Gaji Jesse Lingard di Corinthians terungkap - dan ternyata jauh lebih rendah daripada yang diterima mantan rekan setimnya di Manchester United, Memphis Depay, di klub yang sama

Langkah ini memberikan kesempatan unik bagi Lingard untuk kembali berkolaborasi dengan Depay. Keduanya bermain bersama sebanyak 31 kali selama musim 2015-16 di Old Trafford dan telah menjalin persahabatan yang erat sejak saat itu. Depay telah menjadi figur ikonik di Brasil sejak bergabung dari Atletico Madrid pada 2024, mencetak 19 gol dalam 73 penampilan dan mencetak gol penentu kemenangan di final Copa do Brasil melawan Vasco da Gama.

Corinthians telah melakukan perburuan pemain besar-besaran, menambahkan pengalaman Eropa ke dalam skuad mereka. Bersama Depay, Lingard akan bergabung dengan ruang ganti yang sudah dihuni oleh bek Arsenal mantan Gabriel Paulista dan winger Watford mantan Andre Carrillo.