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FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

Diterjemahkan oleh

Front Eropa dan sahabat lama: Apa yang menanti Salah di Trabzon?

M. Salah
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Trabzonspor vs TBD
Europa League Qualification
Liverpool vs Monaco
Liverpool
Monaco
Club Friendlies
Newcastle United vs Liverpool
Newcastle United
Premier League
FEATURES
Mesir
Turki
Inggris
Prancis

Sang Firaun tiba di destinasi Eropa keenamnya

Bintang Mesir, Mohamed Salah, semakin dekat untuk memulai petualangan baru dalam kariernya sebagai pesepakbola profesional, di mana ia diperkirakan akan meneken kontrak besok Kamis bersama klub Turki, Trabzonspor, dalam sebuah transfer gratis, setelah perjalanannya bersama klub Inggris, Liverpool, berakhir pada penghujung musim lalu.

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Sang bintang Mesir menghabiskan 9 musim bersama Liverpool, mencetak 257 gol dalam 442 pertandingan, setelah adanya kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya lebih awal.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Trabzon di musim 2025-2026

    Trabzonspor mengakhiri musim lalu di posisi ketiga klasemen Liga Super Turki, setelah mengumpulkan 69 poin dari 20 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 5 kekalahan, dengan mencetak 61 gol dan kebobolan 39 gol.

    Tim ini juga meraih gelar Piala Turki untuk kali kesepuluh dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Konyaspor dengan skor 2-1 pada laga final, berkat dua gol penyerang asal Nigeria, Paul Onuachu.



    Prestasi ini memastikan Trabzonspor langsung melaju ke babak play-off yang menjadi kualifikasi menuju fase liga di ajang Liga Europa. Jika gagal, mereka akan berpindah untuk berpartisipasi di Liga Konferensi Eropa.

    Hasil undian mempertemukan Trabzonspor dengan pemenang antara Ferencvaros dari Hongaria dan Gornik Zabrze dari Polandia, di mana laga leg pertama digelar di kandangnya pada 20 Agustus, sedangkan laga leg kedua digelar di kandang lawan pada 27 Agustus.



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  • Salah TrabzonsporGetty Images

    Penampilan Perdana Salah bersama Trabzon

    Adapun pertandingan resmi pertama tim di musim baru ini akan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus melawan Kasimpasa di kandang lawan, dalam ajang Liga Turki, lima hari sebelum menjalani laga Eropa.

    Trabzonspor menjadi klub Eropa keenam dalam perjalanan karier Salah, setelah Basel dari Swiss, Fiorentina dan Roma dari Italia, serta Chelsea dan Liverpool dari Inggris, sementara ia sebelumnya bermain untuk El Mokawloon di Mesir sebelum memulai kiprahnya di Benua Biru.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Pertemuan Kembali Terulang setelah 11 Tahun

    Tim asal Turki itu sangat bergantung pada sejumlah pemain berpengalaman, dipimpin penyerang Nigeria Paul Onuachu, di samping kiper Andre Onana, yang menjalani musim kedua masa peminjamannya dari Manchester United, bek Montenegro Stefan Savic, serta winger Albania Ernest Muci, di bawah arahan pelatih Fatih Tekke.

    Salah akan kembali bersua Stefan Savic, setelah keduanya pernah bermain bersama di Fiorentina pada 2015, saat bintang Mesir itu menjalani masa peminjaman dari Chelsea.

    Kapten Mesir itu juga akan berdampingan dengan kiper Kamerun Andre Onana, yang sebelumnya pernah ia hadapi di Liga Primer Inggris pada laga-laga Liverpool melawan Manchester United, dan mencetak 3 gol dalam 4 pertemuan dengannya.

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