manajer."
Seni 'memanjakan' para Galacticos
Inti dari analisis Bale berpusat pada personel spesifik yang berada di ruang ganti. Real Madrid secara historis dibangun di atas filosofi 'Galactico', mengumpulkan bintang-bintang individu termahal dan paling berbakat di planet ini. Menurut Bale, para pemain ini tidak membutuhkan manajemen mikro; mereka membutuhkan sentuhan yang lembut.
"Anda perlu mengelola ego di ruang ganti," jelas Bale. "Anda harus memanjakan ego mereka."
Hubungan Alonso dengan Vinicius Junior sangat goyah. Keputusan pelatih untuk sesekali mencadangkan pemain Brasil itu menyebabkan ketegangan di antara keduanya, dan sang penyerang bahkan terdengar mengatakan akan meninggalkan klub setelah reaksi dramatisnya saat diganti melawan Barcelona.
Kehebatan individu di atas sistem taktis
Bale melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa obsesi taktik justru dapat menjadi penghalang di Madrid. Filosofi pemain Wales itu adalah dengan begitu banyaknya talenta kelas dunia, rencana permainan seharusnya relatif sederhana: tempatkan pemain terbaik di lapangan dan biarkan mereka memenangkan pertandingan.
"Anda tidak perlu melakukan begitu banyak hal taktis," tegas Bale. "Di ruang ganti ada superstar yang dapat mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap mata. Jadi, ya, Anda dapat mengatakan bahwa dia [Alonso] adalah pelatih dan ahli taktik yang hebat, tetapi di Madrid, jelas, itu tidak berhasil."
Perspektif ini sejalan dengan kesuksesan para manajer seperti Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane, yang keduanya sering digambarkan sebagai "fasilitator" daripada revolusioner taktik. Mereka memberi pemain seperti Bale dan Vinicius Junior kebebasan untuk menciptakan momen-momen ajaib dari ketiadaan. Tuntutan Alonso, di sisi lain, tampaknya membuat para pemain merasa terkekang.
Kapten Dani Carvajal mengatakan hal yang sama awal musim ini ketika membandingkan Ancelotti dan Alonso, dengan mengatakan: "Setiap pelatih memiliki metodologinya sendiri, seperti yang Anda katakan, mereka berasal dari generasi yang berbeda. Memang benar bahwa, misalnya, dengan Carletto, kami memiliki lebih banyak kebebasan dalam artian, yah, Anda sedikit lebih lambat dalam bermain, meskipun dia marah kepada kami. Xabi sedikit lebih lugas, dengan lebih disiplin, tetapi yah, masing-masing memiliki idenya sendiri."
Peringatan untuk manajer Madrid di masa depan
Komentar Bale berfungsi sebagai peringatan tepat waktu bagi para pelatih Madrid di masa depan, serta pereungan mengapa hubungan antara Alonso dan Madrid gagal. Skuad saat ini, yang diperkuat pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham dan Vinicius, sangat sesuai dengan profil yang digambarkan Bale: kumpulan pemain yang mampu memenangkan pertandingan dan menghancurkan lawan dalam sekejap jika mereka merasa nyaman dan didukung.
Meskipun era Alvaro Arbeloa dimulai dengan buruk - kekalahan mengejutkan 3-2 di Copa del Rey - mereka telah bangkit kembali dengan dua kemenangan telak, setelah mengalahkan Levante di La Liga sebelum menghancurkan Monaco 6-1 di Liga Champions.
