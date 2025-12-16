Gagal Di SEA Games, Indra Sjafri Didepak Dari Semua Jabatan

Kami dari badan tim nasional sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, terutama berkaitan dengan persiapan, mulai dari TC (pemusatan latihan) dilanjut uji coba, dan di Chiangmai juga kita melakukan TC kembali. Untuk pelaksanaan kita tahu hasilnya sangat tidak menguntungkan, kita tidak bisa lolos,” papar Sumardji.

“Berkaitan dengan hasil yang tidak menggembirakan, tentu kami di BTN sudah melaporkan pelaksanaannya kepada rekan-rekan, dan kepada ketua umum dan wakil ketua umum, secara keseluruhan kepada federasi.”

“Yang pertama, pengakhiran hubungan kerja antara coach Indra Safri dengan PSSI, dengan federasi. Berkaitan dengan pengakhiran kerja sama dengan federasi, itu secara keseluruhan, baik sebagai head coach SEA Games, dan juga sebagai bagian dari direktur teknik, sehingga yang berkaitan dengan PSSI, coach Indra terhitung hari ini (kemarin) sudah berakhir semuanya.”

“Coach Indra Sjafri juga sudah kita ajak bicara setelah kami melakukan diskusi berkaitan dengan evaluasi SEA Games ini. Coach Indra Sjafri menerima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas, sehingga sehingga berkaitan dengan keberadaan coach Indra Sjafri mulai hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI.”