Gareth Bale Ungkap Faktor Kegagalan Xabi Alonso Di Real Madrid

Alonso, yang diberhentikan dari jabatannya lebih dari seminggu yang lalu, datang dengan reputasi yang cemerlang setelah kesuksesan bersejarahnya di Bayer Leverkusen. Namun, meskipun memenangkan 13 dari 14 pertandingan pertama mereka di bawah pelatih tersebut, petualangannya di bangku cadangan Madrid dengan cepat berantakan, yang menyebabkan pemecatannya setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol melawan Barcelona dan badai pertanyaan tentang apa yang salah.

Berbicara di TNT Sports, Bale memberikan penilaian yang jujur. Pemain asal Wales ini, yang menghabiskan satu dekade penuh trofi namun seringkali penuh gejolak di klub tersebut, berpendapat bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di Real Madrid pada dasarnya berbeda dari hampir semua klub lain di dunia sepakbola.

"Dia adalah pelatih yang luar biasa," kata Bale. "Dia telah memenangkan apa yang telah dia menangkan di Bayer Leverkusen, dia telah memenangkan trofi, dia telah melatih tim dengan sangat baik. Tetapi ketika Anda sampai di Real Madrid, Anda tidak perlu menjadi pelatih, Anda perlu menjadi manajer."