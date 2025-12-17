Changsuek
Gagal Raih Medali, Akira Higashiyama Apresiasi Pemain Timnas Wanita Indonesia
- Changsuek
Timnas wanita dikalahkan Thailand dalam perebutan perunggu
Timnas wanita Indonesia tidak berhasil meraih medali perunggu setelah dikalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 2-0 di Stadion Chonburi, Rabu (17/12) sore WIB. Kendati demikian, pelatih Akira Higashiyama memberikan apresiasi kepada pemain yang dinilai telah memperlihatkan performa terbaik melawan tim dengan kualitas lebih baik.
Pertemuan kedua melawan Thailand di SEA Games 2025
Duel antara timnas wanita dan Thailand di SEA Games kali ini merupakan yang kedua kalinya. Pada pertemuan pertama, timnas wanita dibantai dengan skor telak 8-0. Namun dalam laga kali ini, timnas wanita bermain lebih ngotot. Thailand berhasil membuka skor ketika laga memasuki menit ke-17 melalui Sornsai Pitsamai. Tuan rumah menggandakan keunggulan tiga menit menjelang babak pertama usai lewat Aupachai Pattaranan.
- Timnas Indonesia
Higashiyama sekarang fokus mengembangkan timnas wanita
“Ini adalah event yang luar biasa bagi kami. Kami memberikan 100 persen di lapangan hari ini (kemarin), jadi saya memberikan tepuk tangan kepada para pemain dan staf saya,” ujar Higashiyama.
“Target kami selalu Piala Dunia. Tapi masih sangat jauh untuk menuju Piala Dunia. Kami harus memastikan itu langkah demi langkah untuk naik, dan kemudian kami perlu lebih fokus pada pemain yang sudah berkembang.”
Sang pelatih menantikan kabar terkait masa depannya
Higashiyama sebetulnya didatangkan PSSI untuk menangani timnas wanita U-19. Namun setelah Satoru Mochizuki menjabat direktur teknik, Higashiyama diminta menangani tim senior dengan status karteker.
“Saya tidak yakin. Mungkin mereka (PSSI) akan mengumumkan posisi saya untuk pada kesempatan berikutnya,” kata Higshiyama.
Iklan