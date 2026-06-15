Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Foto: Tuduhan rasisme yang serius dalam pertandingan antara Jerman dan Curaçao

Germany vs Curacao
Germany
Curacao
World Cup
Jerman
Curaçao
AS

Pertandingan antara Jerman dan Curaçao, yang berakhir dengan kemenangan Die Mannschaft 7-1 di Piala Dunia, pada Minggu kemarin, diwarnai oleh insiden rasisme yang tak terduga.

Menurut situs "The Athletic", wasit asal Australia, Sean Evans, yang bertugas sebagai pengawas teknologi video dalam pertandingan Jerman melawan Curaçao, terlibat dalam gestur tangan yang dikenal sebagai "White Power".

Tanda ini dilakukan dengan menyentuhkan ibu jari ke jari telunjuk, sementara jari-jari lainnya tetap terentang. Secara historis, tanda ini berarti "baik-baik saja", namun dalam beberapa tahun terakhir juga digunakan sebagai simbol keunggulan ras kulit putih.

Tiga jari yang tersisa membentuk huruf W yang melambangkan kata "White" (putih), sementara posisi ibu jari dan jari telunjuk memungkinkan pembentukan huruf P yang melambangkan kata "Power" (kekuatan).

Ekstremis Australia yang mendukung supremasi kulit putih, Brenton Tarrant, menggunakan isyarat ini saat tampil di pengadilan pada tahun 2019 setelah ditangkap atas tuduhan membunuh 50 orang dalam serangan bersenjata di dua masjid di Selandia Baru.

  • evanskooora

    Tokoh yang terkait dengan sayap kanan ekstrem dan neo-Nazisme

    Tampak bahwa Sean Evans menempatkan tangannya dalam posisi tersebut selama pertandingan antara Jerman dan Curaçao, ketika kamera beralih ke ruang wasit video.

    Seorang juru bicara FIFA mengatakan bahwa organisasi tersebut mengetahui insiden tersebut, namun ia menolak memberikan komentar lebih lanjut.

    Jaringan Fare Network, yang berfokus pada pemberantasan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam sepak bola, mengeluarkan pernyataan pada Minggu malam yang berbunyi, "Para ahli kami berpendapat bahwa isyarat yang digunakan jelas menyerupai simbol tangan terbalik 'OK' yang digunakan sebagai simbol kekuatan kulit putih di kalangan sayap kanan ekstrem di seluruh dunia."

    Pernyataan tersebut menambahkan, "Mengapa seorang wasit video menggunakan simbol ini dalam ajang sepak bola global, pada saat yang sama ketika ia tahu bahwa kamera mengarah padanya? Hal ini hanya dapat diartikan sebagai upaya sengaja untuk menyebarkan simbol yang terkait dengan sayap kanan ekstrem dan neo-Nazi."

    Pernyataan tersebut juga menyoroti, "Penonton global yang menonton pertandingan melalui televisi tidak seharusnya terpapar pada orang-orang ekstremis sayap kanan yang menggunakan simbol-simbol neo-Nazi saat mereka bersiap untuk menonton pertandingan."

    • Iklan
World Cup
Germany crest
Germany
GER
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV
World Cup
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Curacao crest
Curacao
CUW