"Karl, frustrasi dan hancur hati!", demikian judul yang dimuat oleh surat kabar ternama As. Latar belakangnya: Setelah Karl harus duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada leg pertama perempat final Liga Champions bersama klub impiannya, Real Madrid (2-1), pada pertengahan pekan ini, pemain berusia 18 tahun itu akan absen pada leg kedua Rabu mendatang karena cedera.
"Frustrasi dan hancur": Surat kabar Spanyol ramai memberitakan Lennart Karl dari Bayern München
"Kekecewaan itu terasa semakin mendalam mengingat keadaan pribadi sang pemain: Keluarganya telah datang ke Madrid untuk menyaksikan saat dia mewujudkan mimpinya — sesuatu yang pada akhirnya tidak terjadi," tulis As lebih lanjut. Karl sempat menjadi perbincangan hangat di awal tahun ini ketika ia secara terbuka mengakui bahwa ia bermimpi pindah ke Real. Pernyataan kontroversial tersebut juga menjadi sorotan di Spanyol.
Sementara itu, Karl sangat berharap bisa bermain di lapangan Bernabeu, namun pelatih Bayern, Vincent Kompany, tidak memasukkannya ke dalam susunan pemain. Kekecewaan berikutnya datang tak lama kemudian: Pada hari Jumat, FCB mengumumkan bahwa Karl mengalami robekan otot di paha belakang kanannya. Dengan demikian, ia tidak dapat bermain dalam pertandingan leg kedua melawan Los Blancos, dan secara keseluruhan ia akan absen selama sekitar tiga minggu.
Bakat Bayern, Lennart Karl, jadi perbincangan di Spanyol: "Kekecewaan yang berat"
"Pukulan Berat bagi Bintang Muda Bayern", demikian Karl menjadi sorotan di surat kabar besar Spanyol lainnya, Marca, akibat cederanya. Bahkan duduk di bangku cadangan selama 90 menit di stadion yang "secara teori akan menjadi rumahnya di masa depan" itu pun sudah menjadi "pukulan berat" bagi sang pemain muda.
Karl diperkirakan akan kembali fit pada awal Mei dan berharap dapat membantu Bayern lagi dalam pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions yang potensial. Posisi awal juara berulang kali Jerman ini sangat baik setelah kemenangan tandang 2-1 yang meyakinkan di Madrid. Luis Diaz dan Harry Kane mencetak gol untuk tim asal Munich, sementara sekitar seperempat jam sebelum pertandingan berakhir, bintang Real Madrid Kylian Mbappe hanya berhasil mencetak gol balasan. Jika Bayern berhasil lolos ke semifinal pada Rabu di Allianz Arena kandang mereka, Paris Saint-Germain, sang juara bertahan, mungkin akan menanti di sana. Tim Prancis ini memiliki peluang terbaik untuk kembali melaju ke babak empat besar setelah menang 2-0 pada leg pertama melawan FC Liverpool.
Apakah Lennart Karl boleh ikut ke Piala Dunia?
Karl berhasil menorehkan prestasi gemilang bersama FCB musim ini. Pemain remaja ini sering diturunkan sebagai starter dan juga selalu memberikan kontribusi penting saat masuk sebagai pemain pengganti. Secara keseluruhan, Karl telah tampil dalam 35 pertandingan pada musim 2025/26, dengan mencetak sembilan gol dan tujuh assist.
Pada akhir Maret, pemain kidal ini melakukan debutnya untuk tim nasional senior Jerman dan meninggalkan kesan yang baik dalam pertandingan persahabatan melawan Swiss (4:3) dan Ghana (2:1). Hal ini meningkatkan peluangnya untuk dipanggil oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia musim panas mendatang.
Statistik Lennart Karl sepanjang musim ini
Penampilan
35
Gol
9
Assist
7
Kartu kuning
1