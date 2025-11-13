"Ngapain Pakai Segala Beli Florian Wirtz?!" - Arne Slot Diberitahu Sumber Masalah Liverpool Musim Ini Karena Alexander Isak & Hugo Ekitike Jadi Tak Punya Solusi Taktis

Pembangunan ulang Liverpool di musim panas telah menciptakan dilema taktis yang menarik namun rumit untuk Slot, dengan tiga penyerang utama baru yang semuanya bersaing untuk menonjol. Isak, Ekitike, dan Wirtz datang dengan ekspektasi besar, tetapi profil mereka tumpang tindih dengan cara yang membuat Slot kesulitan untuk merangkai lini depan yang kohesif. Sementara Ekitike telah beradaptasi dengan cepat, dan Isak masih berintegrasi setelah pra-musim yang terganggu, Wirtz kesulitan menemukan ritme yang konsisten di Liga Premier.

Pemain internasional Jerman itu telah menunjukkan kilasan kreativitas namun juga memperlambat tempo di momen-momen kunci, membuat serangan Liverpool terasa tidak terhubung ketika ketiganya berada di lapangan bersama. Slot telah banyak merotasi untuk menghindari pemusatan di zona tertentu, tetapi kurangnya struktur serangan yang mapan telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana manajer berencana memaksimalkan penyerangnya. Seiring Liverpool yang masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di bawah sistem baru, perdebatan tentang menemukan keseimbangan di sepertiga akhir semakin intensif.

Masalah ini semakin menonjol karena cedera di bagian lain skuad, memaksa Slot berjuang untuk stabilitas. Akibatnya, tekanan untuk menemukan solusi berkelanjutan telah tumbuh dengan cepat. Yorke percaya jawabannya jelas dan bahwa Liverpool sudah memiliki personel untuk mengatasi masalah tersebut jika Slot bersedia mengambil risiko.