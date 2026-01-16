Gandeng Ikon Timnas Indonesia, ASICS Resmi Luncurkan Sepatu Sepak Bola Berbasis Sports Science

Nova Arianto mengaku tak asing dengan sepatu ASICS, mengingat pernah menggunakan sepatu tersebut saat bermain untuk tim primavera di Italia pada tahun 1998.

"Kalau saya boleh cerita sedikit, sebenernya itu menjadi flashback saya, karena saya pernah memakai sepatu bola ini dulu di saat pada tahun 1998 saya di Italia, kebetulan saya memakai produk ASICS," kata Nova.

"Secara kualitas juga cukup baik, termasuk masalah kestabilan, walaupun sekali lagi saya kan bukan pemain, tapi saya sebagai pelatih saya melihat sepatu ini cukup baik untuk bisa menjaga performa pemain."

Sementara itu Ridho mengungkapkan dirinya telah mencoba dua tipe sepatu ASICS, yang menurutnya sangat nyaman dan mampu menunjukkan penampilannya di lapangan.

"Pertama itu tadinya sangat nyaman dan menurut saya untuk performa di lapangan, tentunya ASICS football sendiri hadir dengan beberapa versi. Untuk yang speed dan yang stabil, dua-duanya juga saya sudah coba sendiri dan dua-duanya juga sangat nyaman sama kaki saya, jadi saya yakin kerjasama ini bisa mendukung untuk performa saya," tegasnya.