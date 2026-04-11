"Frustrasi dan hancur": Surat kabar Spanyol ramai memberitakan Lennart Karl dari Bayern München

"Kekecewaan itu terasa semakin mendalam mengingat keadaan pribadi sang pemain: Keluarganya telah datang ke Madrid untuk menyaksikan saat dia mewujudkan mimpinya — sesuatu yang pada akhirnya tidak terjadi," tulis As lebih lanjut. Karl sempat menjadi perbincangan hangat di awal tahun ini ketika ia secara terbuka mengakui bahwa ia bermimpi pindah ke Real. Pernyataan kontroversial tersebut juga menjadi sorotan di Spanyol.

Sementara itu, Karl sangat berharap bisa bermain di lapangan Bernabeu, namun pelatih Bayern, Vincent Kompany, tidak memasukkannya ke dalam susunan pemain. Kekecewaan berikutnya datang tak lama kemudian: Pada hari Jumat, FCB mengumumkan bahwa Karl mengalami robekan otot di paha belakang kanannya. Dengan demikian, ia tidak dapat bermain dalam pertandingan leg kedua melawan Los Blancos, dan secara keseluruhan ia akan absen selama sekitar tiga minggu.