Saat berlibur di Inggris Raya, pemuda berusia 26 tahun ini menjadi tamu Pirelli dan merupakan penggemarberat Formula 1, itulah sebabnya ia diundang untuk menghadiri Grand Prix Inggris. Pilihan ini juga mengacu pada media sosial, di mana ia kini dijuluki sebagai salah satu pria paling tampan di dunia.





Baru-baru ini, Okoye memang telah menjadi bintang online sejati “berkat” ketampanannya. Wajah dan tubuhnya yang tegap telah membuat ribuan penggemar di seluruh dunia jatuh cinta, dengan antusiasme yang mungkin hanya kalah dari antusiasme terhadap Vozinha dari Cape Verde. Dalam beberapa minggu, jumlahpengikut kiper Udinese ini di Instagram melonjak dari sekitar 250 ribu menjadi lebih dari 1,5 juta, bahkan melampaui satu juta di TikTok, sehingga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa sebagai influencer.