Foxborough mengancam akan menahan lisensi Piala Dunia 2026 akibat sengketa keamanan senilai $7,8 juta

Menurut ESPN, para pemimpin kota telah menetapkan batas waktu 17 Maret untuk menyelesaikan masalah pendanaan keamanan, dengan peringatan bahwa warga kota tidak dapat diharapkan untuk menanggung biaya tersebut sebelum lisensi diberikan.

Dengan kurang dari empat bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Manajer Kota Foxborough Paige Duncan mengatakan kepada ESPN bahwa meskipun kota tersebut berkomitmen untuk menjadi tuan rumah turnamen global, mereka membutuhkan kejelasan tentang sumber dana sebelum melanjutkan.

“Jika tidak ada yang memberikan dana, tidak akan ada Piala Dunia di Foxborough,” kata Duncan.