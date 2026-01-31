Gara-Gara Bahas Masa Depan Harry Maguire, Staf Manchester United Sampai Terpecah Belah

Para petinggi United berselisih pendapat tentang apa yang harus dilakukan dengan Maguire, menciptakan suasana yang tidak pasti menjelang bursa transfer musim panas. Menurut Manchester Evening News, klub belum mencapai keputusan pasti mengenai pemain internasional Inggris tersebut, yang kini bebas untuk menegosiasikan perjanjian pra-kontrak dengan klub lain.

Laporan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang jelas di dalam jajaran manajemen. Salah satu pemilik, Sir Jim Ratcliffe, diyakini sebagai kekuatan pendorong yang menentang perpanjangan kontrak. Kepala INEOS dilaporkan ingin mentransisikan lini pertahanan ke generasi yang lebih muda, menaruh kepercayaan pada potensi pemain seperti Leny Yoro dan Ayden Heaven untuk membentuk duo jangka panjang. Ratcliffe memandang kehadiran Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt, keduanya berusia pertengahan 20-an, sebagai pengalaman yang cukup untuk memperkuat lini belakang tanpa mempertahankan Maguire.

Namun, sikap ini tidak disetujui secara bulat. Tokoh senior lainnya di Old Trafford berpendapat bahwa Maguire masih memiliki nilai yang signifikan, dengan alasan ketahanan dan performanya baru-baru ini sebagai alasan untuk mempertahankannya. Perwakilannya, Triple S Management, telah membuka dialog dengan klub-klub di seluruh Eropa, meningkatkan tekanan pada United untuk membuat keputusan akhir.