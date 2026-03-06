Gareth Bale membongkar kisah cedera rahasia yang menghancurkan kariernya, saat mantan bintang Real Madrid dan Tottenham menjelaskan bagaimana masalah punggung mengakhiri kariernya

Cedera yang dialami Bale tidak banyak mengurangi statusnya sebagai ikon nasional. Ia pensiun sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wales, setelah membawa The Dragons ke semifinal Euro 2016 dan ke Piala Dunia pertama mereka dalam 64 tahun pada 2022.

"Saya selalu sampai pada titik di mana saya kira banyak orang mengalami hal serupa dalam karier mereka: apakah saya harus terus berlanjut untuk alasan apa? Apa lagi yang ingin saya capai?" tambah Bale.

"Saya merasa telah mencapai segala yang saya inginkan. Hal terakhir yang saya lakukan adalah lolos ke Piala Dunia, yang merupakan satu-satunya hal yang tersisa di daftar saya. Saya merasa itu adalah waktu yang tepat. Beberapa tahun sebelumnya, saya mungkin sudah siap, tapi itu hanya mengejar saya."