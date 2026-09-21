Gambaran lengkap: mengapa Al-Juwair dicoret dari skuad Arab Saudi?

Surat kabar Asharq Al-Awsat menegaskan bahwa pencoretan Al-Juwair, pemain klub Al-Qadsiah, terjadi setelah menumpuknya sejumlah catatan dari tim pelatih timnas Arab Saudi terhadap dirinya, yang terbaru adalah insiden ketika ia memesan menu makan malam dari salah satu restoran, yang melanggar aturan yang berlaku di pemusatan latihan timnas Arab Saudi.
Menurut surat kabar yang sama, tercatat pula sejumlah catatan disiplin lainnya terhadap sang pemain, yang penumpukannya hingga pemesanan menu makan malam tersebut membuat direktur teknik Georgios Donis dan manajer timnas Fahad Al-Mufarrij mengambil keputusan untuk mencoret Al-Juwair dari daftar, "meski pemain ini memiliki nilai teknis", dan memilih Mukhtar Ali sebagai penggantinya.
Surat kabar itu menegaskan bahwa pencoretan Al-Juwair, yang berusia 23 tahun dan telah menjalani 39 pertandingan internasional dengan torehan 6 gol serta 4 assist, "tidak memiliki dimensi teknis apa pun".
Baca juga: Tak akan menyerah, Mancini: Saya ingin mengembalikan kepercayaan mereka yang merasa dikhianati