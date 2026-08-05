Bintang Mesir, Mohamed Salah, semakin dekat untuk memulai petualangan baru dalam kariernya sebagai pesepakbola profesional, di mana ia diperkirakan akan meneken kontrak besok Kamis bersama klub Turki, Trabzonspor, dalam sebuah transfer gratis, setelah perjalanannya bersama klub Inggris, Liverpool, berakhir pada penghujung musim lalu.
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Sang bintang Mesir menghabiskan 9 musim bersama Liverpool, mencetak 257 gol dalam 442 pertandingan, setelah adanya kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya lebih awal.