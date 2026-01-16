ASICS Indonesia
Gandeng Ikon Timnas Indonesia, ASICS Resmi Luncurkan Sepatu Sepak Bola Berbasis Sports Science
Berangkat dari maraknya masyarakat yang terlibat dalam olahraga sepak bola di setiap pelosok daerah, ASICS menunjukkan dukungannya dengan menghadirkan perlengkapan sepak bola yang dirancang berdasarkan sport science.
“Sepak bola adalah olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Melalui peluncuran ASICS Football, kami menegaskan komitmen ASICS dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan sepak bola Indonesia melalui pengembangan berbasis sport science, sejalan dengan filosofi Sound Mind, Sound Body untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih aktif bergerak.” ujar Yuya Sugiyama, President Director of ASICS Indonesia.
Memori Piala Asia 1996
Gemilang Sayyef, Senior Marketing of Core Performance Sports (CPS), ASICS Indonesia, kehadiran ASICS Football tidak terlepas dari perjalanan panjang ASICS di dunia sepak bola.
“ASICS telah terlibat dalam pengembangan sepatu sepak bola sejak tahun 1972 dan memiliki sejarah panjang di olahraga ini, termasuk pernah menjadi sponsor apparel Tim Nasional Indonesia pada Piala Asia 1996," ujarnya.
"Melalui ASICS Football, kami ingin menghadirkan sepatu sepak bola yang tidak hanya berfokus pada performa, tetapi juga kenyamanan dan stabilitas, sehingga pemain di berbagai level dapat menikmati permainan dan bermain dengan lebih percaya diri,” beber Gemilang.
Dua Model Unggulan
Dalam peluncuran ini, ASICS memperkenalkan dua model utama, yaitu DS LIGHT X-FLY PRO 3 dan DS LIGHT X-FLY 6. Kedua model ini dikembangkan dengan teknologi khas ASICS untuk memberikan stability unggul, serta fleksibilitas yang mendukung speed performance dan perubahan arah di lapangan.
DS LIGHT X-FLY PRO 3 dirancang untuk menunjang speed performance pemain, dilengkapi dengan SILKYWRAP™ Upper yang menawarkan kelembutan setara kulit alami dengan daya tahan tinggi. Konfigurasi stud yang dirancang secara stategis membantu meningkatkan daya cengkeram, baik saat sprint maupun menendang.
DS LIGHT X-FLY 6 berfokus pada stability dan heel support, dengan konstruksi yang memberikan fit kokoh di bagian midfoot serta kenyamanan ekstra untuk penggunaan dalam durasi lama.
Testimoni Nova dan Ridho
Nova Arianto mengaku tak asing dengan sepatu ASICS, mengingat pernah menggunakan sepatu tersebut saat bermain untuk tim primavera di Italia pada tahun 1998.
"Kalau saya boleh cerita sedikit, sebenernya itu menjadi flashback saya, karena saya pernah memakai sepatu bola ini dulu di saat pada tahun 1998 saya di Italia, kebetulan saya memakai produk ASICS," kata Nova.
"Secara kualitas juga cukup baik, termasuk masalah kestabilan, walaupun sekali lagi saya kan bukan pemain, tapi saya sebagai pelatih saya melihat sepatu ini cukup baik untuk bisa menjaga performa pemain."
Sementara itu Ridho mengungkapkan dirinya telah mencoba dua tipe sepatu ASICS, yang menurutnya sangat nyaman dan mampu menunjukkan penampilannya di lapangan.
"Pertama itu tadinya sangat nyaman dan menurut saya untuk performa di lapangan, tentunya ASICS football sendiri hadir dengan beberapa versi. Untuk yang speed dan yang stabil, dua-duanya juga saya sudah coba sendiri dan dua-duanya juga sangat nyaman sama kaki saya, jadi saya yakin kerjasama ini bisa mendukung untuk performa saya," tegasnya.
