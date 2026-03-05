AFP
Gareth Bale mengklaim Zinedine Zidane 'tidak melakukan banyak hal' sebagai manajer Real Madrid dan memberikan pendapat jujur tentang seperti apa Cristiano Ronaldo sebagai rekan setim
Kesederhanaan di atas sistem
Bale, yang membantu Real Madrid meraih tiga gelar Liga Champions berturut-turut di bawah asuhan Zidane, mengatakan dalam program The Overlap saat ditanya tentang pendekatan taktis sang pelatih Prancis: "Dia tidak terlalu banyak melakukan hal-hal taktis... Kamu tahu kalau bermain melawan Barcelona atau Bayern Munich, kamu akan melakukan sedikit taktik, tapi untuk yang lain minimal. Dalam pertandingan besar, kamu hanya melakukan 15 menit taktik defensif daripada menyerang, dan itu saja."
Hidup bersama Ronaldo dan Benzema
Menanggapi rumor lama tentang ketegangan di dalam barisan depan ikonik 'BBC' yang terdiri dari dirinya, Ronaldo, dan Karim Benzema, Bale menegaskan bahwa trio tersebut bekerja dengan harmonis. "Kami sangat akur di ruang ganti. Kami tidak pernah punya masalah," jelasnya. "Karim sangat tenang... Cristiano dan saya berada di sayap, dengan lebih banyak energi, tapi dia yang menjaga semuanya tetap terkendali. Saya datang sebagai potongan terakhir dari puzzle."
Ketika ditanya tentang perfeksionisme Ronaldo, Bale menambahkan: "Saya baru saja memikirkannya, saya pernah beberapa kali gagal dalam situasi satu lawan satu dan mungkin seharusnya saya mengoper bola kepadanya! Anda juga harus memahami bahwa itu adalah dorongan dan motivasi dia. Dia hanya ingin mencetak gol, bukan hanya satu, tapi dia ingin mencetak tiga, empat, lima, enam gol per pertandingan, jika bisa.
"Anda tahu dia mengejar rekor dan dia ingin mencetak gol ini dan ingin mengalahkan [Lionel] Messi dalam hal itu. Anda mengerti, dan juga Anda tidak bisa membantah (bahwa) dia mencetak gol. Bahkan saat dia kembali ke Man Utd, orang-orang bilang, 'dia tidak sama lagi', tapi dia tetap mencetak gol, yang pada akhirnya adalah hal terberat dalam sepak bola. Dia sangat termotivasi. Kamu tahu, saat masuk ke pertandingan, kamu sudah tahu bahwa kamu punya keunggulan 1-0 karena dia pasti akan mencetak gol pada suatu saat, dia juga menjadi penyemangat bagi tim."
Tekanan media Madrid
Pria asal Wales itu juga menanggapi sorotan tajam terkait kecintaannya pada golf dan spanduk terkenal 'Wales. Golf. Madrid.' Bale menjelaskan: "Itu tidak ada hubungannya dengan saya (tertawa). Media Spanyol yang menciptakan karakter itu. Saya profesional. Saya punya aturan tidak bermain golf 40 jam sebelum pertandingan."
Mengenai tekanan yang tak henti-hentinya dalam mewakili Los Blancos, ia mencatat: "Anda tahu Anda tidak bisa melonggarkan tekanan karena mereka akan mengejar Anda... Saya harus tumbuh dewasa dengan cepat."
Ancelotti vs Zidane dan kepemimpinan Ramos
Refleksi tentang otoritas di ruang ganti, Bale menunjuk Sergio Ramos sebagai pemimpin utama. "Saya akan mengatakan Ramos adalah pemimpin terbesar. Cristiano punya egonya... tapi dalam hal pemimpin tim, Ramos."
Membandingkan Zidane dengan mantan pelatih Madrid lainnya, Carlo Ancelotti, Bale mengatakan: "Carlo memiliki manajemen pribadi yang terbaik. Jika Anda tidak bermain, dia membuat Anda merasa seperti dia adalah teman terbaik Anda." Pada akhirnya, Bale percaya bahwa talenta luar biasa tim membuat taktik menjadi sekunder: "Pelatih tentu akan memberi Anda beberapa hal untuk dilakukan, tapi itu bukan ilmu roket."
