Gareth Bale membongkar kisah cedera rahasia yang menghancurkan kariernya, saat mantan bintang Real Madrid dan Tottenham menjelaskan bagaimana masalah punggung mengakhiri kariernya
Perjuangan tersembunyi di balik karier yang gemerlap
Bale telah mengungkap perjuangan fisik pribadi yang menghantui masa-masa kejayaannya di puncak sepak bola Eropa. Meskipun telah memenangkan lima gelar Liga Champions bersama Madrid, legenda Wales ini mengakui bahwa kondisi punggung yang melemahkan adalah pemicu sebenarnya di balik seringnya ia absen dari lapangan.
Mantan sayap Tottenham ini pensiun tak lama setelah mewakili Wales di Piala Dunia 2022 dan bermain sebentar bersama klub MLS LAFC. Meskipun sering dikritik karena catatan kebugarannya di Spanyol, Bale kini menjelaskan bahwa masalahnya jauh lebih kompleks daripada yang awalnya disadari.
Bertahun-tahun mengelola rasa sakit
Dalam podcastStick to Football, Bale menjelaskan masalah punggung yang dialaminya sejak kecil. Ia mengatakan: "Saya mengalami robekan diskus di punggung saat berusia 18 tahun di Tottenham. Saya bermain sepanjang karier saya dengan kondisi itu. Saya mengalami banyak cedera betis yang disebabkan oleh masalah punggung saya. Saya tidak pernah mengatakannya saat masih bermain karena orang-orang akan berkata: 'Dia hanya mencari alasan'. Kondisinya bisa ditangani, tapi seiring waktu, masalah itu akhirnya menghantui saya.
"Saya tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, dan tentu saja orang-orang berpikir: 'Oh, dia tidak merawat dirinya sendiri' [tapi] saya benar-benar memastikan betis dan otot soleus saya kuat. Tapi lagi-lagi, jika itu gagal dan terjadi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan mendapatkan suntikan di punggung untuk menenangkan semuanya."
Menyelesaikan daftar periksa akhir
Cedera yang dialami Bale tidak banyak mengurangi statusnya sebagai ikon nasional. Ia pensiun sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wales, setelah membawa The Dragons ke semifinal Euro 2016 dan ke Piala Dunia pertama mereka dalam 64 tahun pada 2022.
"Saya selalu sampai pada titik di mana saya kira banyak orang mengalami hal serupa dalam karier mereka: apakah saya harus terus berlanjut untuk alasan apa? Apa lagi yang ingin saya capai?" tambah Bale.
"Saya merasa telah mencapai segala yang saya inginkan. Hal terakhir yang saya lakukan adalah lolos ke Piala Dunia, yang merupakan satu-satunya hal yang tersisa di daftar saya. Saya merasa itu adalah waktu yang tepat. Beberapa tahun sebelumnya, saya mungkin sudah siap, tapi itu hanya mengejar saya."
Hidup di luar ruang ganti
Sejak pensiun pada Januari 2023, Bale lebih fokus pada keluarganya dan bisnisnya daripada melatih. Meskipun ia tetap tertarik pada aspek manajemen dalam olahraga, ia menahan diri untuk tidak terjun ke dunia manajemen karena tuntutan waktu yang signifikan yang diperlukan.
Pria berusia 36 tahun ini saat ini menikmati waktu luangnya jauh dari tekanan jadwal profesional. Setelah menghabiskan musim terakhirnya di LAFC – di mana ia memenangkan MLS Cup setelah mencetak gol penyeimbang dramatis di menit-menit akhir – ia juga menjadi bagian dari konsorsium yang menyatakan minat untuk membeli klub kota kelahirannya, Cardiff City, pada musim panas lalu.
"Saya selalu mengatakan bahwa saat saya pensiun, saya ingin memiliki satu, dua, atau tiga tahun untuk bersantai, menikmati waktu bersama anak-anak, dan kemudian mencoba mencari tahu jalur yang ingin saya tempuh," tambahnya. "Hal seperti itu lebih menarik bagi saya daripada... masuk ke manajemen. Saya merasa sudah melakukannya sebagai pemain, dan sebagai pelatih dan manajer, Anda harus mengabdikan lebih banyak waktu."
