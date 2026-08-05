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FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

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Front Eropa dan Teman Lama: Apa yang Menanti Salah di Trabzon?

Transfers
M. Salah
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Trabzonspor vs TBD
Europa League Qualification
Liverpool vs Monaco
Liverpool
Monaco
Club Friendlies
Newcastle United vs Liverpool
Newcastle United
Premier League
Mesir
Turki
Inggris
Prancis

Sang Firaun tiba di perhentian Eropa keenamnya

Bintang Mesir, Mohamed Salah, semakin dekat untuk memulai petualangan baru dalam kariernya sebagai pemain profesional, di mana ia diperkirakan akan menandatangani kontrak besok Kamis dengan klub Turki Trabzonspor, dalam sebuah transfer gratis, setelah perjalanannya bersama Liverpool asal Inggris berakhir pada penghujung musim lalu.

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Sang Firaun Mesir menghabiskan 9 musim bersama Liverpool, mencetak 257 gol dalam 442 pertandingan, setelah adanya kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya lebih awal.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Trabzon di musim 2025-2026

    Trabzonspor mengakhiri musim lalu di posisi ketiga klasemen Liga Super Turki, setelah mengumpulkan 69 poin dari 20 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 5 kekalahan, dengan mencetak 61 gol dan kebobolan 39 gol.

    Tim ini juga menjuarai Piala Turki untuk kali kesepuluh dalam sejarahnya, usai mengalahkan Konyaspor dengan skor (2-1) pada laga final, berkat dua gol striker asal Nigeria, Paul Onuachu.



    Pencapaian ini memastikan Trabzonspor langsung melaju ke babak play-off yang menjadi tiket menuju fase liga di ajang Liga Europa. Jika gagal, mereka akan berpindah untuk berpartisipasi di Liga Konferensi Eropa.

    Hasil undian mempertemukan Trabzonspor dengan pemenang antara Ferencvaros asal Hungaria dan Gornik Zabrze asal Polandia, di mana laga leg pertama digelar di kandang sendiri pada 20 Agustus, sementara laga leg kedua digelar di luar kandang pada 27 Agustus.



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  • Salah TrabzonsporGetty Images

    Penampilan Pertama Salah bersama Trabzon

    Adapun pertandingan resmi pertama tim di musim baru akan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus, menghadapi Kasimpasa di kandang lawan dalam ajang Liga Turki, lima hari sebelum menjalani laga Eropa.

    Trabzonspor menjadi klub Eropa keenam dalam perjalanan karier Salah, setelah Basel dari Swiss, Fiorentina dan Roma dari Italia, serta Chelsea dan Liverpool dari Inggris, sementara ia sempat bermain untuk El Mokawloon di Mesir sebelum memulai petualangannya di Benua Biru.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Pertemuan kembali terulang setelah 11 tahun

    Tim Turki itu sangat bergantung pada sejumlah pemain berpengalaman, dipimpin oleh penyerang asal Nigeria Paul Onuachu, di samping penjaga gawang André Onana, yang menjalani musim peminjaman keduanya dari Manchester United, bek asal Montenegro Stefan Savić, dan winger asal Albania Ernest Muçi, di bawah arahan pelatih Fatih Tekke.

    Salah akan kembali berjumpa dengan Stefan Savić, setelah kedua pemain itu bermain bersama di Fiorentina pada 2015, saat sang bintang Mesir menjalani masa peminjaman dari Chelsea.

    Kapten Mesir itu juga akan bermain berdampingan dengan penjaga gawang asal Kamerun André Onana, yang sebelumnya pernah ia hadapi di Liga Primer Inggris dalam laga-laga Liverpool melawan Manchester United, dan mencetak 3 gol dalam 4 pertemuan dengannya.

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