Bintang Mesir, Mohamed Salah, semakin dekat untuk memulai petualangan baru dalam kariernya sebagai pemain profesional, di mana ia diperkirakan akan menandatangani kontrak besok Kamis dengan klub Turki Trabzonspor, dalam sebuah transfer gratis, setelah perjalanannya bersama Liverpool asal Inggris berakhir pada penghujung musim lalu.
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Sang Firaun Mesir menghabiskan 9 musim bersama Liverpool, mencetak 257 gol dalam 442 pertandingan, setelah adanya kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya lebih awal.