Franco Baresi meninggal dunia, legenda dan ikon AC Milan

Sejarah AC Milan berduka atas wafatnya Franco Baresi. Keteladanan dan kedalaman pribadinya akan, selamanya seperti jersey nomor 6 miliknya, menjadi bagian yang menyatu dan mendasar dari DNA serta perjalanan seluruh Klub. Ucapan belasungkawa yang disampaikan AC Milan kepada seluruh keluarga Franco Baresi adalah ucapan yang sama yang dirasakan setiap suporter AC Milan pada dirinya sendiri di saat yang begitu berat ini.