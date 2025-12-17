Gagal Raih Medali, Akira Higashiyama Apresiasi Pemain Timnas Wanita Indonesia

“Ini adalah event yang luar biasa bagi kami. Kami memberikan 100 persen di lapangan hari ini (kemarin), jadi saya memberikan tepuk tangan kepada para pemain dan staf saya,” ujar Higashiyama.

“Target kami selalu Piala Dunia. Tapi masih sangat jauh untuk menuju Piala Dunia. Kami harus memastikan itu langkah demi langkah untuk naik, dan kemudian kami perlu lebih fokus pada pemain yang sudah berkembang.”