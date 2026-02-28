Florian Wirtz dipastikan absen dalam pertandingan Liverpool berikutnya, setelah Arne Slot memberikan update mengenai kondisi cedera bintang Jerman tersebut

Tiga gol pertama Liverpool pada Sabtu lalu semuanya berasal dari situasi tendangan sudut, yang diakui Slot membuatnya senang, setelah sebelumnya ia mengeluhkan kelemahan timnya dalam menghadapi situasi bola mati.

Dia menambahkan: "Itu sangat memuaskan. Pertama, karena itulah alasan kita menang [dan] kedua, karena saat saya berdiri di sekitar rekan-rekan saya, orang-orang berkata, 'Bagus, bagus,' dan saya berkata, 'Menurut saya, kita bermain lebih baik musim ini.' Kita bermain cukup baik hingga bagus – jadi, kita cukup baik hingga bagus, tapi itu bukan pertandingan terbaik musim ini. Kami bermain lebih baik saat kami kalah [dan] kami bermain lebih baik saat kami kebobolan dari situasi bola mati.

"Tapi seperti yang selalu saya katakan, semuanya kembali normal. Kami menciptakan banyak peluang dari tendangan bebas di awal musim dan hampir setiap tendangan bebas yang kami kebobolan masuk, dan hari ini Anda bisa melihat hal yang sebaliknya terjadi. Saya pikir salah satu peluang besar pertama mereka adalah tendangan bebas yang pasti akan masuk dalam enam atau tujuh bulan pertama [musim ini], 100 persen yakin. Tapi sekarang kami melakukannya dan mulai mencetak gol dari tendangan bebas, dan hal-hal terlihat jauh lebih cerah dan baik daripada saat tidak melakukannya, dan itu benar-benar memuaskan bagi kami, tim, dan para penggemar kami juga."

