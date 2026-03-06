Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gaji Jesse Lingard di Corinthians terungkap - dan ternyata jauh lebih rendah daripada yang diterima mantan rekan setimnya di Manchester United, Memphis Depay, di klub yang sama
Bab baru Lingard di Brasil
Mengonfirmasi kepindahannya dari Asia, Lingard mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa dirinya dan FC Seoul "saling sepakat" mengenai kepindahannya setelah klub tersebut berusaha untuk memperpanjang kontraknya. Namun, ia menyebut masa baktinya di Asia sebagai "pengalaman yang tak terlupakan dan sesuatu yang akan selalu saya hargai". Mantan pemain internasional Inggris ini telah dikaitkan dengan berbagai transfer belakangan ini, dengan laporan menyebutkan bahwa hingga tujuh klub — termasuk West Ham, Burnley, Celtic, dan Rangers — telah menolak kesempatan untuk merekrutnya. Namun, ia telah menyelesaikan transfer ke Corinthians, yang dikonfirmasi oleh klub Brasil tersebut pada 6 Maret.
- Getty Images Sport
Selisih gaji yang sangat besar dibandingkan dengan Depay
Meskipun transfer ini merupakan penambahan yang mencolok bagi Timao, paket finansial Lingard ternyata cukup sederhana dibandingkan dengan bintang-bintang lain di klub. R7 Esportes melaporkan bahwa kesepakatan verbal yang dicapai dengan pemain asal Inggris tersebut sebesar €100k (£86k) per bulan. Perbedaan ini paling mencolok ketika dibandingkan dengan teman dan mantan rekan setimnya di United, Memphis Depay, yang dilaporkan mendapatkan sekitar €980k (£850k) per bulan, hampir 10 kali lipat lebih besar.
Pertemuan di Old Trafford di Sao Paulo
Langkah ini memberikan kesempatan unik bagi Lingard untuk kembali berkolaborasi dengan Depay. Keduanya bermain bersama sebanyak 31 kali selama musim 2015-16 di Old Trafford dan telah menjalin persahabatan yang erat sejak saat itu. Depay telah menjadi figur ikonik di Brasil sejak bergabung dari Atletico Madrid pada 2024, mencetak 19 gol dalam 73 penampilan dan mencetak gol penentu kemenangan di final Copa do Brasil melawan Vasco da Gama.
Corinthians telah melakukan perburuan pemain besar-besaran, menambahkan pengalaman Eropa ke dalam skuad mereka. Bersama Depay, Lingard akan bergabung dengan ruang ganti yang sudah dihuni oleh bek Arsenal mantan Gabriel Paulista dan winger Watford mantan Andre Carrillo.
- Getty Images Sport
Rincian kontrak dan tujuan masa depan
Lingard dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan klub hingga Desember, dengan kesepakatan yang berpotensi diperpanjang secara otomatis jika target kinerja tertentu tercapai selama masa baktinya di Brasil. Langkah ini diambil setelah pembicaraan dengan klub Brasil lainnya, Remo, tidak membuahkan hasil, memungkinkan Corinthians untuk bergerak cepat.
Iklan