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Gambaran lengkap: mengapa Al-Juwair dicoret dari skuad Arab Saudi?

Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
M. Al-Juwayr
Arab Saudi
Kuwait

Larangan Seumur Hidup: Keputusan Denis Mengingatkan pada Peristiwa-Peristiwa Sebelumnya

Laporan-laporan dari Arab Saudi mengungkap alasan di balik dicoretnya penyerang Musab Al-Juwair dari skuad timnas Arab Saudi yang akan tampil di "Piala Teluk 27".

Turnamen Piala Teluk Arab ke-27 digelar di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada periode 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang.

Arab Saudi berada di Grup Pertama bersama Irak, Kuwait, dan Kesultanan Oman, sementara di Grup Kedua bersaing timnas Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Yaman.

Arab Saudi membuka turnamen menghadapi Kuwait pada hari Rabu mendatang.

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  • Alasan lengkap di balik keputusan pencoretan

    Surat kabar Asharq Al-Awsat menegaskan bahwa pencoretan Al-Juwair, pemain klub Al-Qadsiah, terjadi setelah menumpuknya sejumlah catatan dari tim pelatih timnas Arab Saudi terhadap dirinya, yang terbaru adalah insiden ketika ia memesan menu makan malam dari salah satu restoran, yang melanggar aturan yang berlaku di pemusatan latihan timnas Arab Saudi.

    Menurut surat kabar yang sama, tercatat pula sejumlah catatan disiplin lainnya terhadap sang pemain, yang penumpukannya hingga pemesanan menu makan malam tersebut membuat direktur teknik Georgios Donis dan manajer timnas Fahad Al-Mufarrij mengambil keputusan untuk mencoret Al-Juwair dari daftar, "meski pemain ini memiliki nilai teknis", dan memilih Mukhtar Ali sebagai penggantinya.

    Surat kabar itu menegaskan bahwa pencoretan Al-Juwair, yang berusia 23 tahun dan telah menjalani 39 pertandingan internasional dengan torehan 6 gol serta 4 assist, "tidak memiliki dimensi teknis apa pun".

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  • Insiden-insiden sebelumnya: hukuman larangan seumur hidup

    Surat kabar tersebut mengulas kembali keputusan-keputusan serupa yang diambil pada tahun-tahun sebelumnya bertepatan dengan turnamen Piala Teluk, seraya menyebutkan bahwa edisi pertama pada 1970 menyaksikan keputusan-keputusan keras terhadap sejumlah pemain, "yang paling berat adalah larangan bermain seumur hidup bagi An-Nur Musa dan Said Ghurab, di samping sanksi-sanksi lain yang menimpa sejumlah pemain".

    Pada edisi Piala Teluk tahun 1992, diambil keputusan terhadap dua bintang, Yusuf Ats-Tsunayan dan Fahd Al-Hariifi, di mana yang pertama tetap berada di bangku cadangan untuk sisa pertandingan turnamen, sementara yang kedua disingkirkan sepenuhnya dari pemusatan latihan timnas Arab Saudi.

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