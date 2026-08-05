Trabzonspor mengakhiri musim lalu di posisi ketiga klasemen Liga Super Turki, setelah mengumpulkan 69 poin dari 20 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 5 kekalahan, dengan mencetak 61 gol dan kebobolan 39 gol.

Tim ini juga meraih gelar Piala Turki untuk kali kesepuluh dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Konyaspor dengan skor 2-1 pada laga final, berkat dua gol penyerang asal Nigeria, Paul Onuachu.









Prestasi ini memastikan Trabzonspor langsung melaju ke babak play-off yang menjadi kualifikasi menuju fase liga di ajang Liga Europa. Jika gagal, mereka akan berpindah untuk berpartisipasi di Liga Konferensi Eropa.

Hasil undian mempertemukan Trabzonspor dengan pemenang antara Ferencvaros dari Hongaria dan Gornik Zabrze dari Polandia, di mana laga leg pertama digelar di kandangnya pada 20 Agustus, sedangkan laga leg kedua digelar di kandang lawan pada 27 Agustus.







