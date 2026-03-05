Gareth Bale mengklaim Zinedine Zidane 'tidak melakukan banyak hal' sebagai manajer Real Madrid dan memberikan pendapat jujur tentang seperti apa Cristiano Ronaldo sebagai rekan setim

Menanggapi rumor lama tentang ketegangan di dalam barisan depan ikonik 'BBC' yang terdiri dari dirinya, Ronaldo, dan Karim Benzema, Bale menegaskan bahwa trio tersebut bekerja dengan harmonis. "Kami sangat akur di ruang ganti. Kami tidak pernah punya masalah," jelasnya. "Karim sangat tenang... Cristiano dan saya berada di sayap, dengan lebih banyak energi, tapi dia yang menjaga semuanya tetap terkendali. Saya datang sebagai potongan terakhir dari puzzle."

Ketika ditanya tentang perfeksionisme Ronaldo, Bale menambahkan: "Saya baru saja memikirkannya, saya pernah beberapa kali gagal dalam situasi satu lawan satu dan mungkin seharusnya saya mengoper bola kepadanya! Anda juga harus memahami bahwa itu adalah dorongan dan motivasi dia. Dia hanya ingin mencetak gol, bukan hanya satu, tapi dia ingin mencetak tiga, empat, lima, enam gol per pertandingan, jika bisa.

"Anda tahu dia mengejar rekor dan dia ingin mencetak gol ini dan ingin mengalahkan [Lionel] Messi dalam hal itu. Anda mengerti, dan juga Anda tidak bisa membantah (bahwa) dia mencetak gol. Bahkan saat dia kembali ke Man Utd, orang-orang bilang, 'dia tidak sama lagi', tapi dia tetap mencetak gol, yang pada akhirnya adalah hal terberat dalam sepak bola. Dia sangat termotivasi. Kamu tahu, saat masuk ke pertandingan, kamu sudah tahu bahwa kamu punya keunggulan 1-0 karena dia pasti akan mencetak gol pada suatu saat, dia juga menjadi penyemangat bagi tim."