AC Milan berduka atas Franco Baresi. Ikon dan legenda AC Milan itu, salah satu bek terkuat dalam sejarah, meninggal dunia pada usia 66 tahun.
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Franco Baresi meninggal dunia, legenda dan ikon AC Milan
Belasungkawa AC Milan
Sejarah AC Milan berduka atas wafatnya Franco Baresi. Keteladanan dan kedalaman pribadinya akan, selamanya seperti jersey nomor 6 miliknya, menjadi bagian yang menyatu dan mendasar dari DNA serta perjalanan seluruh Klub. Ucapan belasungkawa yang disampaikan AC Milan kepada seluruh keluarga Franco Baresi adalah ucapan yang sama yang dirasakan setiap suporter AC Milan pada dirinya sendiri di saat yang begitu berat ini.
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