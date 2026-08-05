Trabzonspor mengakhiri musim lalu di posisi ketiga klasemen Liga Super Turki, setelah mengumpulkan 69 poin dari 20 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 5 kekalahan, dengan mencetak 61 gol dan kebobolan 39 gol.

Tim ini juga menjuarai Piala Turki untuk kali kesepuluh dalam sejarahnya, usai mengalahkan Konyaspor dengan skor (2-1) pada laga final, berkat dua gol striker asal Nigeria, Paul Onuachu.









Pencapaian ini memastikan Trabzonspor langsung melaju ke babak play-off yang menjadi tiket menuju fase liga di ajang Liga Europa. Jika gagal, mereka akan berpindah untuk berpartisipasi di Liga Konferensi Eropa.

Hasil undian mempertemukan Trabzonspor dengan pemenang antara Ferencvaros asal Hungaria dan Gornik Zabrze asal Polandia, di mana laga leg pertama digelar di kandang sendiri pada 20 Agustus, sementara laga leg kedua digelar di luar kandang pada 27 Agustus.







