Florian Wirtz dipastikan absen dalam pertandingan Liverpool berikutnya, setelah Arne Slot memberikan update mengenai kondisi cedera bintang Jerman tersebut
Wirtz absen saat The Reds meraih kemenangan yang kacau.
Wirtz telah menampilkan performa yang lebih baik di paruh kedua musim ini setelah awal kariernya di Liverpool yang sulit. Ia mencetak empat gol dan dua assist dalam enam pertandingan berturut-turut di semua kompetisi pada Januari, namun ia terpaksa absen dari tim yang mengalahkan Nottingham Forest pekan lalu setelah mengalami cedera saat pemanasan pra-pertandingan.
Slot mengonfirmasi bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan absen dalam laga melawan West Ham, dengan The Reds mengalami beberapa momen menegangkan sebelum akhirnya meraih kemenangan 5-2 di Merseyside. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, dan Alexis Mac Allister mencetak gol untuk membuat skor menjadi 3-0 sebelum babak pertama berakhir, meskipun Tomas Soucek memperkecil ketertinggalan untuk The Hammers tak lama setelah babak kedua dimulai.
Cody Gakpo dan Valentin Castellanos kemudian mencetak gol, sebelum gol bunuh diri dari Axel Disasi mengunci kemenangan untuk tim Slot.
Slot mengumumkan bahwa pemain internasional Jerman tidak akan bermain dalam pertandingan berikutnya.
Wirtz absen dari skuad pada Sabtu dan Slot kini mengungkapkan bahwa dia kemungkinan besar tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan berikutnya, yang akan digelar melawan Wolves pada Selasa dalam putaran tengah pekan Liga Premier mendatang.
Dia mengatakan: "Saya pikir itu terlalu dini, tapi saya katakan minggu lalu bahwa saya tidak mengharapkan dia tidak tersedia untuk hari ini, jadi terkadang dengan cedera, hal-hal bisa berkembang secara positif atau negatif. Sekarang kami berpikir itu tidak perlu terlalu lama, tapi Selasa kemungkinan terlalu dini. Minggu depan akan ketat seperti kondisi saat ini, tapi seperti yang saya katakan, saya pikir dia akan tersedia untuk hari ini juga, yang sayangnya tidak terjadi."
Orang Belanda memuji keberhasilan tendangan bebas dan tendangan sudut.
Tiga gol pertama Liverpool pada Sabtu lalu semuanya berasal dari situasi tendangan sudut, yang diakui Slot membuatnya senang, setelah sebelumnya ia mengeluhkan kelemahan timnya dalam menghadapi situasi bola mati.
Dia menambahkan: "Itu sangat memuaskan. Pertama, karena itulah alasan kita menang [dan] kedua, karena saat saya berdiri di sekitar rekan-rekan saya, orang-orang berkata, 'Bagus, bagus,' dan saya berkata, 'Menurut saya, kita bermain lebih baik musim ini.' Kita bermain cukup baik hingga bagus – jadi, kita cukup baik hingga bagus, tapi itu bukan pertandingan terbaik musim ini. Kami bermain lebih baik saat kami kalah [dan] kami bermain lebih baik saat kami kebobolan dari situasi bola mati.
"Tapi seperti yang selalu saya katakan, semuanya kembali normal. Kami menciptakan banyak peluang dari tendangan bebas di awal musim dan hampir setiap tendangan bebas yang kami kebobolan masuk, dan hari ini Anda bisa melihat hal yang sebaliknya terjadi. Saya pikir salah satu peluang besar pertama mereka adalah tendangan bebas yang pasti akan masuk dalam enam atau tujuh bulan pertama [musim ini], 100 persen yakin. Tapi sekarang kami melakukannya dan mulai mencetak gol dari tendangan bebas, dan hal-hal terlihat jauh lebih cerah dan baik daripada saat tidak melakukannya, dan itu benar-benar memuaskan bagi kami, tim, dan para penggemar kami juga."
Liverpool akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial.
Liverpool akan memiliki harapan besar untuk meraih kemenangan di kandang Wolves yang berada di posisi terbawah pada Selasa, meskipun Wanderers berhasil meraih kemenangan liga kedua mereka musim ini melawan Aston Villa pada Jumat malam. Setelah itu, The Reds akan melakukan perjalanan lagi ke Molineux, kali ini dalam putaran kelima Piala FA, sebelum menghadapi Galatasaray dua kali dalam dua leg di babak 16 besar Liga Champions, di antara pertandingan melawan Tottenham Hotspur.
