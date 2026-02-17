Getty Images Sport
Foxborough mengancam akan menahan lisensi Piala Dunia 2026 akibat sengketa keamanan senilai $7,8 juta
Tanggal batas waktu 17 Maret ditetapkan.
Menurut ESPN, para pemimpin kota telah menetapkan batas waktu 17 Maret untuk menyelesaikan masalah pendanaan keamanan, dengan peringatan bahwa warga kota tidak dapat diharapkan untuk menanggung biaya tersebut sebelum lisensi diberikan.
Dengan kurang dari empat bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Manajer Kota Foxborough Paige Duncan mengatakan kepada ESPN bahwa meskipun kota tersebut berkomitmen untuk menjadi tuan rumah turnamen global, mereka membutuhkan kejelasan tentang sumber dana sebelum melanjutkan.
“Jika tidak ada yang memberikan dana, tidak akan ada Piala Dunia di Foxborough,” kata Duncan.
Kekhawatiran terkait pendanaan dari wajib pajak
Pemerintah federal telah menganggarkan $625 juta untuk keamanan dan kesiapan di 11 kota tuan rumah AS, namun belum jelas berapa dana yang akan diterima Foxborough. Pejabat lokal mengatakan mereka tidak dapat menggunakan dana pajak di muka dengan harapan akan diganti nanti.
Menurut Duncan, dana $8 juta tersebut akan terutama digunakan untuk biaya kepolisian di dan sekitar Gillette Stadium, markas tim NFL New England Patriots. Stadion tersebut dimiliki oleh The Kraft Group, yang dipimpin oleh pemilik Patriots Robert Kraft, meskipun tanahnya sendiri milik kota, yang juga memberikan lisensi yang diperlukan untuk pertandingan NFL.
Ketidakpastian di New England
FIFA World Cup Boston, Kepala Pemasaran dan Komunikasi Julie Duffy mengatakan kepada ESPN dalam sebuah pernyataan: “Kami bekerja sama erat dengan FIFA, stadion, dan kota Foxborough untuk mencapai kesepakatan.”
Kota Foxborough dijadwalkan akan mengadakan pertemuan pada Selasa, 17 Februari, untuk membahas lebih lanjut mengenai izin hiburan, menurut Boston25.
Pertandingan Piala Dunia yang dijadwalkan akan digelar di New England
Berikut adalah pertandingan Piala Dunia yang saat ini dijadwalkan di stadion Foxborough:
13 Juni 2026: Haiti vs Skotlandia - Grup C
16 Juni 2026: Pemenang playoff FIFA vs Norwegia - Grup I
19 Juni 2026: Skotlandia vs Maroko - Grup C
23 Juni 2026: Inggris vs Ghana - Grup L
26 Juni 2026: Norwegia vs Prancis - Grup I
Selain babak grup, venue ini juga akan menjadi tuan rumah pertandingan babak 32 besar pada 29 Juni dan perempat final pada 9 Juli.
