Frenkie De Jong Alami Cedera Serius, Bos Barcelona Hansi Flick Akui Sangat Terpukul

Barcelona harus menerima kenyataan pahit setelah tim medis mengonfirmasi bahwa De Jong akan absen dalam jangka waktu lama. Gelandang tersebut menderita cedera hamstring parah yang membuatnya harus menepi setidaknya hingga April mendatang. Kehilangan ini menjadi tamparan keras bagi Flick, mengingat De Jong merupakan poros utama dalam skema permainan yang ia bangun di Catalan.
Absennya De Jong terjadi di saat Blaugrana memasuki periode paling menentukan musim ini. Sang pemain dipastikan melewatkan dua leg babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United, serta laga hidup-mati di leg kedua semi-final Copa del Rey kontra Atletico Madrid. Selain itu, De Jong juga tidak akan tersedia untuk lawatan sulit ke San Mames guna menghadapi Athletic Bilbao dalam lanjutan La Liga.
Meski kehilangan pilar pentingnya, Flick memilih untuk tetap bersikap filosofis dalam menanggapi situasi ini di hadapan media. Pelatih asal Jerman tersebut tidak ingin meratapi nasib buruk dan justru melihat absensi ini sebagai panggung bagi pemain lain untuk membuktikan kualitas mereka. Flick percaya bahwa kedalaman skuad yang ia miliki saat ini cukup mumpuni untuk menjaga stabilitas performa tim.
Seiring musim yang memasuki fase krusial, Flick menyadari bahwa cedera adalah risiko pekerjaan bagi tim elite yang berkompetisi di banyak lini. Kehilangan kemampuan De Jong dalam keluar dari tekanan lawan serta akurasi umpan progresifnya memang akan sangat terasa. Namun, mantan manajer Bayern Munich tersebut bersikeras bahwa sistem permainannya jauh lebih besar daripada sekadar individu pemain.
Kepercayaan diri Flick ini juga didukung oleh jajaran manajemen klub, termasuk direktur olahraga Deco. Dalam komentarnya mengenai hasil undian kompetisi Eropa, Deco menekankan bahwa standar tinggi tetap menjadi harga mati bagi Barca siapa pun yang bermain. Ia meyakini jika tim mampu mempertahankan level permainan terbaiknya, mereka tetap memiliki kapasitas untuk menundukkan lawan sekelas Newcastle.
Laga melawan The Magpies Park diprediksi akan menjadi ujian paling nyata bagi lini tengah Barca tanpa kehadiran De Jong. Flick kini dituntut untuk meramu kombinasi baru, kemungkinan besar mengandalkan talenta muda seperti Marc Casado bersama Pedri dan Gavi untuk menjaga ritme permainan. Fokus utama klub saat ini adalah memastikan transisi ini berjalan mulus tanpa mengganggu momentum positif yang telah dibangun.
"Kami jelas tidak menyukai situasi di mana seorang pemain tidak bisa bertanding, terutama pemain dengan kualitas seperti Frenkie. Ini bukan masa yang mudah bagi tim, tetapi di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan emas bagi pemain lain untuk tampil dan menunjukkan kemampuan mereka. Saya memilih untuk fokus pada hal-hal positif daripada meratapi apa yang hilang," ujar Flick dikutip dari Football Espana.
"Setiap tim besar pasti menghadapi masalah cedera, dan itulah yang harus kami kelola dengan bijak. Kami memiliki banyak kualitas di dalam skuad ini dan berbagai opsi taktik untuk dimainkan. Mencapai angka 100 pertandingan bersama klub ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Melatih Barcelona adalah impian yang menjadi nyata, dan saya menikmati setiap hari bekerja bersama para pemain di klub luar biasa ini."
Ditanya soal masa depannya di Barca, Flick mengatakan: "Mengenai kemungkinan saya mencapai 200 pertandingan di sini, mengapa tidak? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya sangat mencintai kota ini, tim ini, dan institusi ini. Adalah kehormatan besar bisa memimpin Barca, dan para pemain telah melakukan pekerjaan yang fantastis sejauh ini. Saya rasa semua orang, termasuk para penggemar, harus merasa bangga dengan arah yang ditempuh tim saat ini."
"Terkait aturan kedisiplinan dan denda €40 ribu, itu sebenarnya cara saya untuk sedikit meningkatkan aspek kepelatihan saya. Sebelumnya, melihat pemain terlambat satu menit saja sudah membuat saya stres karena terus memperhatikan jam. Jadi, saya berbicara dengan para kapten dan menyerahkan keputusan denda tersebut kepada mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang terlambat, jadi saya rasa kami telah mengambil keputusan yang tepat."
Barca kini bersiap menghadapi jadwal yang sangat intensif tanpa kehadiran jangkar lini tengah mereka. Ujian pertama tanpa kehadiran De Jong akan segera tersaji di kancah domestik sebelum mereka terbang ke Inggris untuk melakoni partai krusial di kompetisi Eropa. Terdekat, Tim Catalan bakal menjamu Villarreal pada lanjutan La Liga, Sabtu (28/2) malam WIB, sebelum menghadapi Atletico Madrid di leg kedua semi-final Copa del Rey pertengahan pekan depan.