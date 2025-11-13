Getty/GOAL
"Ngapain Pakai Segala Beli Florian Wirtz?!" - Arne Slot Diberitahu Sumber Masalah Liverpool Musim Ini Karena Alexander Isak & Hugo Ekitike Jadi Tak Punya Solusi Taktis
Liverpool berjuang untuk konsistensi dengan tim berwajah baru
Pembangunan ulang Liverpool di musim panas telah menciptakan dilema taktis yang menarik namun rumit untuk Slot, dengan tiga penyerang utama baru yang semuanya bersaing untuk menonjol. Isak, Ekitike, dan Wirtz datang dengan ekspektasi besar, tetapi profil mereka tumpang tindih dengan cara yang membuat Slot kesulitan untuk merangkai lini depan yang kohesif. Sementara Ekitike telah beradaptasi dengan cepat, dan Isak masih berintegrasi setelah pra-musim yang terganggu, Wirtz kesulitan menemukan ritme yang konsisten di Liga Premier.
Pemain internasional Jerman itu telah menunjukkan kilasan kreativitas namun juga memperlambat tempo di momen-momen kunci, membuat serangan Liverpool terasa tidak terhubung ketika ketiganya berada di lapangan bersama. Slot telah banyak merotasi untuk menghindari pemusatan di zona tertentu, tetapi kurangnya struktur serangan yang mapan telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana manajer berencana memaksimalkan penyerangnya. Seiring Liverpool yang masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di bawah sistem baru, perdebatan tentang menemukan keseimbangan di sepertiga akhir semakin intensif.
Masalah ini semakin menonjol karena cedera di bagian lain skuad, memaksa Slot berjuang untuk stabilitas. Akibatnya, tekanan untuk menemukan solusi berkelanjutan telah tumbuh dengan cepat. Yorke percaya jawabannya jelas dan bahwa Liverpool sudah memiliki personel untuk mengatasi masalah tersebut jika Slot bersedia mengambil risiko.
Isak dan Ekitike bisa mencerminkan kemitraan Yorke dan Cole
Yorke percaya Liverpool bisa membuka kemitraan yang menghancurkan jika Isak dan Ekitike dimainkan bersama, secara langsung membandingkan potensi mereka dengan duo legendaris yang ia bentuk dengan Cole. Dalam wawancara eksklusifnya dengan Snabbare, ia menjelaskan bahwa kuncinya terletak pada menciptakan dinamika kompetitif yang tepat dalam tim. Yorke berkata: "Anda harus menciptakan suasana yang sehat di sekitar tempat itu. Jika Anda menciptakan semangat kompetitif di mana Anda merasa seperti bersaing dengan teman-teman yang semuanya berada di tim yang sama, maka tidak ada kebencian atau perasaan buruk di sana. Itu adalah hal pertama."
Yorke melanjutkan pembahasan tentang bagaimana rivalitasnya sendiri dengan Cole memicu kesuksesan mereka, menambahkan: "Coley tidak membenci kedatangan saya ke United. Saya datang untuk menantangnya untuk posisinya pada awalnya karena saya adalah pemain baru, anak baru di blok, tetapi dia menerima tantangan itu. Dia tidak menerima bahwa saya adalah pemain yang lebih baik darinya. Dia harus percaya pada kemampuannya sendiri. Dia bersedia berjuang, dan jangan lupa bahwa Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer juga ada di sana. Kompetisi bahkan lebih besar. Coley bisa saja mengambil pilihan mudah dan meninggalkan klub. Dia tidak melakukannya karena dia percaya pada kemampuannya. Itu adalah hal kedua."
Yorke mengatakan Wirtz adalah 'masalah' bagi Liverpool dan Slot
Yorke juga menyoroti bagaimana keseimbangan taktis muncul secara alami begitu dia dan Cole mulai menunjukkan sifat yang saling melengkapi, dengan mengatakan: "Di sisi lain, saya adalah pemain baru yang mahal tetapi itu tidak menjamin apa pun. Saya harus pergi dan menunjukkan apa yang saya mampu lakukan. Saya pikir pelatih beruntung karena saya sebenarnya bukan sembilan. Saya bisa bermain sebagai sembilan tetapi saya lebih sebagai pemain penghubung, saya suka terlibat dalam permainan, jadi semuanya beres dengan sendirinya. Kami memiliki dua pemain sayap yang cepat dan saya bisa melompat ke ruang dan Coley bermain sebagai sembilan. Pemain Liverpool juga bisa menemukan solusi untuk diri mereka sendiri. Itulah hal ketiga."
Yorke menyimpulkan dengan menegaskan bahwa kemitraan bisa berkembang jika Slot bersedia mencobanya: "Isak bisa menjadi sembilan. Ekitike bisa bermain melebar. Tetapi Anda tidak akan tahu sampai Slot dipaksa untuk mencobanya. Dia mungkin akan mengikuti cara itu seperti bagaimana Sir Alex menemukan apa yang berhasil untuk saya dan Coley." Namun dia juga memperingatkan rintangan besar di Anfield, dengan menyatakan: "Ngapain Liverpool pakai segala beli Florian Wirtz. Itu mungkin menimbulkan sedikit masalah karena uang yang dia bawa juga. Tetapi Slot harus mempercayai dirinya sendiri dan mengikuti instingnya tentang apakah Ekitike dan Isak bisa mencetak gol bersama karena mereka berdua bisa mencetak gol sebagai individu. Anda pasti berpikir bersama-sama mereka hanya akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi lawan mereka."
Bagaimana Slot akan menangani situasi tiga cabangnya?
Liverpool menghadapi periode krusial dalam beberapa bulan mendatang saat Slot terus mencari struktur paling efektif untuk lini depan yang telah direnovasi. Manajer telah menunjukkan kesediaan untuk bereksperimen tetapi belum memasangkan Isak dan Ekitike secara konsisten dalam sistem yang dibangun khusus untuk dua penyerang. Seiring bertambahnya tekanan, komentar Yorke mungkin memperkuat seruan agar Slot mencoba kemitraan tersebut sebelum musim mencapai fase penentuan.
Florian Wirtz akan tetap menjadi pusat perdebatan taktis saat pemain Jerman itu berupaya mempertajam konsistensinya dan beradaptasi dengan tempo Liga Premier. Staf Liverpool tetap percaya bahwa Wirtz akan memenuhi harapan, tetapi kesabaran akan diuji jika hasil berfluktuasi. Untuk saat ini, Slot harus menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari ketiga pemain sambil menjaga keseimbangan, daya saing, dan sesuai dengan visi taktis jangka panjangnya.
