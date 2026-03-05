Getty Images Entertainment
Gareth Bale mendukung mantan pelatih Real Madrid yang jenius untuk posisi manajer Manchester United - dan bahkan Paul Scholes setuju!
Bale mendukung Ancelotti untuk posisi di Manchester United.
Bale telah bergabung dengan ikon Manchester United, Scholes, dalam menyatakan bahwa Ancelotti akan menjadi pilihan "hebat" untuk menggantikan posisi manajer di Old Trafford. Pemain asal Wales, yang menikmati masa kejayaan bersama Ancelotti di Madrid, yakin bahwa pelatih veteran tersebut memiliki "kejeniusan" khusus yang dibutuhkan untuk mengembalikan Manchester United ke kejayaannya.
Dukungan ini memiliki bobot yang signifikan mengingat sejarah Bale dengan Ancelotti yang berusia 66 tahun. Dengan hampir 100 penampilan di bawah asuhan Ancelotti selama dua periode di Santiago Bernabeu, Bale menyaksikan langsung metode yang membawa gelar Liga Champions dan Copa del Rey.
Kehebatan kesederhanaan
Bale yakin bahwa pelatih kepala Brasil saat ini memiliki kombinasi langka antara fleksibilitas taktis dan wawasan psikologis yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di Manchester.
"Saya pikir dia akan berhasil [di Manchester United]. Dia bukan hanya manajer, tapi juga pelatih. Dia bisa menangani aspek taktis [juga]," kata Bale kepada Sky Bet saat membahas kemungkinan Ancelotti pindah ke raksasa Premier League. "Di mana pun Carlo pergi, saya yakin dia akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena dia bisa membuat semua orang terlibat.
"Jika Anda masuk ke klub besar, Anda memiliki pemain-pemain bagus, apakah mereka sedang tampil baik atau tidak. Seperti Manchester United, mereka telah tampil baik dalam beberapa minggu terakhir, tetapi sebelumnya mereka tidak tampil baik, tetapi mereka memiliki pemain-pemain bagus. Dia akan memaksimalkan potensi pemain dan menyederhanakan segala hal, seperti yang kita lihat sekarang dengan Michael Carrick. Dia menyederhanakan banyak hal yang dilakukan manajer sebelumnya, dan hasilnya terlihat. Itulah kejeniusan Carlo, memaksimalkan potensi pemain dan menyederhanakan segala hal."
Manchester United membutuhkan seorang pemimpin.
Komentar-komentar sebelumnya yang diungkapkan oleh Scholes sejalan dengan pandangan tersebut, dengan argumen bahwa bintang-bintang Manchester United membutuhkan manajer yang membuat mereka "merasa seperti sejuta dolar" sambil memimpin ruang ganti dengan kehadiran yang tak terbantahkan. Dalam podcastThe Good, The Bad & The Football, gelandang legendaris itu mengakui bahwa ia sangat mendambakan kedatangan seorang pemimpin berpengalaman sekelas Ancelotti. Ia mengatakan: "Orang yang sempurna di luar sana - saya katakan sempurna - Ancelotti masih ada di luar sana.
"Saya tahu dia adalah pelatih Brasil... dia adalah orang yang sempurna untuk Manchester United, di mana dia akan membuat para pemain merasa seperti jutawan. Dan dia memiliki pengalaman dalam meraih gelar."
Lari penentu bagi Carrick
Fokus tetap tertuju pada Carrick saat ia berusaha mengubah masa jabatannya yang sementara menjadi posisi permanen. Ia mengalami kekalahan pertamanya sebagai manajer klub dengan kekalahanmenyakitkan 2-1 di Newcastle, dan manajer akan berusaha membawa Red Devils kembali ke jalur kemenangan saat mereka menjamu Aston Villa di Old Trafford pada 15 Maret. Pertandingan ini sangat penting karena kedua tim sama-sama mengumpulkan 51 poin dari 29 pertandingan, menempati posisi ketiga dan keempat di klasemen Premier League, dengan keduanya berambisi untuk memastikan kualifikasi Liga Champions.
