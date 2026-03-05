Gareth Bale mendukung mantan pelatih Real Madrid yang jenius untuk posisi manajer Manchester United - dan bahkan Paul Scholes setuju!

Bale yakin bahwa pelatih kepala Brasil saat ini memiliki kombinasi langka antara fleksibilitas taktis dan wawasan psikologis yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di Manchester.

"Saya pikir dia akan berhasil [di Manchester United]. Dia bukan hanya manajer, tapi juga pelatih. Dia bisa menangani aspek taktis [juga]," kata Bale kepada Sky Bet saat membahas kemungkinan Ancelotti pindah ke raksasa Premier League. "Di mana pun Carlo pergi, saya yakin dia akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena dia bisa membuat semua orang terlibat.

"Jika Anda masuk ke klub besar, Anda memiliki pemain-pemain bagus, apakah mereka sedang tampil baik atau tidak. Seperti Manchester United, mereka telah tampil baik dalam beberapa minggu terakhir, tetapi sebelumnya mereka tidak tampil baik, tetapi mereka memiliki pemain-pemain bagus. Dia akan memaksimalkan potensi pemain dan menyederhanakan segala hal, seperti yang kita lihat sekarang dengan Michael Carrick. Dia menyederhanakan banyak hal yang dilakukan manajer sebelumnya, dan hasilnya terlihat. Itulah kejeniusan Carlo, memaksimalkan potensi pemain dan menyederhanakan segala hal."