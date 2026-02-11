Gara-Gara Perubahan Regulasi AFC & OCA, Timnas Indonesia Terancam Absen Di Asian Games 2026

Kabar kurang sedap menghampiri PSSI dan para penggemar sepakbola tanah air terkait penyelenggaraan Asian Games 2026 yang akan digelar di Jepang. Skuad Garuda Muda dikabarkan terancam tidak dapat berkompetisi dalam ajang multi-event tersebut. Hal ini menyusul adanya laporan mengenai perubahan regulasi yang disepakati oleh Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA).

Pada awalnya, Asian Games menjadi agenda bagi Timnas Indonesia U-23 tahun ini. Partisipasi tim nasional semula didasarkan pada sistem pendaftaran oleh Komite Olimpiade nasional masing-masing negara tanpa kriteria kualifikasi teknis yang ketat dari AFC. Tercatat, sebelumnya ada 23 tim putra dan 18 tim putri yang telah mendaftarkan diri untuk berlaga di Jepang.

Namun, dinamika berubah setelah muncul kebijakan baru yang memangkas jumlah peserta secara signifikan. AFC dan OCA dilaporkan sepakat untuk membatasi kuota hanya menjadi 16 tim putra dan 12 tim putri. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 tersebut kini menerapkan standar kualifikasi yang jauh lebih kompetitif dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.