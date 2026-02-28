Frenkie De Jong Alami Cedera Serius, Bos Barcelona Hansi Flick Akui Sangat Terpukul

"Kami jelas tidak menyukai situasi di mana seorang pemain tidak bisa bertanding, terutama pemain dengan kualitas seperti Frenkie. Ini bukan masa yang mudah bagi tim, tetapi di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan emas bagi pemain lain untuk tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Saya memilih untuk fokus pada hal-hal positif daripada meratapi apa yang hilang," ujar Flick dikutip dari Football Espana.

"Setiap tim besar pasti menghadapi masalah cedera, dan itulah yang harus kami kelola dengan bijak. Kami memiliki banyak kualitas di dalam skuad ini dan berbagai opsi taktik untuk dimainkan. Mencapai angka 100 pertandingan bersama klub ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Melatih Barcelona adalah impian yang menjadi nyata, dan saya menikmati setiap hari bekerja bersama para pemain di klub luar biasa ini."

Ditanya soal masa depannya di Barca, Flick mengatakan: "Mengenai kemungkinan saya mencapai 200 pertandingan di sini, mengapa tidak? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya sangat mencintai kota ini, tim ini, dan institusi ini. Adalah kehormatan besar bisa memimpin Barca, dan para pemain telah melakukan pekerjaan yang fantastis sejauh ini. Saya rasa semua orang, termasuk para penggemar, harus merasa bangga dengan arah yang ditempuh tim saat ini."

"Terkait aturan kedisiplinan dan denda €40 ribu, itu sebenarnya cara saya untuk sedikit meningkatkan aspek kepelatihan saya. Sebelumnya, melihat pemain terlambat satu menit saja sudah membuat saya stres karena terus memperhatikan jam. Jadi, saya berbicara dengan para kapten dan menyerahkan keputusan denda tersebut kepada mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang terlambat, jadi saya rasa kami telah mengambil keputusan yang tepat."