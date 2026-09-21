Gambaran lengkap: mengapa Al-Juwair dicoret dari skuad Arab Saudi?

Laporan-laporan dari Arab Saudi mengungkap alasan di balik dicoretnya penyerang Musab Al-Juwair dari skuad timnas Arab Saudi yang akan tampil di "Piala Teluk 27".

Turnamen Piala Teluk Arab ke-27 digelar di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada periode 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang.

Arab Saudi berada di Grup Pertama bersama Irak, Kuwait, dan Kesultanan Oman, sementara di Grup Kedua bersaing timnas Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Yaman.

Arab Saudi membuka turnamen menghadapi Kuwait pada hari Rabu mendatang.